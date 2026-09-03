Dalla Festa della Coppa alla Sagra dello Scalogno Piacentino, sapori d’autunno in tutta la provincia

Quando l’aria si fa più fresca e i campi iniziano a cambiare colore, la comunità si ritrova intorno ai prodotti della terra: funghi, uva, salumi, vini e ortaggi che annunciano l’autunno alle porte. È il momento delle tavolate all’aperto, dei profumi che arrivano dalle cucine di paese, delle chiacchiere in piazza tra un assaggio e l’altro, con il paesaggio che accompagna gli ultimi giorni di luce lunga anche nella campagna intorno a Piacenza.

Nella provincia il calendario si riempie di occasioni per scoprire tradizioni e sapori locali: dalla Festa della Coppa a Carpaneto Piacentino alla Sagra dello Scalogno Piacentino di Castelvetro Piacentino, passando per la Festa del Fungo a Piacenza città, ogni fine settimana diventa un invito a esplorare borghi, mercatini ed eventi enogastronomici diffusi.

Gli appuntamenti in provincia di Piacenza

Sagra dello Scalogno Piacentino – Castelvetro Piacentino (PC), dal 3 al 6 settembre 2026.

La Sagra dello Scalogno Piacentino offre cucina tipica locale e piatti a base di scalogno, affiancati da balli, mostre, luna park, street food e altre proposte di intrattenimento.

– Castelvetro Piacentino (PC), dal 3 al 6 settembre 2026. La Sagra dello Scalogno Piacentino offre cucina tipica locale e piatti a base di scalogno, affiancati da balli, mostre, luna park, street food e altre proposte di intrattenimento. Festa della Coppa a Carpaneto Piacentino – Carpaneto Piacentino (PC), dal 4 al 7 settembre 2026.

A Carpaneto Piacentino la Festa della Coppa celebra il salume DOP con stand gastronomici, mercato, iniziative per bambini e musica dal vivo che animano vie e piazze del centro.

– Carpaneto Piacentino (PC), dal 4 al 7 settembre 2026. A Carpaneto Piacentino la Festa della Coppa celebra il salume DOP con stand gastronomici, mercato, iniziative per bambini e musica dal vivo che animano vie e piazze del centro. Festa del Fungo, si festeggia il fungo porcino – Piacenza (PC), il 5 settembre 2026.

La Festa del Fungo nel quartiere Infrangibile di Piacenza celebra il fungo porcino con stand gastronomici, serate danzanti, musica dal vivo, spettacoli, banco di beneficenza e la partecipazione di associazioni no-profit e culturali.

– Piacenza (PC), il 5 settembre 2026. La Festa del Fungo nel quartiere Infrangibile di Piacenza celebra il fungo porcino con stand gastronomici, serate danzanti, musica dal vivo, spettacoli, banco di beneficenza e la partecipazione di associazioni no-profit e culturali. Valtidone Wine Festival 2026, torna la più grande rassegna del vino piacentino – Borgonovo Val Tidone (PC), il 6 settembre 2026.

Il Valtidone Wine Festival è una grande rassegna del vino piacentino con degustazioni guidate da sommelier, assaggi e numerosi eventi pensati per appassionati e curiosi.

– Borgonovo Val Tidone (PC), il 6 settembre 2026. Il Valtidone Wine Festival è una grande rassegna del vino piacentino con degustazioni guidate da sommelier, assaggi e numerosi eventi pensati per appassionati e curiosi. Festa dell'uva a Gropparello – Gropparello (PC), dal 12 al 14 settembre 2026.

La Festa dell'Uva al Castello di Gropparello offre un'occasione per scoprire vino, vendemmia e pigiatura in un contesto storico affascinante, con stand enogastronomici e musica.

– Gropparello (PC), dal 12 al 14 settembre 2026. La Festa dell'Uva al Castello di Gropparello offre un'occasione per scoprire vino, vendemmia e pigiatura in un contesto storico affascinante, con stand enogastronomici e musica. Antica Fiera di Settembre – Bettola (PC), dal 13 al 14 settembre 2026.

A Bettola l'Antica Fiera di Settembre, di origine seicentesca, offre bancarelle, stand gastronomici, prodotti tipici e animazioni in piazza, oltre al tradizionale mercato del bestiame lungo il Nure.