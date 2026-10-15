Profumo d’autunno tra collezioni vintage: da "Curiosando a Castell'Arquato 2026" ai mercatini storici della Bassa

Il ritorno delle prime serate lunghe richiama alla memoria riti semplici e condivisi: una tavola che si riempie di sapori caldi, il profumo di castagne e di vini rossi, i colori intensi dei campi appena vendemmiati. È la stagione in cui i prodotti tipici di stagione diventano protagonisti dei fine settimana, tra piatti di sostanza, dolci tradizionali e calici da assaporare con calma, mentre le piazze si animano di bancarelle, chiacchiere e incontri inattesi anche nei borghi più raccolti della provincia di Piacenza.

In questo scenario autunnale, la provincia invita a rallentare il passo e a curiosare tra piazze storiche e vie porticate: gli appassionati di collezionismo e piccoli tesori ritrovati possono lasciarsi tentare da Curiosando a Castell’Arquato 2026, oppure perdersi tra oggetti d’altri tempi alla Mostra Mercato dell’Antiquariato e cose d’altri tempi di Cortemaggiore. Chi ama le atmosfere cittadine può invece passeggiare tra bancarelle e volumi introvabili al Via Roma Street Market 2026 nel cuore di Piacenza.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Curiosando a Castell'Arquato 2026, tornano i mercatini sotto al castello – Castell'Arquato (PC), il 1 e 29 novembre 2026.

Nelle vie e piazze di Castell’Arquato, soprattutto in Piazza Europa e via Roma, numerose bancarelle offrono occasioni di acquisto e un fine settimana di passeggio tra curiosità e affari.

– Castell'Arquato (PC), il 1 e 29 novembre 2026. Nelle vie e piazze di Castell’Arquato, soprattutto in Piazza Europa e via Roma, numerose bancarelle offrono occasioni di acquisto e un fine settimana di passeggio tra curiosità e affari. Mostra Mercato dell'Antiquariato e cose d'altri tempi – Cortemaggiore (PC), il 1 novembre 2026.

Storico mercatino dell'antiquariato nel centro rinascimentale di Cortemaggiore, con oltre 200 espositori da tutta Italia e una vasta offerta di oggetti d’arte, modernariato, mobili, tessuti e curiosità.

– Cortemaggiore (PC), il 1 novembre 2026. Storico mercatino dell'antiquariato nel centro rinascimentale di Cortemaggiore, con oltre 200 espositori da tutta Italia e una vasta offerta di oggetti d’arte, modernariato, mobili, tessuti e curiosità. Via Roma Street Market 2026: oggettistica, libri e molto altro – Piacenza (PC), il 1 novembre 2026.

Mercatino del riuso con oggettistica, libri e altri articoli che si snoda tra via Roma, via Neve e via Tibini, organizzato dall’associazione dei commercianti del quartiere.

– Piacenza (PC), il 1 novembre 2026. Mercatino del riuso con oggettistica, libri e altri articoli che si snoda tra via Roma, via Neve e via Tibini, organizzato dall’associazione dei commercianti del quartiere. Ricordi del Passato, torna la mostra-mercato dell'antiquariato – Caorso (PC), il 22 novembre 2026.

Mostra-mercato dell’antiquariato nel centro storico di Caorso, con espositori di oggetti antichi, collezionismo, modernariato e articoli dei tempi passati, tra i mercatini più apprezzati della provincia.

– Caorso (PC), il 22 novembre 2026. Mostra-mercato dell’antiquariato nel centro storico di Caorso, con espositori di oggetti antichi, collezionismo, modernariato e articoli dei tempi passati, tra i mercatini più apprezzati della provincia. Mercatino di Castelvetro Piacentino 2026: vintage, usato e piccolo antiquariato – Castelvetro Piacentino (PC), il 29 novembre 2026.

Mercatino nel centro storico di Castelvetro Piacentino con circa 80 espositori di vintage, usato e piccolo antiquariato, con edizione speciale a dicembre per la festa dell'Immacolata.