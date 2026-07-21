Dal Palio delle Barche a Beerock Assisi: il gusto dell’estate umbra tra sagre, tradizioni e feste di paese.

Nelle sere tiepide tra borghi in pietra e campagne dorate, i profumi di griglia, erbe aromatiche e dolci di forno si mescolano alle luci delle piazze addobbate a festa. È il momento in cui le tavolate all’aperto si riempiono di piatti tipici di stagione, vini freschi e ricette custodite dalle proloco, mentre nelle colline intorno a Perugia l’estate accende balli, musica dal vivo e chiacchiere fino a tardi.

In provincia il calendario è una lunga tavolata all’aperto: dalle serate di Beerock ad Assisi alla storica Sagra della Lumaca a Moiano, passando per il fascino lacustre del Palio delle Barche a Passignano sul Trasimeno. Questa guida raccoglie sagre, feste di paese, mercatini ed eventi enogastronomici di luglio 2026, per aiutarti a scegliere ogni sera un nuovo angolo d’Umbria da vivere.

Gli appuntamenti in provincia di Perugia

Torna Beerock ad Assisi – Assisi (PG), dal 1 al 5 luglio 2026.

Quattro serate a Viola di Assisi con musica rock, birre artigianali umbre e momenti di divertimento nell’ambito della manifestazione Beerock.

– Assisi (PG), dal 1 al 5 luglio 2026. Quattro serate a Viola di Assisi con musica rock, birre artigianali umbre e momenti di divertimento nell’ambito della manifestazione Beerock. Sagra della Lumaca a Moiano – Città della Pieve (PG), dal 2 al 5 luglio 2026.

Tre giorni di festa a Moiano con concerti, serate danzanti, mercatino, area giochi e cucina tipica in cui spiccano vari piatti a base di lumache.

– Città della Pieve (PG), dal 2 al 5 luglio 2026. Tre giorni di festa a Moiano con concerti, serate danzanti, mercatino, area giochi e cucina tipica in cui spiccano vari piatti a base di lumache. Sagra del pesce sfilettato di Sant’Arcangelo – Magione (PG), dal 3 al 12 luglio 2026.

Sagra a Sant’Arcangelo dedicata al pesce di lago sfilettato, con stand gastronomico gestito dalla Pro Loco, serate danzanti, parco giochi e pub.

– Magione (PG), dal 3 al 12 luglio 2026. Sagra a Sant’Arcangelo dedicata al pesce di lago sfilettato, con stand gastronomico gestito dalla Pro Loco, serate danzanti, parco giochi e pub. Badiola nel Verde – Marsciano (PG), dal 3 al 12 luglio 2026.

Festa a Badiola con musica, animazione e ricca offerta gastronomica umbra, in particolare piatti a base di baccalà, cinghiale e altre specialità, con servizio al tavolo e attività per bambini.

– Marsciano (PG), dal 3 al 12 luglio 2026. Festa a Badiola con musica, animazione e ricca offerta gastronomica umbra, in particolare piatti a base di baccalà, cinghiale e altre specialità, con servizio al tavolo e attività per bambini. Festa del vino a Collemancio di Cannara – Cannara (PG), dal 7 al 12 luglio 2026.

Festa del vino a Collemancio di Cannara per degustare produzioni di diverse aziende, occasione per scoprire il borgo medievale e il suo patrimonio archeologico e paesaggistico.

– Cannara (PG), dal 7 al 12 luglio 2026. Festa del vino a Collemancio di Cannara per degustare produzioni di diverse aziende, occasione per scoprire il borgo medievale e il suo patrimonio archeologico e paesaggistico. Promano in Festa – Città di Castello (PG), dal 9 al 12 luglio 2026.

Promano in Festa propone castrato e altre specialità negli stand gastronomici, con iniziative e intrattenimenti per tre giorni.

– Città di Castello (PG), dal 9 al 12 luglio 2026. Promano in Festa propone castrato e altre specialità negli stand gastronomici, con iniziative e intrattenimenti per tre giorni. Sagra della frittella a Pozzo di Gualdo Cattaneo – Gualdo Cattaneo (PG), dal 9 al 12 luglio 2026.

La Sagra della Frittella a Pozzo di Gualdo Cattaneo celebra, tra gli ulivi, i tradizionali dolci contadini legati alla fine del raccolto delle olive.

– Gualdo Cattaneo (PG), dal 9 al 12 luglio 2026. La Sagra della Frittella a Pozzo di Gualdo Cattaneo celebra, tra gli ulivi, i tradizionali dolci contadini legati alla fine del raccolto delle olive. Sagra della frittella a Pozzo di Gualdo Cattaneo – Gualdo Cattaneo (PG), dal 16 al 19 luglio 2026.

La Sagra della Frittella a Pozzo di Gualdo Cattaneo ripropone i tradizionali dolci contadini che festeggiavano la fine del raccolto delle olive.

– Gualdo Cattaneo (PG), dal 16 al 19 luglio 2026. La Sagra della Frittella a Pozzo di Gualdo Cattaneo ripropone i tradizionali dolci contadini che festeggiavano la fine del raccolto delle olive. Sagra del buon mangiare – Massa Martana (PG), dal 17 al 19 luglio 2026.

La Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino presenta un ricco menù di piatti tipici, tra cui oca e stinco di maiale al forno a legna, con musica e intrattenimenti.

– Massa Martana (PG), dal 17 al 19 luglio 2026. La Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino presenta un ricco menù di piatti tipici, tra cui oca e stinco di maiale al forno a legna, con musica e intrattenimenti. Fontignano a tavola – Perugia (PG), dal 17 al 26 luglio 2026.

Fontignano a Tavola torna con un’edizione rinnovata che punta su gusto, qualità e tradizione, organizzata in sicurezza.

– Perugia (PG), dal 17 al 26 luglio 2026. Fontignano a Tavola torna con un’edizione rinnovata che punta su gusto, qualità e tradizione, organizzata in sicurezza. Palio delle Barche – Passignano sul Trasimeno (PG), dal 19 al 26 luglio 2026.

Il Palio delle Barche rievoca una battaglia del 1495 con una gara in tre fasi tra i quattro rioni, affiancata da taverne con piatti tipici e spettacoli storici nella settimana precedente.

– Passignano sul Trasimeno (PG), dal 19 al 26 luglio 2026. Il Palio delle Barche rievoca una battaglia del 1495 con una gara in tre fasi tra i quattro rioni, affiancata da taverne con piatti tipici e spettacoli storici nella settimana precedente. Sagra del buon mangiare – Massa Martana (PG), dal 23 al 26 luglio 2026.

A Villa San Faustino torna la Sagra del buon mangiare, con ricco menù di piatti tipici locali, oca e stinco di maiale al forno a legna, appuntamenti musicali e vari intrattenimenti serali.

– Massa Martana (PG), dal 23 al 26 luglio 2026. A Villa San Faustino torna la Sagra del buon mangiare, con ricco menù di piatti tipici locali, oca e stinco di maiale al forno a legna, appuntamenti musicali e vari intrattenimenti serali. Festa d’estate in frazione Morra – Città di Castello (PG), dal 24 al 26 luglio 2026.

Nella frazione Morra si tiene una festa d’estate con musica, folklore, iniziative culturali e sportive e stand gastronomici che propongono numerosi piatti tipici locali.

– Città di Castello (PG), dal 24 al 26 luglio 2026. Nella frazione Morra si tiene una festa d’estate con musica, folklore, iniziative culturali e sportive e stand gastronomici che propongono numerosi piatti tipici locali. Sagra del Crostone – Corsa del Gallo – Corciano (PG), dal 24 luglio al 2 agosto 2026.

A Strozzacapponi la Sagra del Crostone e dei Taglierini al Tartufo offre piatti della cucina umbra e il celebre crostone, bruschetta con patè ottenuto da una complessa mistura di numerosi ingredienti.

– Corciano (PG), dal 24 luglio al 2 agosto 2026. A Strozzacapponi la Sagra del Crostone e dei Taglierini al Tartufo offre piatti della cucina umbra e il celebre crostone, bruschetta con patè ottenuto da una complessa mistura di numerosi ingredienti. Festa del Giacchio a San Feliciano sul Trasimeno – Magione (PG), dal 24 luglio al 2 agosto 2026.

A San Feliciano sul Trasimeno la Festa del Giacchio celebra l’antica rete da lancio a tronco di cono, di origine greca, etrusca e romana, raccontandone tecnica d’uso e peculiarità.

– Magione (PG), dal 24 luglio al 2 agosto 2026. A San Feliciano sul Trasimeno la Festa del Giacchio celebra l’antica rete da lancio a tronco di cono, di origine greca, etrusca e romana, raccontandone tecnica d’uso e peculiarità. Sagra della Polenta e Salsicce – Gubbio (PG), dal 28 luglio al 2 agosto 2026.

Storica Sagra della Polenta e Salsicce, nata negli anni ’70, con serate tutte diverse tra spettacoli teatrali, dibattiti socio-culturali, giochi, serate a tema e appuntamenti danzanti.

– Gubbio (PG), dal 28 luglio al 2 agosto 2026. Storica Sagra della Polenta e Salsicce, nata negli anni ’70, con serate tutte diverse tra spettacoli teatrali, dibattiti socio-culturali, giochi, serate a tema e appuntamenti danzanti. La “Festa dei Barbari” a Castel Rigone – Passignano sul Trasimeno (PG), dal 29 luglio al 2 agosto 2026.

A Castel Rigone si svolge la Festa dei Barbari, rievocazione storica delle origini del paese con ricostruzione di mestieri antichi e un menù “barbaro”, unica manifestazione italiana in costume gotico.

– Passignano sul Trasimeno (PG), dal 29 luglio al 2 agosto 2026. A Castel Rigone si svolge la Festa dei Barbari, rievocazione storica delle origini del paese con ricostruzione di mestieri antichi e un menù “barbaro”, unica manifestazione italiana in costume gotico. Festa d’estate in frazione Morra – Città di Castello (PG), dal 30 luglio al 2 agosto 2026.

Nella frazione Morra torna la festa d’estate con musica, folklore, attività culturali e sportive e numerosi stand gastronomici di cucina locale.

– Città di Castello (PG), dal 30 luglio al 2 agosto 2026. Nella frazione Morra torna la festa d’estate con musica, folklore, attività culturali e sportive e numerosi stand gastronomici di cucina locale. Sagra della rocciata – Foligno (PG), dal 31 luglio al 16 agosto 2026.

A San Giovanni Profiamma torna la Sagra della rocciata, dolce di antiche origini umbre, con stand gastronomici e serate danzanti ogni sera.

– Foligno (PG), dal 31 luglio al 16 agosto 2026. A San Giovanni Profiamma torna la Sagra della rocciata, dolce di antiche origini umbre, con stand gastronomici e serate danzanti ogni sera. C’era una Volta…Montepetriolo – Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026.

“C’era una Volta…Montepetriolo” prevede dieci serate dedicate a musica, gastronomia e divertimento; per dettagli viene indicata la pagina Facebook dell’evento.

– Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026. “C’era una Volta…Montepetriolo” prevede dieci serate dedicate a musica, gastronomia e divertimento; per dettagli viene indicata la pagina Facebook dell’evento. Sagra della Torta al testo – Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026.

La Sagra della Torta al testo celebra questo antico pane non lievitato cotto sul testo di cemento, detto anche ciaccia o crescia, spesso usato in sostituzione del pane sulle tavole locali.

– Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026. La Sagra della Torta al testo celebra questo antico pane non lievitato cotto sul testo di cemento, detto anche ciaccia o crescia, spesso usato in sostituzione del pane sulle tavole locali. Festa d’estate a Bagnaia – Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026.

Dieci serate a Bagnaia dedicate a buon cibo, musica e divertimento, con programma dettagliato consultabile sulla pagina Facebook dell’evento.