Dalla Festa della birra di Cotignola alla Cozza selvaggia di Marina di Ravenna, un mese di sapori e serate all’aperto

È il tempo in cui le piazze tornano a riempirsi al calare del sole, tra tavolate all’aperto, luci dei chioschi e profumi che si inseguono nell’aria calda. La stagione dei campi e del mare porta in tavola prodotti freschi, ricette della tradizione e brindisi condivisi, mentre tra la campagna e la costa di Ravenna l’estate accende serate lente, passeggiate tra le bancarelle e chiacchiere fino a tardi.

Luglio 2026 in provincia di Ravenna è un invito a scoprire borghi e località marinare seguendo il filo delle sagre e dei mercatini: dalla frizzante Festa della birra di Cotignola ai sapori di mare de La Cozza selvaggia di Marina di Ravenna in festa, fino alle atmosfere tra gastronomia, arte e intrattenimento di A Spass par Zirvia a Cervia, il calendario del mese è un viaggio continuo tra sapori, profumi e incontri.

Gli appuntamenti in provincia di Ravenna

Festa della birra di Cotignola – Cotignola (RA), dal 1 al 5 luglio 2026.

La festa della birra di Cotignola propone ogni sera musica dal vivo, un fornito stand gastronomico, numerose varietà di birre e un'atmosfera vivace all'insegna del divertimento.

– Cotignola (RA), dal 1 al 5 luglio 2026. La festa della birra di Cotignola propone ogni sera musica dal vivo, un fornito stand gastronomico, numerose varietà di birre e un'atmosfera vivace all'insegna del divertimento. Biomarché 2026: il biologico in piazza a Lugo – Lugo (RA), il 1 luglio 2026.

Il Biomarché di Lugo è un mercatino settimanale dedicato ai prodotti biologici locali, con alimenti a chilometro zero e articoli per la casa e la bioedilizia garantiti da controlli certificati.

– Lugo (RA), il 1 luglio 2026. Il Biomarché di Lugo è un mercatino settimanale dedicato ai prodotti biologici locali, con alimenti a chilometro zero e articoli per la casa e la bioedilizia garantiti da controlli certificati. Il Giardino dei Semplici 2026, la mostra mercato dei prodotti naturali – Cervia (RA), il 7 luglio 2026.

Il Giardino dei Semplici è una mostra mercato dedicata a prodotti naturali e biologici, erbe, alimenti salutistici, piante officinali, prodotti dell'alveare, minerali, fossili, libri specializzati e artigianato ecologico.

– Cervia (RA), il 7 luglio 2026. Il Giardino dei Semplici è una mostra mercato dedicata a prodotti naturali e biologici, erbe, alimenti salutistici, piante officinali, prodotti dell'alveare, minerali, fossili, libri specializzati e artigianato ecologico. Sagra primaverile del Cappelletto – Massa Lombarda (RA), dal 8 al 11 luglio 2026.

Nel centro di Fruges a Massa Lombarda la Sagra primaverile del Cappelletto propone cappelletti e tortellini fatti a mano, musica e animazioni, con finalità benefica a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo.

– Massa Lombarda (RA), dal 8 al 11 luglio 2026. Nel centro di Fruges a Massa Lombarda la Sagra primaverile del Cappelletto propone cappelletti e tortellini fatti a mano, musica e animazioni, con finalità benefica a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo. La Cozza selvaggia di Marina di Ravenna in festa – Ravenna (RA), dal 10 al 12 luglio 2026.

Al Bacino Pescherecci di Marina di Ravenna la festa celebra la cozza selvaggia locale con stand gastronomici, ristoranti convenzionati, incontri con chef, dibattiti sull’ambiente e show cooking dedicati alla tradizione marinara romagnola.

– Ravenna (RA), dal 10 al 12 luglio 2026. Al Bacino Pescherecci di Marina di Ravenna la festa celebra la cozza selvaggia locale con stand gastronomici, ristoranti convenzionati, incontri con chef, dibattiti sull’ambiente e show cooking dedicati alla tradizione marinara romagnola. Mostra Mercato Antiquariato e Artigianato città di Ravenna – Ravenna (RA), dal 18 al 19 luglio 2026.

Nel centro storico di Ravenna la mostra mercato dell'antiquariato e artigianato propone oggetti d'epoca, collezionismo, minerali, fossili, tessili, argenti, mobili, ceramiche, bigiotteria e altro in un grande mercato a cielo aperto.

– Ravenna (RA), dal 18 al 19 luglio 2026. Nel centro storico di Ravenna la mostra mercato dell'antiquariato e artigianato propone oggetti d'epoca, collezionismo, minerali, fossili, tessili, argenti, mobili, ceramiche, bigiotteria e altro in un grande mercato a cielo aperto. A Spass par Zirvia: gastronomia, arte e intrattenimento – Cervia (RA), il 26 luglio 2026.

Nel centro storico di Cervia "A Spass par Zirvia" è un mercatino di gastronomia, artigianato e antiquariato dove produttori e artigiani propongono creazioni originali e specialità locali, con intrattenimento e spettacoli per famiglie.