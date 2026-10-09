Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Eventi e sagre di ottobre in provincia di Parma

Funghi porcini e tortel dols: da Albareto a Colorno l’autunno prende gusto

Aggiornato: 2 min di lettura

Nel calendario di feste e appuntamenti di questo periodo, l’autunno si presenta con i suoi sapori più intensi: boschi ricchi di funghi, castagne appena raccolte, profumi di tartufo e antiche ricette di campagna. L’aria si fa più frizzante, i colori dei vigneti e dei boschi virano dal verde all’oro e al rosso, e tra colline e pianure del territorio parmense si moltiplicano sagre, mercatini ed eventi dedicati ai prodotti tipici di stagione.

Nella provincia di Parma ottobre è il mese ideale per andare alla scoperta di borghi e specialità locali: dalla Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto, che richiama gli amanti del bosco e della buona tavola, alla profumata Sagra della Castagna di Borgo Val di Taro, fino al goloso Gran galà del tortel dols 2026 di Colorno e alla rinomata Fiera Nazionale del Tartufo di Fragno a Calestano.

Gli appuntamenti in provincia di Parma

  • Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto – Albareto (PR), dal 2 al 4 ottobre 2026.
    Ad Albareto la Fiera Nazionale del Fungo Porcino celebra il prodotto IGP e il patrimonio boschivo con piatti tradizionali, show cooking, espositori tipici, mostre, eventi culturali, musica, attività per bambini e iniziative sportive nella natura.
  • Sagra della Castagna – Borgo Val di Taro (PR), dal 10 al 11 ottobre 2026.
    Sagra autunnale a Borgo Val di Taro dedicata alla castagna, con bancarelle, artigianato, musica, intrattenimenti e menù a base di castagne allo stand gastronomico della Pro Loco.
  • Gran galà del tortel dols 2026, la festa del piatto tipico di Colorno – Colorno (PR), dal 10 al 11 ottobre 2026.
    A Colorno il Gran Galà del Tortél Dóls celebra il piatto simbolo della Bassa Parmense con menù dedicato, degustazioni, vendita dei tortéi e un mercatino con varie proposte.
  • Fiera Nazionale del Tartufo di Fragno – Calestano (PR), dal 18 ottobre al 8 novembre 2026.
    A Calestano la Fiera nazionale del tartufo di Fragno valorizza il Tartufo Nero di Fragno con piatti della tradizione contadina e abbinamenti ai prodotti tipici del territorio parmense.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI