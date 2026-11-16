Dicembre in provincia di Piacenza: gli eventi e le sagre
Sotto il castello torna Curiosando a Castell'Arquato 2026: bancarelle e atmosfera d'inverno
Il rito di ritrovarsi nelle piazze, tra luci e bancarelle, accompagna l’inverno con il calore delle tradizioni e i sapori dei prodotti di stagione. Anche nell’area di Piacenza, il mese invita a vivere le giornate all’aperto con un passo più lento.
In provincia di Piacenza, gli appuntamenti di dicembre fanno tappa tra mercatini e occasioni di scoperta. Tra gli esempi ci sono Curiosando a Castell’Arquato 2026, la Mostra Mercato dell’Antiquariato e cose d’altri tempi a Cortemaggiore e il Via Roma Street Market 2026 a Piacenza.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Curiosando a Castell'Arquato 2026, tornano i mercatini sotto al castello – Castell'Arquato (PC), dal 6 al 8 dicembre 2026.
Mercatino tra le vie e le piazze di Castell’Arquato, in particolare in piazza Europa e via Roma, con bancarelle e occasioni per curiosare e fare acquisti.
- Mostra Mercato dell'Antiquariato e cose d'altri tempi – Cortemaggiore (PC), il 6 dicembre 2026.
Mercatino mensile di antiquariato nel centro di Cortemaggiore, con oltre 200 espositori e oggetti d’arte, modernariato, mobilia, tessuti e arte povera. È escluso gennaio.
- Via Roma Street Market 2026: oggettistica, libri e molto altro – Piacenza (PC), il 6 dicembre 2026.
Mercatino del riuso in via Roma, via Neve e via Tibini, con oggettistica, libri e altri articoli. Si svolge la prima domenica del mese da marzo a dicembre, esclusi luglio e agosto.
- Mercatino di Castelvetro Piacentino 2026: vintage, usato e piccolo antiquariato – Castelvetro Piacentino (PC), il 8 dicembre 2026.
Nel centro storico si tiene un mercatino con circa 80 espositori di vintage, usato e piccolo antiquariato. A dicembre è prevista un’edizione speciale per la festa dell’Immacolata.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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