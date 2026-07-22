Dalle tavolate della Sagra dei Santi Pietro e Paolo alla Festa del Melone: il gusto dell’estate padovana, sagra dopo sagra

Nelle piazze dei borghi e tra le strade di campagna, le serate si allungano fra luci soffuse, chiacchiere all’aperto e profumi che arrivano dalle cucine delle feste. L’estate porta in tavola i prodotti dell’orto e dei frutteti, tra meloni zuccherini, verdure di stagione e piatti semplici da condividere, mentre la musica di band e orchestre fa da sottofondo alle chiacchiere tra amici e famiglie riunite.

In provincia di Padova il calendario si riempie di appuntamenti che mescolano gusto e tradizione: dalla Sagra dei Santi Pietro e Paolo di Piombino Dese alla Sagra di San Tommaso Apostolo ad Albignasego, passando per la golosa Festa del Melone a Taglie nel comune di Borgo Veneto, le serate di luglio diventano l’occasione perfetta per scoprire paesi diversi, assaggiare specialità locali e vivere l’estate tra sagre, mercatini ed eventi enogastronomici.

Gli appuntamenti in provincia di Padova

Sagra dei Santi Pietro e Paolo – Piombino Dese (PD), dal 21 giugno al 1 luglio 2026.

In località Levada di Piombino Dese torna la sagra dei Santi Pietro e Paolo con un ricco stand gastronomico dedicato ai piatti tradizionali.

– Piombino Dese (PD), dal 21 giugno al 1 luglio 2026. In località Levada di Piombino Dese torna la sagra dei Santi Pietro e Paolo con un ricco stand gastronomico dedicato ai piatti tradizionali. Sagra di San Tommaso Apostolo ad Albignasego – Albignasego (PD), dal 26 giugno al 5 luglio 2026.

La parrocchia di San Tommaso Apostolo ad Albignasego organizza la tradizionale sagra parrocchiale in onore del santo.

– Albignasego (PD), dal 26 giugno al 5 luglio 2026. La parrocchia di San Tommaso Apostolo ad Albignasego organizza la tradizionale sagra parrocchiale in onore del santo. Festa del Melone a Taglie – Borgo Veneto (PD), dal 1 al 7 luglio 2026.

A Taglie di Santa Margherita d’Adige la Festa del Melone propone prodotti del territorio, cucina veneta e momenti di svago per tutte le età.

– Borgo Veneto (PD), dal 1 al 7 luglio 2026. A Taglie di Santa Margherita d’Adige la Festa del Melone propone prodotti del territorio, cucina veneta e momenti di svago per tutte le età. Sagra a Galliera Veneta – Galliera Veneta (PD), dal 10 al 14 luglio 2026.

Sagra paesana a Galliera Veneta con stand gastronomico fornito e orchestra dal vivo ogni sera.

– Galliera Veneta (PD), dal 10 al 14 luglio 2026. Sagra paesana a Galliera Veneta con stand gastronomico fornito e orchestra dal vivo ogni sera. Beer Fest a Solesino – Solesino (PD), dal 16 luglio al 2 agosto 2026.

Beer Fest di Solesino, grande festa della birra del Veneto con musica di qualità e birre selezionate.

– Solesino (PD), dal 16 luglio al 2 agosto 2026. Beer Fest di Solesino, grande festa della birra del Veneto con musica di qualità e birre selezionate. Sagra del Melone – Massanzago (PD), dal 17 al 22 luglio 2026.

Sagra del Melone a Massanzago, tradizionale festa dedicata a questo prodotto di stagione.

– Massanzago (PD), dal 17 al 22 luglio 2026. Sagra del Melone a Massanzago, tradizionale festa dedicata a questo prodotto di stagione. Sagra dell'Assunta a Facca – Cittadella (PD), dal 31 luglio al 5 agosto 2026.

La Sagra dell'Assunta a Facca offre stand gastronomico, musica, djset, pesca di beneficenza e varie proposte di intrattenimento.