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Novembre in provincia di Pordenone: gli eventi e le sagre

L’autunno profuma di tavola: la Sagra dell’oca anima Morsano al Tagliamento

Aggiornato: 2 min di lettura

L’oca, protagonista delle tavole d’autunno, accompagna i sapori pieni della stagione e il piacere di ritrovare le tradizioni. Tra giornate più fresche e atmosfere raccolte, l’area di Pordenone invita a concedersi una pausa all’insegna del buon cibo e della convivialità.

In provincia, la Sagra dell’oca di Morsano al Tagliamento anima i fine settimana dal 6 al 22 novembre. Completano il calendario, in date diverse, il Mercatino antiquario di San Vito al Tagliamento, il 1° novembre, e il Mercatino dell’antiquariato di Sacile, il 22 novembre.

Gli appuntamenti in provincia di Pordenone

  • Sagra dell'oca di Morsano al Tagliamento – Morsano al Tagliamento (PN), ogni venerdì, sabato e domenica dal 6 al 22 novembre 2026.
    La Sagra dell’Oca torna nei nuovi spazi di via Roma, dietro le scuole, con un menu a base d’oca: affettati, spezzatino, gnocchi, cosce in umido e il celebre oca burger.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

  • Mercatino antiquario di San Vito al Tagliamento – San Vito al Tagliamento (PN), il 1 novembre 2026.
    Nel centro storico di San Vito al Tagliamento il mercatino antiquario riunisce espositori con proposte di antiquariato di vario genere.
  • Mercatino dell'antiquariato di Sacile – Sacile (PN), il 22 novembre 2026.
    Mercatino con usato, antiquariato, collezionismo, artigianato, vintage, hobbistica e prodotti enogastronomici, aperto dall’alba al tramonto.
  • Mercatino antiquario di Pordenone – Pordenone (PN), il 29 novembre 2026.
    Storico mercatino antiquario in Corso Vittorio Emanuele a Pordenone, che richiama appassionati ed espositori dall’alba fino a dopo il tramonto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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