Novembre in provincia di Parma: gli eventi e le sagre
Fiera Nazionale del Tartufo di Fragno e November Porc 2026: l’autunno parmense si mette in festa
Il calendario di feste e appuntamenti accompagna l’autunno tra prodotti tipici di stagione, tradizioni e sapori da condividere. Nell’area di Parma, le giornate più fresche invitano a scoprire il territorio seguendo il ritmo delle sue celebrazioni.
In provincia di Parma, la Fiera Nazionale del Tartufo di Fragno prosegue a Calestano fino all’8 novembre; a Zibello, November Porc 2026 anima i fine settimana dal 7 al 29. A San Secondo Parmense, Arte e suggestioni in Rocca propone visite spettacolo il 7 e il 28 novembre.
Gli appuntamenti in provincia di Parma
- Fiera Nazionale del Tartufo di Fragno – Calestano (PR), dal 18 ottobre al 8 novembre 2026.
A Calestano la Fiera nazionale del tartufo di Fragno valorizza il Tartufo Nero di Fragno con piatti della tradizione contadina e abbinamenti ai prodotti tipici del territorio parmense.
- Arte e suggestioni in Rocca, visite spettacolo – San Secondo Parmense (PR), il 7 e 28 novembre 2026.
Visita spettacolo notturna nella Rocca dei Rossi a San Secondo, che fa rivivere la storia rinascimentale tra sale affrescate e suggestive scene teatrali, con possibilità di visite su prenotazione tutto l’anno.
- November Porc 2026, tappa a Zibello con le delizie alla Corte di Re Culatello – Sissa Trecasali (PR), ogni sabato e domenica dal 7 al 29 novembre 2026.
A Zibello, November Porc valorizza le specialità agroalimentari della Bassa Parmense con un mercato di prodotti tipici. Tra le eccellenze figurano Culatello di Zibello, Spalla Cotta di San Secondo, Parmigiano Reggiano e Fortana del Taro.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Mostra mercato dell'antiquariato – Fontanellato (PR), il 15 novembre 2026.
Storica mostra mercato di antiquariato a Fontanellato con circa 120 espositori, dove trovare pezzi pregiati, rarità, rigatteria, vintage e modernariato sotto e intorno alla Rocca Sanvitale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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