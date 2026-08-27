Eventi e sagre di agosto in provincia di Piacenza
Tra la Festa del Pinolo di Bobbio e la Festa della zucca di Muradolo, agosto piacentino da assaggiare fino in fondo
Quando le sere d’estate si riempiono di tavolate all’aperto e di brindisi sotto le stelle, la voglia di ritrovarsi diventa quasi un rito collettivo: si cercano i profumi di stagione, i prodotti dell’orto, i piatti che parlano di campagna e di colline. È il momento in cui la cucina contadina incontra la festa di paese, tra sapori semplici, mercatini, luci colorate e l’aria tiepida che invita a restare in piazza fino a tardi, anche nei borghi più piccoli.
In questo clima, la provincia di Piacenza offre un calendario fitto di sagre, feste e appuntamenti enogastronomici: dalla Festa del Pinolo 2026 a Bobbio alla Festa della zucca di Muradolo a Caorso, passando per la Festa delle Patate di Vernasca e la tradizionale Sagra di Sant’Elena a Rottofreno, ogni weekend diventa l’occasione perfetta per scoprire specialità locali e vivere da vicino le atmosfere delle diverse vallate.
Gli appuntamenti in provincia di Piacenza
- La Festa del Pinolo 2026 a Bobbio – Bobbio (PC), dal 1 al 2 agosto 2026.
La Festa del Pinolo a Bobbio anima piazza XXV Aprile con pinoli conditi con sugo di funghi secondo tradizione locale, accompagnati da birre, vini del territorio e musica.
- Festa della zucca di Muradolo – Caorso (PC), dal 21 al 24 agosto 2026.
Sagra gastronomica dedicata alla zucca con stand serali e primi piatti a tema, in un contesto conviviale presso il Circolo Anspi di Muradolo.
- Festa delle Patate, la tradizione gastronomica locale – Vernasca (PC), dal 21 al 23 agosto 2026.
A Vezzolacca la Festa delle Patate celebra la tradizione locale legata alla coltivazione del tubero, con specialità tipiche, musica e intrattenimento.
- Sagra di Sant'Elena – Rottofreno (PC), dal 22 al 24 agosto 2026.
Sagra di Sant’Elena con concerti, intrattenimento e numerose specialità piacentine all’area feste nel centro del paese.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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