Tra Corciano castello di vino e Altrocioccolato, l’autunno in provincia di Perugia profuma di calici e cacao

Nelle piazze di pietra e tra i vicoli silenziosi dei borghi umbri, l’aria si fa più fresca e i colori delle campagne si accendono di sfumature ramate. È il tempo dei profumi di mosto e di olio nuovo, delle castagne che sanno di bosco e dei primi piatti fumanti che accompagnano i vini locali, in un’atmosfera raccolta e luminosa che invita a godersi con calma la stagione più morbida dell’anno anche nell’area di Perugia.

In provincia di Perugia i weekend diventano un itinerario tra sagre, feste e mercatini: dai calici di Corciano castello di vino alle note internazionali del Festival dell’Oriente a Perugia, fino ai sapori autunnali di A Piegaro torna la Sagra della Castagna, il calendario di ottobre 2026 è un invito continuo a scoprire il territorio attraverso i suoi eventi enogastronomici.

Gli appuntamenti in provincia di Perugia

Corciano castello di vino – Corciano (PG), dal 2 al 4 ottobre 2026.

Corciano castello di vino propone un percorso sensoriale itinerante dedicato alle tradizioni vinicole del territorio umbro, per valorizzare la città e il suo patrimonio enologico.

– Corciano (PG), dal 2 al 4 ottobre 2026. Corciano castello di vino propone un percorso sensoriale itinerante dedicato alle tradizioni vinicole del territorio umbro, per valorizzare la città e il suo patrimonio enologico. Festival dell'Oriente a Perugia – Bastia Umbra (PG), dal 3 al 4 ottobre 2026.

Al complesso Umbria Fiere di Bastia Umbra il Festival dell’Oriente presenta culture e tradizioni asiatiche con mostre, bazar, gastronomia, cerimonie, spettacoli, concerti, danze, arti marziali e incontri tematici.

– Bastia Umbra (PG), dal 3 al 4 ottobre 2026. Al complesso Umbria Fiere di Bastia Umbra il Festival dell’Oriente presenta culture e tradizioni asiatiche con mostre, bazar, gastronomia, cerimonie, spettacoli, concerti, danze, arti marziali e incontri tematici. Festa di San Francesco d'Assisi Patrono d'Italia – Assisi (PG), il 4 ottobre 2026.

Ad Assisi la Festa di San Francesco Patrono d’Italia prevede celebrazioni liturgiche nelle principali basiliche e festeggiamenti civili con spettacoli, danze e canti popolari in città.

– Assisi (PG), il 4 ottobre 2026. Ad Assisi la Festa di San Francesco Patrono d’Italia prevede celebrazioni liturgiche nelle principali basiliche e festeggiamenti civili con spettacoli, danze e canti popolari in città. A Piegaro torna la Sagra della Castagna – Piegaro (PG), dal 9 al 18 ottobre 2026.

A Piegaro la Sagra della Castagna propone stand gastronomici dove la castagna è protagonista in numerose ricette, dai primi piatti ai dolci, compresa la tradizionale versione arrosto.

– Piegaro (PG), dal 9 al 18 ottobre 2026. A Piegaro la Sagra della Castagna propone stand gastronomici dove la castagna è protagonista in numerose ricette, dai primi piatti ai dolci, compresa la tradizionale versione arrosto. La disfida di San Fortunato a Todi – Todi (PG), dal 9 al 11 ottobre 2026.

A Todi la Disfida di San Fortunato celebra il patrono con eventi a tema medievale, tra cui il Palio dell'Aquila, una mostra mercato dei prodotti tipici e un corteo storico lungo le vie della città.

– Todi (PG), dal 9 al 11 ottobre 2026. A Todi la Disfida di San Fortunato celebra il patrono con eventi a tema medievale, tra cui il Palio dell'Aquila, una mostra mercato dei prodotti tipici e un corteo storico lungo le vie della città. Frantoi Aperti in Umbria – Trevi (PG), dal 17 ottobre al 15 novembre 2026.

Frantoi Aperti in Umbria celebra l’arrivo del nuovo olio extravergine trasformando i frantoi in laboratori culturali con eventi dedicati al fumetto, attività per bambini e mostre sul legame tra olio e territorio.

– Trevi (PG), dal 17 ottobre al 15 novembre 2026. Frantoi Aperti in Umbria celebra l’arrivo del nuovo olio extravergine trasformando i frantoi in laboratori culturali con eventi dedicati al fumetto, attività per bambini e mostre sul legame tra olio e territorio. Altrocioccolato – Città di Castello (PG), dal 23 al 25 ottobre 2026.

Altrocioccolato è una manifestazione dedicata al consumo responsabile e ai prodotti biologici, con stand di vendita, laboratori didattici, degustazioni, mostre, mensa equo-solidale e un ricco programma di spettacoli e incontri.