Ottobre in provincia di Padova: gli eventi e le sagre
Dal Caseus Veneti alla Festa delle Giuggiole: ottobre di sapori in provincia di Padova
Nelle piazze di borghi murati e tra le campagne che si tingono di colori caldi, l’autunno porta profumi di mosto, zucche mature, castagne e formaggi stagionati. È il momento in cui i prodotti tipici di stagione si fanno protagonisti sulle tavole e nei mercatini, tra banchi colmi di verdure e frutti dimenticati, in un’atmosfera che invita a rallentare e a riscoprire le tradizioni contadine dell’area padovana.
Nella provincia di Padova queste atmosfere prendono forma in un calendario fitto di appuntamenti: dalla Festa del radecio di Conche a Codevigo a Caseus Veneti 2026: formaggi in vetrina a Piazzola sul Brenta, fino alla suggestiva Festa delle Giuggiole ad Arquà Petrarca, un itinerario di sapori e feste popolari che attraversa il territorio per tutto il mese.
Gli appuntamenti in provincia di Padova
- Festa del radecio di Conche – Codevigo (PD), dal 2 al 4 ottobre 2026.
La Festa del radecio di Conche di Codevigo propone iniziative dedicate al radicchio locale, con appuntamenti gastronomici anche alla domenica a mezzogiorno.
- Caseus Veneti 2026: formaggi in vetrina – Piazzola sul Brenta (PD), dal 3 al 4 ottobre 2026.
Caseus Veneti a Piazzola sul Brenta è la manifestazione ufficiale dei formaggi del Veneto, con oltre trecento prodotti in concorso e un percorso alla scoperta dell’arte casearia e delle sue tradizioni.
- Festa delle Giuggiole ad Arquà Petrarca – Arquà Petrarca (PD), il 4 ottobre 2026.
La Festa delle Giuggiole ad Arquà Petrarca celebra il frutto tipico locale con spettacoli musicali, arte, artigianato e prodotti genuini, immersi nell’atmosfera medievale del borgo trecentesco dei Colli Euganei.
- Suca Baruca, la Festa della Zucca – Piove di Sacco (PD), il 16 ottobre 2026.
Suca Baruca nasce dalla tradizione delle zucche intagliate con candela e propone mostra mercato di zucche, laboratori di intaglio per bambini e degustazioni gastronomiche per le vie della città.
- Antica Fiera di Arsego – San Giorgio delle Pertiche (PD), dal 16 al 20 ottobre 2026.
L’Antica Fiera di Arsego propone espositori, mercato agricolo, bancarelle, stand gastronomico, pesche di beneficenza e spettacoli, per un appuntamento all’insegna del gusto e del divertimento.
- Fiera Franca Cittadellese – Cittadella (PD), dal 24 al 26 ottobre 2026.
Fiera a Cittadella con esposizioni di prodotti tipici, artigianato locale e banchi enogastronomici nel centro storico, oltre alla tradizionale Fiera del Bestiame presso il Cimitero Austroungarico.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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