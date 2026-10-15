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Padova e provincia: gli eventi e le sagre di novembre

Profumo di Fiera dei Santi e Festa del Baccalà: novembre di gusto in provincia di Padova

Aggiornato: 2 min di lettura

Nelle piazze illuminate e tra le campagne velate di nebbia, l’autunno porta profumi di mosto, castagne e cucine che si scaldano. È la stagione dei colori intensi, dei piatti robusti e dei prodotti tipici che tornano protagonisti sulle tavole del Nordest, tra filari di vigneti, borghi murati e mercati all’aperto che si riempiono di sapori di stagione.

In provincia di Padova questo periodo significa weekend da vivere tra tradizione e gusto: dalle atmosfere popolari della Fiera dei Santi a Monselice, alle specialità della Festa del Baccalà a Borgoricco, fino ai banchi d’arte e collezionismo di Momart a Padova il calendario di novembre 2026 è un invito a scoprire il territorio passo dopo passo.

Gli appuntamenti in provincia di Padova

  • Fiera dei Santi a Monselice – Monselice (PD), dal 1 al 2 novembre 2026.
    Fiera tradizionale di Monselice con una grande area merceologica nel centro storico e una fiera agricola dedicata a macchine, attrezzature e prodotti agroalimentari.
  • Festa del Baccalà – Borgoricco (PD), dal 6 al 8 novembre e dal 13 al 15 novembre 2026.
    Festa gastronomica dedicata al baccalà, con stand che propongono numerose specialità tipiche preparate in diverse varianti, inclusi piatti della tradizione vicentina.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

  • LimenAntiqua, modernariato e antiquariato – Limena (PD), il 1 novembre 2026.
    Mercatino di antiquariato e modernariato ospitato nella Barchessa Comunale ogni prima domenica del mese.
  • "Momart", mostra mercato d'arte – Padova (PD), il 1, 15 e 29 novembre 2026.
    Mostra mercato di arte visiva che porta in uno scorcio suggestivo di Padova un’atmosfera ispirata a Montmartre, valorizzando anche artisti meno conosciuti fuori dai circuiti tradizionali.
  • Mercatino dei portici – Piove di Sacco (PD), il 8 novembre 2026.
    Mercatino sotto i portici del centro storico dedicato ad antiquariato, collezionismo e modernariato, punto di incontro per appassionati e curiosi.
  • Mercatino delle pulci a Cittadella – Cittadella (PD), il 15 novembre 2026.
    Mercatino a Cittadella con vendita diretta di prodotti naturali e da agricoltura biodinamica, affiancato dal Mercatino delle Pulci, per riscoprire genuinità e cultura macrobiotica.
  • Grande mercato dell'antiquariato e del collezionismo – Montagnana (PD), il 15 novembre 2026.
    Grande mercato dell’antiquariato e del collezionismo a Montagnana, con numerosi espositori e oggetti per appassionati e curiosi.
  • Mercatino d'antiquariato a Piazzola sul Brenta – Piazzola sul Brenta (PD), il 29 novembre 2026.
    A Piazzola sul Brenta il Mercatino dell’Antiquariato anima piazza, vie circostanti ed ex Jutificio Camerini con centinaia di bancarelle e scenografica esposizione di pezzi unici da collezione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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