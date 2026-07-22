Luglio in provincia di Padova tra cortili illuminati, campi dorati e profumo di griglia
Dalle tavolate della Sagra dei Santi Pietro e Paolo alla Festa del Melone: il gusto dell’estate padovana, sagra dopo sagra
Nelle piazze dei borghi e tra le strade di campagna, le serate si allungano fra luci soffuse, chiacchiere all’aperto e profumi che arrivano dalle cucine delle feste. L’estate porta in tavola i prodotti dell’orto e dei frutteti, tra meloni zuccherini, verdure di stagione e piatti semplici da condividere, mentre la musica di band e orchestre fa da sottofondo alle chiacchiere tra amici e famiglie riunite.
In provincia di Padova il calendario si riempie di appuntamenti che mescolano gusto e tradizione: dalla Sagra dei Santi Pietro e Paolo di Piombino Dese alla Sagra di San Tommaso Apostolo ad Albignasego, passando per la golosa Festa del Melone a Taglie nel comune di Borgo Veneto, le serate di luglio diventano l’occasione perfetta per scoprire paesi diversi, assaggiare specialità locali e vivere l’estate tra sagre, mercatini ed eventi enogastronomici.
Gli appuntamenti in provincia di Padova
- Sagra dei Santi Pietro e Paolo – Piombino Dese (PD), dal 21 giugno al 1 luglio 2026.
In località Levada di Piombino Dese torna la sagra dei Santi Pietro e Paolo con un ricco stand gastronomico dedicato ai piatti tradizionali.
- Sagra di San Tommaso Apostolo ad Albignasego – Albignasego (PD), dal 26 giugno al 5 luglio 2026.
La parrocchia di San Tommaso Apostolo ad Albignasego organizza la tradizionale sagra parrocchiale in onore del santo.
- Festa del Melone a Taglie – Borgo Veneto (PD), dal 1 al 7 luglio 2026.
A Taglie di Santa Margherita d’Adige la Festa del Melone propone prodotti del territorio, cucina veneta e momenti di svago per tutte le età.
- Sagra a Galliera Veneta – Galliera Veneta (PD), dal 10 al 14 luglio 2026.
Sagra paesana a Galliera Veneta con stand gastronomico fornito e orchestra dal vivo ogni sera.
- Beer Fest a Solesino – Solesino (PD), dal 16 luglio al 2 agosto 2026.
Beer Fest di Solesino, grande festa della birra del Veneto con musica di qualità e birre selezionate.
- Sagra del Melone – Massanzago (PD), dal 17 al 22 luglio 2026.
Sagra del Melone a Massanzago, tradizionale festa dedicata a questo prodotto di stagione.
- Sagra dell'Assunta a Facca – Cittadella (PD), dal 31 luglio al 5 agosto 2026.
La Sagra dell'Assunta a Facca offre stand gastronomico, musica, djset, pesca di beneficenza e varie proposte di intrattenimento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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