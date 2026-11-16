Eventi e sagre di dicembre in provincia di Perugia
Luci sul Trasimeno e Anticamente: mercatini e atmosfere d’inverno in provincia di Perugia
Tra le piazze dei centri storici e i borghi umbri, l’inverno invita a riscoprire sapori di stagione e tradizioni, con un’atmosfera raccolta che accompagna le giornate nell’area di Perugia.
In provincia, il calendario dei mercatini include Luci sul Trasimeno a Castiglione del Lago, la fiera mercato Anticamente a Todi e il Mercatino del Pidocchietto a Passignano sul Trasimeno.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Luci sul Trasimeno – Castiglione del Lago (PG), dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027.
Durante il periodo natalizio, Castiglione del Lago si trasforma in una città del Natale con spettacoli, attrazioni e intrattenimento per grandi e piccoli.
- A Todi torna la fiera mercato "Anticamente" – Todi (PG), il 13 dicembre 2026.
Fiera mercato dedicata al collezionismo e agli oggetti autentici d’altri tempi, fino a prima degli anni ’60, nei pressi del tempio di Santa Maria della Consolazione a Todi.
- Mercatino del Pidocchietto – Passignano sul Trasimeno (PG), il 20 dicembre 2026.
Nel centro storico di Passignano sul Trasimeno, circa quaranta espositori propongono antiquariato, collezionismo e artigianato.
- Anticamente, mostra mercato a Perugia – Perugia (PG), il 26 dicembre 2026.
Nel centro storico di Perugia, bancarelle e collezionisti propongono antiquariato, modernariato, oggetti da collezione e curiosità. La mostra mercato si svolge in Piazza Italia, Largo della Libertà e davanti alla Banca d’Italia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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