Tra Palio dei terzieri e Sagra della rocciata, un agosto di sapori e rievocazioni in tutta la provincia di Perugia

Nelle piazze dei borghi umbri, tra vicoli in pietra e campagne dorate, l’estate porta in tavola i sapori più autentici: grigliate all’aperto, dolci della tradizione, piatti contadini che incontrano i prodotti dell’orto e del bosco. Le serate si allungano, le luci si accendono sui tavoli all’aperto e l’aria profuma di erbe aromatiche e di forno acceso, disegnando quell’atmosfera rilassata e conviviale che rende speciale questa stagione nel territorio di Perugia.

In tutta la provincia il calendario si riempie di appuntamenti: dalle specialità alla brace della Sagra della Polenta e Salsicce di Gubbio ai sapori dolci e speziati della Sagra della rocciata di Foligno, fino alle rievocazioni storiche del Palio dei terzieri di Città della Pieve e del Palio dei Quartieri di Nocera Umbra. Un intreccio di sagre, feste e palii che unisce gusto, tradizione e voglia di stare insieme sotto il cielo d’estate.

Gli appuntamenti in provincia di Perugia

Sagra del Crostone – Corsa del Gallo – Corciano (PG), dal 24 luglio al 2 agosto 2026.

La Sagra del Crostone – Corsa del Gallo a Strozzacapponi propone cucina umbra, taglierini al tartufo e il crostone con un patè preparato con numerosi ingredienti.

– Corciano (PG), dal 24 luglio al 2 agosto 2026. La Sagra del Crostone – Corsa del Gallo a Strozzacapponi propone cucina umbra, taglierini al tartufo e il crostone con un patè preparato con numerosi ingredienti. Festa del Giacchio a San Feliciano sul Trasimeno – Magione (PG), dal 24 luglio al 2 agosto 2026.

Manifestazione dedicata al giacchio, antica rete da lancio di origine greca, etrusca e romana, con approfondimenti sulla sua particolare tecnica d’uso e sul ruolo nella pesca tradizionale.

– Magione (PG), dal 24 luglio al 2 agosto 2026. Manifestazione dedicata al giacchio, antica rete da lancio di origine greca, etrusca e romana, con approfondimenti sulla sua particolare tecnica d’uso e sul ruolo nella pesca tradizionale. Sagra della Polenta e Salsicce – Gubbio (PG), dal 28 luglio al 2 agosto 2026.

Storica sagra umbra nata negli anni ’70, con polenta e salsicce, serate sempre diverse tra teatro, dibattiti, giochi, eventi a tema, spettacoli e danze.

– Gubbio (PG), dal 28 luglio al 2 agosto 2026. Storica sagra umbra nata negli anni ’70, con polenta e salsicce, serate sempre diverse tra teatro, dibattiti, giochi, eventi a tema, spettacoli e danze. La "Festa dei Barbari" a Castel Rigone – Passignano sul Trasimeno (PG), dal 29 luglio al 2 agosto 2026.

Rievocazione storica a Castel Rigone delle origini barbariche del paese, con costumi gotici, mestieri d’epoca ricostruiti e un menù ispirato alla tradizione “barbara”.

– Passignano sul Trasimeno (PG), dal 29 luglio al 2 agosto 2026. Rievocazione storica a Castel Rigone delle origini barbariche del paese, con costumi gotici, mestieri d’epoca ricostruiti e un menù ispirato alla tradizione “barbara”. Festa d'estate in frazione Morra – Città di Castello (PG), dal 30 luglio al 2 agosto 2026.

Festa d’estate nella frazione Morra con musica, folklore, iniziative culturali e sportive e stand gastronomici di cucina locale.

– Città di Castello (PG), dal 30 luglio al 2 agosto 2026. Festa d’estate nella frazione Morra con musica, folklore, iniziative culturali e sportive e stand gastronomici di cucina locale. Sagra della rocciata – Foligno (PG), dal 31 luglio al 16 agosto 2026.

Sagra a San Giovanni Profiamma dedicata alla rocciata, dolce di origini antichissime probabilmente legato ai riti sacri umbri, con stand gastronomici e serate danzanti.

– Foligno (PG), dal 31 luglio al 16 agosto 2026. Sagra a San Giovanni Profiamma dedicata alla rocciata, dolce di origini antichissime probabilmente legato ai riti sacri umbri, con stand gastronomici e serate danzanti. C'era una Volta…Montepetriolo – Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026.

Rassegna serale a Montepetriolo all’insegna di musica, buon cibo e divertimento.

– Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026. Rassegna serale a Montepetriolo all’insegna di musica, buon cibo e divertimento. Sagra della Torta al testo – Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026.

Festa dedicata alla torta al testo, antica forma di pane non lievitato cotto su testo di cemento, conosciuta anche come ciaccia o crescia e spesso usata in sostituzione del pane.

– Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026. Festa dedicata alla torta al testo, antica forma di pane non lievitato cotto su testo di cemento, conosciuta anche come ciaccia o crescia e spesso usata in sostituzione del pane. Festa d'estate a Bagnaia – Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026.

Festa d’estate a Bagnaia con ottimo cibo, buona musica e intrattenimento.

– Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026. Festa d’estate a Bagnaia con ottimo cibo, buona musica e intrattenimento. Palio dei Quartieri – Nocera Umbra (PG), dal 3 al 9 agosto 2026.

Il Palio dei Quartieri trasforma Nocera Umbra in un teatro vivente con rievocazioni storiche, cortei in costume, mostre, taverne tipiche e giochi sportivi tra i quartieri.

– Nocera Umbra (PG), dal 3 al 9 agosto 2026. Il Palio dei Quartieri trasforma Nocera Umbra in un teatro vivente con rievocazioni storiche, cortei in costume, mostre, taverne tipiche e giochi sportivi tra i quartieri. Il Palio dei terzieri – Città della Pieve (PG), dal 10 al 23 agosto 2026.

Il Palio dei terzieri rievoca una caccia al tesoro tramite tiro con l’arco su sagoma di toro, con corteo storico rinascimentale e taverne che offrono piatti tipici.

– Città della Pieve (PG), dal 10 al 23 agosto 2026. Il Palio dei terzieri rievoca una caccia al tesoro tramite tiro con l’arco su sagoma di toro, con corteo storico rinascimentale e taverne che offrono piatti tipici. Sagra degli gnocchi fatti a mano – Foligno (PG), dal 11 al 14 agosto 2026.

La Sagra degli gnocchi fatti a mano a San Giovanni Profiamma propone stand gastronomici e serate danzanti con piatti tradizionali.

– Foligno (PG), dal 11 al 14 agosto 2026. La Sagra degli gnocchi fatti a mano a San Giovanni Profiamma propone stand gastronomici e serate danzanti con piatti tradizionali. Palio di Valfabbrica – Valfabbrica (PG), dal 27 agosto al 6 settembre 2026.

Palio legato alla festa del crocifisso con cortei storici, rievocazioni medievali nei tre rioni di Valfabbrica, cerimoniali in costume, giochi, spettacoli e taverna con piatti tipici.