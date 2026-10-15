Perugia e provincia: gli eventi e le sagre di novembre
Tra Frantoi Aperti e il profumo di Eurochocolate, sapori d’autunno in tutta la provincia di Perugia
Nelle piazze dei borghi e tra le colline che circondano la Valle Umbra, l’autunno accende i colori dei campi e porta in tavola i suoi frutti più attesi: olio nuovo, vino, castagne e tartufo. L’aria si fa più fresca, le giornate si accorciano e tra vicoli lastricati e campagne intorno a Perugia si moltiplicano sagre, feste di paese e weekend dedicati ai sapori autentici, tra profumi di legna, bruschette fumanti e calici da degustare con calma.
In questo clima raccolto e conviviale, la provincia di Perugia si anima con appuntamenti che uniscono gusto, tradizione e scoperta del territorio: dai weekend di Frantoi Aperti in Umbria a Trevi alla Mostra mercato “Il Tartufo Bianco” a Città di Castello, passando per l’atmosfera golosa di Eurochocolate a Bastia Umbra, il calendario di novembre invita a programmare gite fuori porta tra olio nuovo, cioccolato e specialità di stagione.
Gli appuntamenti in provincia di Perugia
- Frantoi Aperti in Umbria – Trevi (PG), dal 17 ottobre al 15 novembre 2026.
Frantoi Aperti in Umbria celebra l’arrivo del nuovo olio extravergine trasformando i frantoi in laboratori culturali con eventi dedicati al fumetto, attività per bambini e mostre sul legame tra olio e territorio.
- Appuntamento col gusto alla Mangiaunta di Giano – Giano dell'Umbria (PG), dal 30 ottobre al 1 novembre 2026.
Percorso gastronomico a Giano dell’Umbria nei frantoi locali con degustazioni gratuite di olio e un ricco programma di iniziative, musica e animazione del territorio.
- Mostra mercato "Il Tartufo Bianco" a Città di Castello – Città di Castello (PG), ogni sabato e domenica dal 31 ottobre al 15 novembre 2026.
Kermesse gastronomica a Città di Castello dedicata al Tartufo Bianco, con chef di fama, degustazioni, aperitivi letterari e mostra mercato delle eccellenze umbre gestita dalle aziende agroalimentari.
- Sapere di pane, sapore di olio, bianco & verde tra i castelli – Gualdo Cattaneo (PG), dal 31 ottobre al 1 novembre 2026.
Appuntamento alla Rocca Sonora di Gualdo Cattaneo con degustazioni di olio nuovo ed eventi tematici legati al pane e all’olio tra i castelli del territorio.
- Festa del bosco a Montone – Montone (PG), dal 31 ottobre al 3 novembre 2026.
Festa del bosco a Montone con mostra mercato dei prodotti del bosco e del sottobosco, escursioni, arte, eventi e degustazioni tra vicoli e piazzette del borgo.
- "Fiera dei Morti" a Perugia – Perugia (PG), dal 1 al 5 novembre 2026.
Tradizionale fiera di novembre a Perugia con centinaia di bancarelle, prodotti tipici italiani e la partecipazione di città gemellate e paesi esteri.
- Festa del vino e delle castagne – Perugia (PG), dal 6 al 15 novembre 2026.
Sagra paesana tra Perugia e Marsciano con castagne, vino, piatti tipici umbri e stand gastronomici accompagnati da musica, spettacoli e intrattenimenti per tutte le età.
- Festa dei Frantoi a Campello – Campello sul Clitunno (PG), il 8 novembre 2026.
Manifestazione a Campello sul Clitunno con visite ai frantoi, degustazioni di olio novello e prodotti tipici nei corner dedicati all’interno dei frantoi del territorio.
- Eurochocolate: Il più grande Festival europeo a tema cioccolato – Bastia Umbra (PG), dal 13 al 22 novembre 2026.
Grande festival dedicato al cacao e al cioccolato al centro Umbriafiere di Bastia Umbra, con ampi spazi espositivi e intrattenimenti per una full immersion multisensoriale.
- Sagrantino Running – The Wine Trail – Montefalco (PG), dal 14 al 15 novembre 2026.
Corsa competitiva tra paesi, vigneti e cantine del Sagrantino con partenza e arrivo a Montefalco, passaggi a Bevagna e percorsi di diversa lunghezza anche attraverso le barricaie.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- A Todi torna la fiera mercato "Anticamente" – Todi (PG), il 8 novembre 2026.
Fiera mercato mensile vicino al tempio della Consolazione a Todi, dedicata al collezionismo e agli oggetti autentici d'altri tempi fino ai primi anni Sessanta.
- Mercatino del Pidocchietto – Passignano sul Trasimeno (PG), il 15 novembre 2026.
Mercatino periodico nel centro storico di Passignano sul Trasimeno con espositori di antiquariato, collezionismo e artigianato.
- La Terra dei Mercanti – Bastia Umbra (PG), dal 21 al 22 novembre 2026.
Grande fiera su ampia superficie dedicata a collezionismo, modernariato e vintage, con oggetti tecnici, militari, arredi d’epoca, moda d’antan, vinili, fumetti e strumenti musicali.
- Anticamente, mostra mercato a Perugia – Perugia (PG), il 28 novembre 2026.
Mostra mercato mensile nel centro storico di Perugia tra le più importanti del centro Italia, con bancarelle di antiquariato, modernariato, collezionismo e curiosità.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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