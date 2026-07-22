Dalla Giostra medievale dei Ventimiglia alla Sagra della Spiga, un agosto di sapori e tradizioni nei borghi madoniti

Il profumo dorato del grano maturo, il sapore intenso dei prodotti estivi e il riverbero caldo della luce al tramonto accompagnano le serate nei borghi, tra piazze che si riempiono di voci, bancarelle e tavolate all’aperto. È il tempo delle feste di paese, dei mercatini artigianali e delle sagre dedicate ai frutti della terra, un intreccio di tradizioni contadine e convivialità che abbraccia la costa e l’entroterra intorno a Palermo.

In questo viaggio tra colline e Madonie, agosto porta in scena rievocazioni storiche, sapori autentici e street food di territorio: dalla Giostra medievale dei Ventimiglia a Geraci Siculo alla storica Sagra della Spiga di Gangi, passando per il gusto urbano dello Sciara Street food Fest e la suggestiva Sagra del Sale a Petralia Soprana.

Gli appuntamenti in provincia di Palermo

Giostra medievale dei Ventimiglia a geraci Siculo – Geraci Siculo (PA), dal 1 al 2 agosto 2026.

Giostra medievale che rievoca le gesta dei Ventimiglia con oltre cento figuranti, giochi cavallereschi, visita alla falconiera, coniazione di monete e tende medievali con prodotti tipici.

– Geraci Siculo (PA), dal 1 al 2 agosto 2026. Giostra medievale che rievoca le gesta dei Ventimiglia con oltre cento figuranti, giochi cavallereschi, visita alla falconiera, coniazione di monete e tende medievali con prodotti tipici. Sagra della Spiga – Gangi (PA), dal 7 al 8 agosto 2026.

Manifestazione folkloristica campestre nata dalla Pro Loco di Gangi, divenuta evento centrale delle Madonie e della provincia, dedicata alla celebrazione della spiga.

– Gangi (PA), dal 7 al 8 agosto 2026. Manifestazione folkloristica campestre nata dalla Pro Loco di Gangi, divenuta evento centrale delle Madonie e della provincia, dedicata alla celebrazione della spiga. Sciara Street food Fest – Sciara (PA), dal 22 al 23 agosto 2026.

Sciara Street Food Fest propone una nuova edizione dedicata al cibo di strada, con numerose specialità da gustare in un’atmosfera festosa.

– Sciara (PA), dal 22 al 23 agosto 2026. Sciara Street Food Fest propone una nuova edizione dedicata al cibo di strada, con numerose specialità da gustare in un’atmosfera festosa. Sagra del Sale a Petralia Soprana – Petralia Soprana (PA), dal 30 al 31 agosto 2026.

La Sagra del Sale a Petralia Soprana valorizza il salgemma e le tradizioni locali con rievocazioni popolari, stand di artigianato e prodotti tipici, distribuzione di sale e vino, rito del sale e musica dal vivo.