Il calendario di feste e appuntamenti accompagna l’autunno tra prodotti tipici di stagione, tradizioni e sapori da condividere. Nell’area di Parma, le giornate più fresche invitano a scoprire il territorio seguendo il ritmo delle sue celebrazioni.

In provincia di Parma, la Fiera Nazionale del Tartufo di Fragno prosegue a Calestano fino all’8 novembre; a Zibello, November Porc 2026 anima i fine settimana dal 7 al 29. A San Secondo Parmense, Arte e suggestioni in Rocca propone visite spettacolo il 7 e il 28 novembre.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.