Tra le piazze dei centri storici e i borghi umbri, l’inverno invita a riscoprire sapori di stagione e tradizioni, con un’atmosfera raccolta che accompagna le giornate nell’area di Perugia.

In provincia, il calendario dei mercatini include Luci sul Trasimeno a Castiglione del Lago, la fiera mercato Anticamente a Todi e il Mercatino del Pidocchietto a Passignano sul Trasimeno.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.