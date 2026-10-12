Tra profumi d’autunno e piccoli tesori vintage: da Via Roma Street Market a Ricordi del Passato

Quando l’aria si fa più nitida e le prime foglie cadono, tornano i riti collettivi che segnano l’autunno: si passeggia tra banchi colmi di sapori di stagione, si assaggiano formaggi, salumi e vini del territorio, si curiosa tra oggetti di altri tempi che riportano alla memoria storie dimenticate. È il momento in cui la campagna emiliana si tinge di colori caldi e invita a riscoprire con calma prodotti tipici, piazze storiche e tradizioni conviviali che uniscono residenti e visitatori.

In provincia di Piacenza, ottobre diventa così un invito a inseguire mercatini e atmosfere d’antan: tra i banchi della Mostra Mercato dell’Antiquariato e cose d’altri tempi di Cortemaggiore e le occasioni del Via Roma Street Market 2026: oggettistica, libri e molto altro sotto i palazzi del centro, fino ai ricordi che riaffiorano tra gli stand di Ricordi del Passato, torna la mostra-mercato dell’antiquariato a Caorso.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mostra Mercato dell'Antiquariato e cose d'altri tempi – Cortemaggiore (PC), il 4 ottobre 2026.

Mercatino dell'antiquariato a Cortemaggiore con oltre 200 espositori, che anima vie e piazze del centro rinascimentale con arte, modernariato, mobili, tessuti e oggetti d'altri tempi.

– Cortemaggiore (PC), il 4 ottobre 2026. Mercatino dell'antiquariato a Cortemaggiore con oltre 200 espositori, che anima vie e piazze del centro rinascimentale con arte, modernariato, mobili, tessuti e oggetti d'altri tempi. Via Roma Street Market 2026: oggettistica, libri e molto altro – Piacenza (PC), il 4 ottobre 2026.

Mercatino del riuso tra via Roma, via Neve e via Tibini, con oggettistica, libri e altri articoli esposti e venduti dai partecipanti.

– Piacenza (PC), il 4 ottobre 2026. Mercatino del riuso tra via Roma, via Neve e via Tibini, con oggettistica, libri e altri articoli esposti e venduti dai partecipanti. Ricordi del Passato, torna la mostra-mercato dell'antiquariato – Caorso (PC), il 25 ottobre 2026.

“Ricordi del Passato” anima il centro storico di Caorso con una mostra-mercato tra le più apprezzate della provincia, ricca di bancarelle di antiquariato, collezionismo, modernariato e oggetti dei tempi passati.

– Caorso (PC), il 25 ottobre 2026. “Ricordi del Passato” anima il centro storico di Caorso con una mostra-mercato tra le più apprezzate della provincia, ricca di bancarelle di antiquariato, collezionismo, modernariato e oggetti dei tempi passati. Mercatino di Castelvetro Piacentino 2026: vintage, usato e piccolo antiquariato – Castelvetro Piacentino (PC), il 25 ottobre 2026.

Mercatino di Castelvetro Piacentino dedicato a vintage, usato e piccolo antiquariato, con circa 80 espositori distribuiti nel centro storico e un’edizione speciale in occasione della festa dell’Immacolata.