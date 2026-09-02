Dal Festival del Prosciutto alla Cena dei Mille, settembre di sapori e meraviglia a Parma e dintorni

Nel calendario di feste, mercatini e appuntamenti enogastronomici, questo periodo invita a rallentare e a godersi i primi profumi d’autunno: l’aria si fa più fresca, i colori dei campi cambiano e in tavola arrivano salumi tipici, formaggi stagionati, vini dal carattere deciso. Tra colline, borghi e piazze della zona di Parma, le tradizioni culinarie si intrecciano con visite guidate, spettacoli e momenti di convivialità da vivere all’aperto, tra luci soffuse e atmosfere di fine estate.

Nella provincia di Parma il mese si anima tra grandi classici e nuove esperienze: il Festival del Prosciutto di Parma 2026 tra cultura, gusto e tradizione porta al centro uno dei prodotti simbolo del territorio, mentre Finestre Aperte 2026, l’evento clou del Festival del prosciutto di Parma permette di scoprire più da vicino il mondo della stagionatura. A chi ama unire storia e spettacolo, l’appuntamento con Arte e suggestioni in Rocca, visite spettacolo a San Secondo Parmense offre un tuffo nel patrimonio artistico locale con una formula coinvolgente.

Gli appuntamenti in provincia di Parma

Festival del Prosciutto di Parma 2026 tra cultura, gusto e tradizione – Parma (PR), dal 4 al 6 settembre 2026.

Il Festival del Prosciutto di Parma propone assaggi, eventi gastronomici, spettacoli e iniziative culturali per scoprire e degustare il Prosciutto di Parma, con un ricco calendario di appuntamenti diffusi sul territorio.

– Parma (PR), dal 4 al 6 settembre 2026. Il Festival del Prosciutto di Parma propone assaggi, eventi gastronomici, spettacoli e iniziative culturali per scoprire e degustare il Prosciutto di Parma, con un ricco calendario di appuntamenti diffusi sul territorio. Finestre Aperte 2026, l'evento clou del Festival del prosciutto di Parma – Parma (PR), dal 5 al 6 settembre 2026.

Finestre Aperte consente di visitare i prosciuttifici del territorio durante il Festival del Prosciutto di Parma, seguendo visite guidate tra le fasi di lavorazione e i profumi delle cosiddette cattedrali del Prosciutto di Parma.

– Parma (PR), dal 5 al 6 settembre 2026. Finestre Aperte consente di visitare i prosciuttifici del territorio durante il Festival del Prosciutto di Parma, seguendo visite guidate tra le fasi di lavorazione e i profumi delle cosiddette cattedrali del Prosciutto di Parma. La Cena dei Mille 2026, Parma diventa un ristorante gourmet a cielo aperto per mille persone – Parma (PR), il 8 settembre 2026.

La Cena dei Mille trasforma Parma in un ristorante a cielo aperto con una lunga tavolata in centro storico, dove mille ospiti degustano le eccellenze del territorio in un menu creato dagli chef, tra cui il guest chef Gennaro Esposito.

– Parma (PR), il 8 settembre 2026. La Cena dei Mille trasforma Parma in un ristorante a cielo aperto con una lunga tavolata in centro storico, dove mille ospiti degustano le eccellenze del territorio in un menu creato dagli chef, tra cui il guest chef Gennaro Esposito. Arte e suggestioni in Rocca, visite spettacolo – San Secondo Parmense (PR), il 27 settembre 2026.

Visite spettacolo notturne nella Rocca dei Rossi di San Secondo, che fanno rivivere la storia rinascimentale attraverso scenografie nelle sale affrescate, con possibilità di visite su prenotazione durante l’anno.