Dal Caseus Veneti alla Festa delle Giuggiole: ottobre di sapori in provincia di Padova

Nelle piazze di borghi murati e tra le campagne che si tingono di colori caldi, l’autunno porta profumi di mosto, zucche mature, castagne e formaggi stagionati. È il momento in cui i prodotti tipici di stagione si fanno protagonisti sulle tavole e nei mercatini, tra banchi colmi di verdure e frutti dimenticati, in un’atmosfera che invita a rallentare e a riscoprire le tradizioni contadine dell’area padovana.

Nella provincia di Padova queste atmosfere prendono forma in un calendario fitto di appuntamenti: dalla Festa del radecio di Conche a Codevigo a Caseus Veneti 2026: formaggi in vetrina a Piazzola sul Brenta, fino alla suggestiva Festa delle Giuggiole ad Arquà Petrarca, un itinerario di sapori e feste popolari che attraversa il territorio per tutto il mese.

Gli appuntamenti in provincia di Padova

Festa del radecio di Conche – Codevigo (PD), dal 2 al 4 ottobre 2026.

La Festa del radecio di Conche di Codevigo propone iniziative dedicate al radicchio locale, con appuntamenti gastronomici anche alla domenica a mezzogiorno.

– Codevigo (PD), dal 2 al 4 ottobre 2026. La Festa del radecio di Conche di Codevigo propone iniziative dedicate al radicchio locale, con appuntamenti gastronomici anche alla domenica a mezzogiorno. Caseus Veneti 2026: formaggi in vetrina – Piazzola sul Brenta (PD), dal 3 al 4 ottobre 2026.

Caseus Veneti a Piazzola sul Brenta è la manifestazione ufficiale dei formaggi del Veneto, con oltre trecento prodotti in concorso e un percorso alla scoperta dell’arte casearia e delle sue tradizioni.

– Piazzola sul Brenta (PD), dal 3 al 4 ottobre 2026. Caseus Veneti a Piazzola sul Brenta è la manifestazione ufficiale dei formaggi del Veneto, con oltre trecento prodotti in concorso e un percorso alla scoperta dell’arte casearia e delle sue tradizioni. Festa delle Giuggiole ad Arquà Petrarca – Arquà Petrarca (PD), il 4 ottobre 2026.

La Festa delle Giuggiole ad Arquà Petrarca celebra il frutto tipico locale con spettacoli musicali, arte, artigianato e prodotti genuini, immersi nell’atmosfera medievale del borgo trecentesco dei Colli Euganei.

– Arquà Petrarca (PD), il 4 ottobre 2026. La Festa delle Giuggiole ad Arquà Petrarca celebra il frutto tipico locale con spettacoli musicali, arte, artigianato e prodotti genuini, immersi nell’atmosfera medievale del borgo trecentesco dei Colli Euganei. Suca Baruca, la Festa della Zucca – Piove di Sacco (PD), il 16 ottobre 2026.

Suca Baruca nasce dalla tradizione delle zucche intagliate con candela e propone mostra mercato di zucche, laboratori di intaglio per bambini e degustazioni gastronomiche per le vie della città.

– Piove di Sacco (PD), il 16 ottobre 2026. Suca Baruca nasce dalla tradizione delle zucche intagliate con candela e propone mostra mercato di zucche, laboratori di intaglio per bambini e degustazioni gastronomiche per le vie della città. Antica Fiera di Arsego – San Giorgio delle Pertiche (PD), dal 16 al 20 ottobre 2026.

L’Antica Fiera di Arsego propone espositori, mercato agricolo, bancarelle, stand gastronomico, pesche di beneficenza e spettacoli, per un appuntamento all’insegna del gusto e del divertimento.

– San Giorgio delle Pertiche (PD), dal 16 al 20 ottobre 2026. L’Antica Fiera di Arsego propone espositori, mercato agricolo, bancarelle, stand gastronomico, pesche di beneficenza e spettacoli, per un appuntamento all’insegna del gusto e del divertimento. Fiera Franca Cittadellese – Cittadella (PD), dal 24 al 26 ottobre 2026.

Fiera a Cittadella con esposizioni di prodotti tipici, artigianato locale e banchi enogastronomici nel centro storico, oltre alla tradizionale Fiera del Bestiame presso il Cimitero Austroungarico.