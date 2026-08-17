Sapori d’autunno tra Sapore di Sale e A Spass par Zirvia

Quando le prime serate si fanno più fresche e le tavole iniziano a riempirsi di profumi avvolgenti, tornano i riti collettivi che segnano l’ingresso nella stagione dei colori caldi: si passeggia tra bancarelle di prodotti tipici, si assaggia il meglio dell’annata, si riscoprono erbe, spezie e specialità che raccontano il territorio. È il momento in cui l’autunno alle porte incontra ancora il respiro del mare e delle campagne attorno a Ravenna, tra mercatini all’aperto, brindisi e chiacchiere in piazza.

In provincia di Ravenna questo passaggio di stagione diventa un invito a uscire e curiosare tra sagre, feste e mercatini: dalla mostra mercato di prodotti naturali Il Giardino dei Semplici 2026 e la grande kermesse dedicata al sale Sapore di Sale 2026 a Cervia, fino al gusto cittadino di A Spass par Zirvia e alle bancarelle della Mostra Mercato Antiquariato e Artigianato città di Ravenna, tra specialità enogastronomiche, artigianato e atmosfere d’autunno tutte da vivere.

Gli appuntamenti in provincia di Ravenna

Il Giardino dei Semplici 2026, la mostra mercato dei prodotti naturali – Cervia (RA), il 1 settembre 2026.

Mostra mercato dedicata a prodotti naturali e biologici, erboristeria, alimenti, piante officinali, prodotti dell’alveare, minerali, fossili, libri specializzati e artigianato ecologico locale.

– Cervia (RA), il 1 settembre 2026. Mostra mercato dedicata a prodotti naturali e biologici, erboristeria, alimenti, piante officinali, prodotti dell’alveare, minerali, fossili, libri specializzati e artigianato ecologico locale. Biomarché 2026: il biologico in piazza a Lugo – Lugo (RA), il 2 settembre 2026.

Mercatino biologico a Lugo dedicato ai prodotti a chilometro zero di aziende locali, con vini, formaggi, frutta, verdura, pane, miele, tessuti e articoli per la casa e la bioedilizia controllati secondo il metodo biologico.

– Lugo (RA), il 2 settembre 2026. Mercatino biologico a Lugo dedicato ai prodotti a chilometro zero di aziende locali, con vini, formaggi, frutta, verdura, pane, miele, tessuti e articoli per la casa e la bioedilizia controllati secondo il metodo biologico. Sapore di Sale 2026, la kermesse dedicata all'oro bianco – Cervia (RA), dal 3 al 6 settembre 2026.

La Sagra del Sale di Cervia celebra le tradizioni legate al sale con rievocazioni storiche, trasporto del sale in burchiella, mercati, spettacoli, stand enogastronomici e visite guidate dedicate alla cultura romagnola.

– Cervia (RA), dal 3 al 6 settembre 2026. La Sagra del Sale di Cervia celebra le tradizioni legate al sale con rievocazioni storiche, trasporto del sale in burchiella, mercati, spettacoli, stand enogastronomici e visite guidate dedicate alla cultura romagnola. Mostra Mercato Antiquariato e Artigianato città di Ravenna – Ravenna (RA), dal 19 al 20 settembre 2026.

Mostra mercato mensile di antiquariato e artigianato nel centro storico di Ravenna, con oggetti d’epoca, collezionismo, minerali, fossili, ceramiche, mobili, bigiotteria e manufatti di qualità a cielo aperto.

– Ravenna (RA), dal 19 al 20 settembre 2026. Mostra mercato mensile di antiquariato e artigianato nel centro storico di Ravenna, con oggetti d’epoca, collezionismo, minerali, fossili, ceramiche, mobili, bigiotteria e manufatti di qualità a cielo aperto. A Spass par Zirvia: gastronomia, arte e intrattenimento – Cervia (RA), il 27 settembre 2026.

Mercatino mensile nel centro storico di Cervia dedicato a gastronomia e artigianato, con produttori, artigiani e antiquari, degustazioni di prodotti locali e intrattenimenti per bambini e famiglie.