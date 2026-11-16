Eventi e sagre di dicembre in provincia di Padova
A Tombolo, la Festa di Sant’Andrea scalda il dicembre padovano
Tra le piazze e i borghi dell’area di Padova, l’inverno invita a riscoprire le tradizioni e i sapori dei prodotti di stagione. Le luci e gli incontri del periodo regalano al mese un’atmosfera raccolta, perfetta per una passeggiata e una sosta in compagnia.
In provincia, la Festa di Sant’Andrea a Tombolo accompagna il calendario del mese, insieme a occasioni per curiosare come LimenAntiqua a Limena e Mani Creative a Piazzola sul Brenta.
Gli appuntamenti in provincia di Padova
- Festa di Sant'Andrea – Tombolo (PD), dal 4 al 6 dicembre e dal 12 al 13 dicembre 2026.
La Festa di Sant’Andrea si svolge nella Sala Parrocchiale di via F. Cavallin. In programma una cena con Ossi de Mascio.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- LimenAntiqua, modernariato e antiquariato – Limena (PD), il 6 dicembre 2026.
Mercatino di antiquariato e modernariato ospitato nella Barchessa Comunale.
- Mani Creative – Mercatino dell'Artigianato Artistico – Piazzola sul Brenta (PD), il 8, 13 e 20 dicembre 2026.
Mercatino di artigianato artistico con opere e creazioni in numerosi materiali e discipline, dalla pittura alla ceramica, dalla lavorazione del legno alla bigiotteria.
- "Momart", mostra mercato d'arte – Padova (PD), il 13 dicembre 2026.
Mostra mercato di arte visiva che porta le opere degli artisti in uno spazio suggestivo di Padova, offrendo visibilità anche a quelli meno conosciuti.
- Mercatino dei portici – Piove di Sacco (PD), il 13 dicembre 2026.
Mercatino di antiquariato, collezionismo e modernariato sotto i portici del centro storico, aperto ad appassionati e curiosi.
- Mercatino delle pulci a Cittadella – Cittadella (PD), il 20 dicembre 2026.
A Cittadella, bancarelle di prodotti naturali e alimenti da agricoltura biodinamica affiancano il Mercatino delle Pulci.
- Grande mercato dell'antiquariato e del collezionismo – Montagnana (PD), il 20 dicembre 2026.
A Montagnana si svolge il mercato mensile dedicato all’antiquariato e al collezionismo.
- Mercatino d'antiquariato a Piazzola sul Brenta – Piazzola sul Brenta (PD), il 27 dicembre 2026.
A Piazzola sul Brenta, centinaia di bancarelle propongono oggetti e pezzi da collezione nella piazza della villa, nelle vie circostanti e nell’ex Jutificio Camerini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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