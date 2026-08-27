Autunno padovano tra Giostra della Rocca e Palio dei Dieci Comuni

Nelle piazze dei borghi murati e tra le campagne che si preparano alla nuova stagione, l’aria si fa più limpida e profuma di mosto, castagne e cucine accese. È il momento in cui i prodotti dell’autunno iniziano a comparire sulle tavole, tra banchi di mercatini, calici di vini locali e piatti che esaltano la tradizione veneta con un ritmo più lento e raccolto.

In provincia di Padova questo periodo è un susseguirsi di appuntamenti: dalla storica Giostra della Rocca a Monselice alle atmosfere medievali de Il Palio dei dieci comuni a Montagnana, fino alla vivace Fiera dei Mussi e dell’Artigianato a Trebaseleghe, che apre la stagione delle sagre e degli eventi enogastronomici sul territorio.

Gli appuntamenti in provincia di Padova

Fiera dei Mussi e dell'Artigianato a Trebaseleghe – Trebaseleghe (PD), dal 28 agosto al 8 settembre 2026.

Edizione della tradizionale Fiera dei Mussi e dell’Artigianato a Trebaseleghe, grande appuntamento fieristico nazionale con funzione di incontro e scambio commerciale, culturale e artistico.

– Trebaseleghe (PD), dal 28 agosto al 8 settembre 2026. Edizione della tradizionale Fiera dei Mussi e dell’Artigianato a Trebaseleghe, grande appuntamento fieristico nazionale con funzione di incontro e scambio commerciale, culturale e artistico. Il Palio dei dieci comuni – Montagnana (PD), il 6 settembre 2026.

Rievocazione storica a Montagnana con cortei in costume, cavalli e figuranti che inscenano il passaggio di Ezzelino da Romano e dei Signori da Carrara lungo le vie della città fino alla Rocca.

– Montagnana (PD), il 6 settembre 2026. Rievocazione storica a Montagnana con cortei in costume, cavalli e figuranti che inscenano il passaggio di Ezzelino da Romano e dei Signori da Carrara lungo le vie della città fino alla Rocca. La Giostra della Rocca a Monselice – Monselice (PD), dal 11 al 20 settembre 2026.

Rievocazione storica a Monselice del passaggio di Federico II di Svevia, con le nove contrade impegnate in gare spettacolari per conquistare il palio.

– Monselice (PD), dal 11 al 20 settembre 2026. Rievocazione storica a Monselice del passaggio di Federico II di Svevia, con le nove contrade impegnate in gare spettacolari per conquistare il palio. Il tempo di Berta – Montegrotto Terme (PD), dal 11 al 13 settembre 2026.

Montegrotto Terme ospita la festa “Il Tempo di Berta”, che anima strade, parchi e piazze con varie iniziative.

– Montegrotto Terme (PD), dal 11 al 13 settembre 2026. Montegrotto Terme ospita la festa “Il Tempo di Berta”, che anima strade, parchi e piazze con varie iniziative. Festa dei Sapori e delle Tradizioni – Terrassa Padovana (PD), dal 17 al 20 settembre 2026.

La Festa dei Sapori e delle Tradizioni propone uno stand gastronomico con specialità tipiche locali come musso in tocio, tastasae, trippe, polenta e renga, baccalà alla vicentina e altre proposte.