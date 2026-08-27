Dalla Quintana al Festival dei Primi d’Italia: settembre goloso in provincia di Perugia

Nelle piazze di pietra e tra i filari che iniziano a farsi dorati, l’autunno alle porte porta profumi di vendemmia, olio nuovo e funghi, mentre nei borghi si accendono forni, taverne e piccoli mercati di prodotti tipici. È il momento in cui la campagna intorno a Perugia si anima di feste popolari, tavolate all’aperto e rievocazioni storiche, con un’atmosfera più raccolta ma ancora sospesa tra l’estate e i primi freschi di stagione.

In questo scenario, la provincia diventa un vero calendario a cielo aperto: tra le sfide cavalleresche de La Giostra della Quintana a Foligno, i profumi della Festa della cipolla a Cannara e i sapori del Festival Nazionale dei primi piatti “I primi d’Italia”, settembre 2026 offre un percorso di sagre, feste e appuntamenti enogastronomici che attraversa vallate, colline e centri storici tutti da scoprire.

Gli appuntamenti in provincia di Perugia

La Giostra della Quintana – Foligno (PG), dal 27 agosto al 13 settembre 2026.

Rievocazione equestre ispirata a una competizione del XVII secolo, con due edizioni annuali della Giostra della Quintana tra sfide in notturna e gare diurne a Foligno.

– Foligno (PG), dal 27 agosto al 13 settembre 2026. Rievocazione equestre ispirata a una competizione del XVII secolo, con due edizioni annuali della Giostra della Quintana tra sfide in notturna e gare diurne a Foligno. Palio di Valfabbrica – Valfabbrica (PG), dal 27 agosto al 6 settembre 2026.

Palio legato alla festa del crocifisso con cortei storici, rievocazioni medievali nei tre rioni di Valfabbrica, cerimoniali in costume, giochi, spettacoli e taverna con piatti tipici.

– Valfabbrica (PG), dal 27 agosto al 6 settembre 2026. Palio legato alla festa del crocifisso con cortei storici, rievocazioni medievali nei tre rioni di Valfabbrica, cerimoniali in costume, giochi, spettacoli e taverna con piatti tipici. Feste nella Fratta di fine Ottocento – Umbertide (PG), dal 31 agosto al 3 settembre 2026.

Evento che ricostruisce con cura documentaria la vita a Umbertide a fine Ottocento, evidenziando i cambiamenti sociali, culturali e politici successivi al passaggio dal Governo Pontificio al Regno d’Italia.

– Umbertide (PG), dal 31 agosto al 3 settembre 2026. Evento che ricostruisce con cura documentaria la vita a Umbertide a fine Ottocento, evidenziando i cambiamenti sociali, culturali e politici successivi al passaggio dal Governo Pontificio al Regno d’Italia. La festa della cipolla a Cannara – Cannara (PG), dal 1 al 13 settembre 2026.

La festa della cipolla di Cannara omaggia questo prodotto con degustazioni, spettacoli, concerti, feste popolari, mostra mercato e stand gastronomici dedicati alla cucina locale.

– Cannara (PG), dal 1 al 13 settembre 2026. La festa della cipolla di Cannara omaggia questo prodotto con degustazioni, spettacoli, concerti, feste popolari, mostra mercato e stand gastronomici dedicati alla cucina locale. Velimna, gli Etruschi del fiume – Perugia (PG), dal 2 al 6 settembre 2026.

Velimna propone un ricco programma dedicato alla cultura e tradizione etrusca, con incontri, visite a musei e siti archeologici, conferenze e altre iniziative a tema.

– Perugia (PG), dal 2 al 6 settembre 2026. Velimna propone un ricco programma dedicato alla cultura e tradizione etrusca, con incontri, visite a musei e siti archeologici, conferenze e altre iniziative a tema. Palio della Brocca – Deruta (PG), dal 3 al 6 settembre 2026.

Il Palio della Brocca rievoca la storia e l’identità di Deruta con la Corsa delle Brocche, costumi d’epoca, dame, cavalieri e popolani, esaltando il valore artistico della ceramica.

– Deruta (PG), dal 3 al 6 settembre 2026. Il Palio della Brocca rievoca la storia e l’identità di Deruta con la Corsa delle Brocche, costumi d’epoca, dame, cavalieri e popolani, esaltando il valore artistico della ceramica. Settembre a Panicale ed è festa dell'uva e del vino – Panicale (PG), dal 4 al 6 settembre 2026.

Settembre a Panicale festeggia l’uva e il vino con degustazioni dei Doc Colli del Trasimeno, sfilate di carri allegorici, serate danzanti, percorsi enogastronomici, mercatino e iniziative nel centro storico.

– Panicale (PG), dal 4 al 6 settembre 2026. Settembre a Panicale festeggia l’uva e il vino con degustazioni dei Doc Colli del Trasimeno, sfilate di carri allegorici, serate danzanti, percorsi enogastronomici, mercatino e iniziative nel centro storico. Arriva UWine a Perugia – Perugia (PG), dal 11 al 13 settembre 2026.

UWine a Perugia anima il centro storico con la partecipazione di numerose cantine umbre e food truck, offrendo un’ampia proposta enogastronomica tra Piazza Italia, Giardini Carducci e Piazza della Repubblica.

– Perugia (PG), dal 11 al 13 settembre 2026. UWine a Perugia anima il centro storico con la partecipazione di numerose cantine umbre e food truck, offrendo un’ampia proposta enogastronomica tra Piazza Italia, Giardini Carducci e Piazza della Repubblica. Festival del Medioevo a Gubbio – Gubbio (PG), dal 23 al 27 settembre 2026.

Il Festival del Medioevo a Gubbio propone lezioni di storia, incontri con autori, concerti, teatro, fiera del libro, rievocazioni di antichi mestieri, giochi, letture e laboratori dedicati all’epoca medievale.

– Gubbio (PG), dal 23 al 27 settembre 2026. Il Festival del Medioevo a Gubbio propone lezioni di storia, incontri con autori, concerti, teatro, fiera del libro, rievocazioni di antichi mestieri, giochi, letture e laboratori dedicati all’epoca medievale. Festival Nazionale dei primi piatti "I primi d'Italia" – Foligno (PG), dal 24 al 27 settembre 2026.

Il Festival Nazionale dei primi piatti “I primi d’Italia” trasforma Foligno in vetrina della pasta, gnocchi, polenta, riso, zuppe e prodotti gluten free provenienti da diverse realtà italiane.

– Foligno (PG), dal 24 al 27 settembre 2026. Il Festival Nazionale dei primi piatti “I primi d’Italia” trasforma Foligno in vetrina della pasta, gnocchi, polenta, riso, zuppe e prodotti gluten free provenienti da diverse realtà italiane. I Giochi de le Porte – Gualdo Tadino (PG), dal 25 al 27 settembre 2026.

I Giochi de le Porte rinnovano il Palio di Gualdo Tadino con gare tra le quattro porte cittadine e la tradizionale combustione della Bastola, simbolo dell’antico nemico del castello.

– Gualdo Tadino (PG), dal 25 al 27 settembre 2026. I Giochi de le Porte rinnovano il Palio di Gualdo Tadino con gare tra le quattro porte cittadine e la tradizionale combustione della Bastola, simbolo dell’antico nemico del castello. Festival dell'Oriente a Perugia – Bastia Umbra (PG), dal 26 al 27 settembre 2026.

Il Festival dell’Oriente a Perugia consente di esplorare culture e tradizioni orientali con mostre, bazar, gastronomia, cerimonie, spettacoli folkloristici, concerti, danze, arti marziali, incontri e seminari tematici.