Eventi e sagre di ottobre in provincia di Pordenone
Tra Sagra del Pan-Zal di Rosa e Sagra della Castagna a Mezzomonte, l’autunno in provincia di Pordenone profuma di tradizione
Il profumo delle castagne arrostite annuncia il ritorno dei colori caldi, dei piatti robusti e dei vini che scaldano le serate, mentre i borghi si riempiono di luci e stand. È il tempo delle tavole imbandite con prodotti di stagione, delle passeggiate tra foglie dorate e delle prime serate fresche che invitano a ritrovarsi nelle piazze della provincia di Pordenone.
In questo clima raccolto e festoso, il calendario si anima tra sapori tipici e antiche consuetudini: dalle giornate dedicate ai dolci della tradizione alla Sagra del Pan-Zal di Rosa di San Vito al Tagliamento, fino ai profumi del bosco che diventano protagonisti alla Sagra della Castagna a Mezzomonte di Polcenigo, senza dimenticare le proposte cittadine di Pordenone Artanfood per chi ama unire gusto, arte e scoperta.
Gli appuntamenti in provincia di Pordenone
- Pordenone Artanfood – Pordenone (PN), dal 2 al 4 ottobre 2026.
Pordenone Artandfood è una manifestazione dedicata ai piaceri del gusto e ai prodotti d’eccellenza del Friuli Occidentale, con degustazioni, momenti formativi, proposte culturali, artistiche e attività per famiglie.
- Pordenone ARTANDFOOD – Pordenone (PN), dal 2 al 4 ottobre 2026.
Pordenone ARTANDFOOD unisce degustazioni, laboratori e show cooking con chef e artigiani del gusto a percorsi dedicati a cucina, pasticceria, vino, arte, cultura, turismo e mercatini.
- Sagra del Pan-Zal di Rosa – San Vito al Tagliamento (PN), dal 15 al 25 ottobre 2026.
A Rosa la Sagra del Pan-Zal celebra la festa di San Luca e il dolce povero della tradizione locale, preparato in grandi quantità dagli abitanti della frazione.
- Sagra della Castagna a Mezzomonte – Polcenigo (PN), dal 24 al 25 ottobre 2026.
A Mezzomonte la Sagra della Castagna celebra il frutto di montagna con mercatini dell’artigianato, piatti tipici e prodotti a base di castagna in un’atmosfera conviviale.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Mercatino antiquario di Pordenone – Pordenone (PN), il 25 ottobre 2026.
A Pordenone, in Corso Vittorio Emanuele, si tiene un mercatino antiquario che richiama numerosi appassionati e espositori, dall’alba fin dopo il tramonto.
- Mercatino dell'antiquariato di Sacile – Sacile (PN), il 25 ottobre 2026.
A Sacile mercatino mensile dell’usato, antiquariato, collezionismo, artigianato, vintage, hobbistica e prodotti enogastronomici, aperto dalla mattina al tramonto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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