Agosto in provincia di Palermo tra borghi in festa, notti stellate e profumo di grano
Dalla Giostra medievale dei Ventimiglia alla Sagra della Spiga, un agosto di sapori e tradizioni nei borghi madoniti
Il profumo dorato del grano maturo, il sapore intenso dei prodotti estivi e il riverbero caldo della luce al tramonto accompagnano le serate nei borghi, tra piazze che si riempiono di voci, bancarelle e tavolate all’aperto. È il tempo delle feste di paese, dei mercatini artigianali e delle sagre dedicate ai frutti della terra, un intreccio di tradizioni contadine e convivialità che abbraccia la costa e l’entroterra intorno a Palermo.
In questo viaggio tra colline e Madonie, agosto porta in scena rievocazioni storiche, sapori autentici e street food di territorio: dalla Giostra medievale dei Ventimiglia a Geraci Siculo alla storica Sagra della Spiga di Gangi, passando per il gusto urbano dello Sciara Street food Fest e la suggestiva Sagra del Sale a Petralia Soprana.
Gli appuntamenti in provincia di Palermo
- Giostra medievale dei Ventimiglia a geraci Siculo – Geraci Siculo (PA), dal 1 al 2 agosto 2026.
Giostra medievale che rievoca le gesta dei Ventimiglia con oltre cento figuranti, giochi cavallereschi, visita alla falconiera, coniazione di monete e tende medievali con prodotti tipici.
- Sagra della Spiga – Gangi (PA), dal 7 al 8 agosto 2026.
Manifestazione folkloristica campestre nata dalla Pro Loco di Gangi, divenuta evento centrale delle Madonie e della provincia, dedicata alla celebrazione della spiga.
- Sciara Street food Fest – Sciara (PA), dal 22 al 23 agosto 2026.
Sciara Street Food Fest propone una nuova edizione dedicata al cibo di strada, con numerose specialità da gustare in un’atmosfera festosa.
- Sagra del Sale a Petralia Soprana – Petralia Soprana (PA), dal 30 al 31 agosto 2026.
La Sagra del Sale a Petralia Soprana valorizza il salgemma e le tradizioni locali con rievocazioni popolari, stand di artigianato e prodotti tipici, distribuzione di sale e vino, rito del sale e musica dal vivo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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