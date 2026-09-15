Ottobre in provincia di Perugia: gli eventi e le sagre
Tra Corciano castello di vino e Altrocioccolato, l’autunno in provincia di Perugia profuma di calici e cacao
Nelle piazze di pietra e tra i vicoli silenziosi dei borghi umbri, l’aria si fa più fresca e i colori delle campagne si accendono di sfumature ramate. È il tempo dei profumi di mosto e di olio nuovo, delle castagne che sanno di bosco e dei primi piatti fumanti che accompagnano i vini locali, in un’atmosfera raccolta e luminosa che invita a godersi con calma la stagione più morbida dell’anno anche nell’area di Perugia.
In provincia di Perugia i weekend diventano un itinerario tra sagre, feste e mercatini: dai calici di Corciano castello di vino alle note internazionali del Festival dell’Oriente a Perugia, fino ai sapori autunnali di A Piegaro torna la Sagra della Castagna, il calendario di ottobre 2026 è un invito continuo a scoprire il territorio attraverso i suoi eventi enogastronomici.
Gli appuntamenti in provincia di Perugia
- Corciano castello di vino – Corciano (PG), dal 2 al 4 ottobre 2026.
Corciano castello di vino propone un percorso sensoriale itinerante dedicato alle tradizioni vinicole del territorio umbro, per valorizzare la città e il suo patrimonio enologico.
- Festival dell'Oriente a Perugia – Bastia Umbra (PG), dal 3 al 4 ottobre 2026.
Al complesso Umbria Fiere di Bastia Umbra il Festival dell’Oriente presenta culture e tradizioni asiatiche con mostre, bazar, gastronomia, cerimonie, spettacoli, concerti, danze, arti marziali e incontri tematici.
- Festa di San Francesco d'Assisi Patrono d'Italia – Assisi (PG), il 4 ottobre 2026.
Ad Assisi la Festa di San Francesco Patrono d’Italia prevede celebrazioni liturgiche nelle principali basiliche e festeggiamenti civili con spettacoli, danze e canti popolari in città.
- A Piegaro torna la Sagra della Castagna – Piegaro (PG), dal 9 al 18 ottobre 2026.
A Piegaro la Sagra della Castagna propone stand gastronomici dove la castagna è protagonista in numerose ricette, dai primi piatti ai dolci, compresa la tradizionale versione arrosto.
- La disfida di San Fortunato a Todi – Todi (PG), dal 9 al 11 ottobre 2026.
A Todi la Disfida di San Fortunato celebra il patrono con eventi a tema medievale, tra cui il Palio dell'Aquila, una mostra mercato dei prodotti tipici e un corteo storico lungo le vie della città.
- Frantoi Aperti in Umbria – Trevi (PG), dal 17 ottobre al 15 novembre 2026.
Frantoi Aperti in Umbria celebra l’arrivo del nuovo olio extravergine trasformando i frantoi in laboratori culturali con eventi dedicati al fumetto, attività per bambini e mostre sul legame tra olio e territorio.
- Altrocioccolato – Città di Castello (PG), dal 23 al 25 ottobre 2026.
Altrocioccolato è una manifestazione dedicata al consumo responsabile e ai prodotti biologici, con stand di vendita, laboratori didattici, degustazioni, mostre, mensa equo-solidale e un ricco programma di spettacoli e incontri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Charles Leclerc in Sardegna col nuovo yacht: quanto costa
-
Dove vive Loredana Lecciso: la sua casa lontano da Al Bano
-
Dove vivono Ilaria D'Amico e Gigi Buffon: il loro nido d'amore
-
Allarme Posidonia a La Maddalena, l'appello al Governo
-
Quanto valgono le opere di Antonello da Messina rubate al MuMe
-
A Venezia è in vendita l'isola di Crevan e il fortino napoleonico
-
Liam Gallagher stregato dal Centroparco di Segrate: il commento
-
Nozze vip in Gallura con Lady Gaga e Coldplay: chi sono gli sposi
-
Allarme latte e formaggi in Valtellina: cosa sta succedendo