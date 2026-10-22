Dal calice di Wine Sicily ai sapori della Sagra del fico d’India: l’autunno palermitano si mette in festa

Il profumo terroso dei funghi si intreccia ai colori e ai sapori della stagione, mentre le giornate più fresche invitano a riscoprire tradizioni e prodotti tipici. Nel territorio di Palermo l’autunno offre l’occasione di fermarsi, assaggiare e lasciarsi sorprendere.

In provincia, Wine Sicily porta in primo piano le eccellenze del vino, mentre la Sagra del fico d’India e il Funghi Fest celebrano alcuni dei sapori più attesi della stagione. Tre appuntamenti per esplorare il calendario di ottobre tra città e borghi.

Gli appuntamenti in provincia di Palermo

"Wine Sicily" 2026 celebra le eccellenze del vino – Palermo (PA), dal 9 al 11 ottobre 2026.

Evento a Palermo interamente dedicato al vino siciliano, con degustazioni, incontri, laboratori e un focus sul vino in Sicilia tra cantine affermate e nuove promesse.

– Palermo (PA), dal 9 al 11 ottobre 2026. Evento a Palermo interamente dedicato al vino siciliano, con degustazioni, incontri, laboratori e un focus sul vino in Sicilia tra cantine affermate e nuove promesse. Sagra del fico d'India – Roccapalumba (PA), dal 16 al 18 ottobre 2026.

Sagra a Roccapalumba dedicata al fico d’India, con stand al parco urbano che propongono e fanno degustare prodotti agroalimentari locali come insaccati, miele, caciotte, dolci, pane di grano duro e erbe aromatiche.

– Roccapalumba (PA), dal 16 al 18 ottobre 2026. Sagra a Roccapalumba dedicata al fico d’India, con stand al parco urbano che propongono e fanno degustare prodotti agroalimentari locali come insaccati, miele, caciotte, dolci, pane di grano duro e erbe aromatiche. Funghi Fest a Castelbuono – Castelbuono (PA), dal 23 al 25 ottobre 2026.

A Castelbuono la sagra dei funghi abbina degustazioni e prodotti tipici a visite guidate, escursioni, concerti, mostre, convegni e spettacoli, in un programma dedicato anche alla storia e alle tradizioni locali.

– Castelbuono (PA), dal 23 al 25 ottobre 2026. A Castelbuono la sagra dei funghi abbina degustazioni e prodotti tipici a visite guidate, escursioni, concerti, mostre, convegni e spettacoli, in un programma dedicato anche alla storia e alle tradizioni locali. Funghi Fest a Castelbuono – Castelbuono (PA), dal 23 al 25 ottobre 2026.

Il Funghi Fest di Castelbuono propone un fine settimana dedicato a colori, sapori e tradizioni, con protagonista il mondo dei funghi in un’atmosfera festosa.

– Castelbuono (PA), dal 23 al 25 ottobre 2026. Il Funghi Fest di Castelbuono propone un fine settimana dedicato a colori, sapori e tradizioni, con protagonista il mondo dei funghi in un’atmosfera festosa. Festa dei Sapori Madoniti – Petralia Sottana (PA), dal 23 al 25 ottobre 2026.

La Festa dei Sapori Madoniti propone degustazioni di prodotti tradizionali, iniziative culturali e di solidarietà, musica e intrattenimento per tutte le età. Lungo il corso sono previsti concerti di strada e un’area per bambini.