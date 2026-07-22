Da Il Giardino dei Semplici a A Spass par Zirvia, un agosto di sapori e piazze vive in tutta la provincia

Il richiamo delle feste di paese, con le piazze che si riempiono al calare del sole, segna il tempo dell’estate più piena: tavolate all’aperto, chiacchiere lente, profumi di erbe aromatiche e frutta matura che arrivano dai banchi dei produttori. È la stagione in cui i prodotti tipici di stagione diventano protagonisti tra calici freschi, piatti leggeri e ricette della tradizione, mentre tra costa e entroterra l’aria calda si mescola alla brezza serale e illumina borghi e vie storiche dell’area di Ravenna.

In questo clima festoso la provincia si anima di appuntamenti dedicati a chi ama scoprire il territorio passo dopo passo: tra stand di prodotti naturali e specialità artigianali de Il Giardino dei Semplici 2026 a Cervia, bancarelle bio e degustazioni del Biomarché 2026: il biologico in piazza a Lugo, fino ai tesori esposti alla Mostra Mercato Antiquariato e Artigianato città di Ravenna e alla gastronomia in strada di A Spass par Zirvia, ogni angolo offre un modo diverso di vivere l’agosto romagnolo.

Gli appuntamenti in provincia di Ravenna

Il Giardino dei Semplici 2026, la mostra mercato dei prodotti naturali – Cervia (RA), il 4 agosto 2026.

Mostra mercato dedicata a prodotti naturali e biologici per il benessere psico-fisico, con erboristeria, alimenti, prodotti del sottobosco, piante officinali, miele, minerali, fossili, libri specializzati e artigianato ecologico locale.

– Cervia (RA), il 4 agosto 2026. Mostra mercato dedicata a prodotti naturali e biologici per il benessere psico-fisico, con erboristeria, alimenti, prodotti del sottobosco, piante officinali, miele, minerali, fossili, libri specializzati e artigianato ecologico locale. Biomarché 2026: il biologico in piazza a Lugo – Lugo (RA), il 5 agosto 2026.

Mercatino biologico a Lugo con prodotti a chilometro zero delle aziende locali, tra cui vini, formaggi, frutta, verdura, pane, miele, tessuti e articoli ecologici per la casa e la bioedilizia, garantiti dal metodo dell’agricoltura biologica.

– Lugo (RA), il 5 agosto 2026. Mercatino biologico a Lugo con prodotti a chilometro zero delle aziende locali, tra cui vini, formaggi, frutta, verdura, pane, miele, tessuti e articoli ecologici per la casa e la bioedilizia, garantiti dal metodo dell’agricoltura biologica. Mostra Mercato Antiquariato e Artigianato città di Ravenna – Ravenna (RA), dal 15 al 16 agosto 2026.

Mostra mercato mensile nel centro storico di Ravenna dedicata ad antiquariato e artigianato, con oggetti d’epoca, collezionismo, minerali, fossili, pizzi, argenti, mobili, ceramiche artistiche e bigiotteria.

– Ravenna (RA), dal 15 al 16 agosto 2026. Mostra mercato mensile nel centro storico di Ravenna dedicata ad antiquariato e artigianato, con oggetti d’epoca, collezionismo, minerali, fossili, pizzi, argenti, mobili, ceramiche artistiche e bigiotteria. A Spass par Zirvia: gastronomia, arte e intrattenimento – Cervia (RA), il 30 agosto 2026.

Mercatino mensile nel centro storico di Cervia con produttori, artigiani, antiquari e gastronomia locale, arricchito da intrattenimenti, spettacoli e attività per famiglie.