Tra la Festa del Pinolo di Bobbio e la Festa della zucca di Muradolo, agosto piacentino da assaggiare fino in fondo

Quando le sere d’estate si riempiono di tavolate all’aperto e di brindisi sotto le stelle, la voglia di ritrovarsi diventa quasi un rito collettivo: si cercano i profumi di stagione, i prodotti dell’orto, i piatti che parlano di campagna e di colline. È il momento in cui la cucina contadina incontra la festa di paese, tra sapori semplici, mercatini, luci colorate e l’aria tiepida che invita a restare in piazza fino a tardi, anche nei borghi più piccoli.

In questo clima, la provincia di Piacenza offre un calendario fitto di sagre, feste e appuntamenti enogastronomici: dalla Festa del Pinolo 2026 a Bobbio alla Festa della zucca di Muradolo a Caorso, passando per la Festa delle Patate di Vernasca e la tradizionale Sagra di Sant’Elena a Rottofreno, ogni weekend diventa l’occasione perfetta per scoprire specialità locali e vivere da vicino le atmosfere delle diverse vallate.

Gli appuntamenti in provincia di Piacenza

La Festa del Pinolo 2026 a Bobbio – Bobbio (PC), dal 1 al 2 agosto 2026.

La Festa del Pinolo a Bobbio anima piazza XXV Aprile con pinoli conditi con sugo di funghi secondo tradizione locale, accompagnati da birre, vini del territorio e musica.

– Bobbio (PC), dal 1 al 2 agosto 2026. La Festa del Pinolo a Bobbio anima piazza XXV Aprile con pinoli conditi con sugo di funghi secondo tradizione locale, accompagnati da birre, vini del territorio e musica. Festa della zucca di Muradolo – Caorso (PC), dal 21 al 24 agosto 2026.

Sagra gastronomica dedicata alla zucca con stand serali e primi piatti a tema, in un contesto conviviale presso il Circolo Anspi di Muradolo.

– Caorso (PC), dal 21 al 24 agosto 2026. Sagra gastronomica dedicata alla zucca con stand serali e primi piatti a tema, in un contesto conviviale presso il Circolo Anspi di Muradolo. Festa delle Patate, la tradizione gastronomica locale – Vernasca (PC), dal 21 al 23 agosto 2026.

A Vezzolacca la Festa delle Patate celebra la tradizione locale legata alla coltivazione del tubero, con specialità tipiche, musica e intrattenimento.

– Vernasca (PC), dal 21 al 23 agosto 2026. A Vezzolacca la Festa delle Patate celebra la tradizione locale legata alla coltivazione del tubero, con specialità tipiche, musica e intrattenimento. Sagra di Sant'Elena – Rottofreno (PC), dal 22 al 24 agosto 2026.

Sagra di Sant’Elena con concerti, intrattenimento e numerose specialità piacentine all’area feste nel centro del paese.