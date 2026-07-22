Dalla Beer Fest di Solesino alla Sagra dell’Assunta di Saonara: il gusto dell’estate in provincia di Padova

Tra piazze illuminate, piccoli borghi murati e campagne dorate, l’estate porta con sé l’aria tiepida delle sere all’aperto, il richiamo dei chioschi e il profumo di griglie e specialità di stagione. È il momento in cui si riscoprono i sapori semplici, i prodotti dell’orto estivo, i vini del territorio e quel ritmo più lento che invita a fermarsi nelle corti e nelle vie animate della cintura padovana.

In tutta la provincia di Padova, agosto diventa un viaggio tra tavolate sotto le stelle e tradizioni popolari: dalla vivace Beer Fest a Solesino alle celebrazioni della Sagra dell’Assunta a Facca nel comune di Cittadella, fino alla storica Sagra dell’Assunta di Saonara e alla Fiera dei Mussi e dell’Artigianato a Trebaseleghe, gli appuntamenti enogastronomici non mancano per gustare l’estate giorno dopo giorno.

Gli appuntamenti in provincia di Padova

Beer Fest a Solesino – Solesino (PD), dal 16 luglio al 2 agosto 2026.

Beer Fest di Solesino, grande festa della birra del Veneto con musica di qualità e birre selezionate.

– Solesino (PD), dal 16 luglio al 2 agosto 2026. Beer Fest di Solesino, grande festa della birra del Veneto con musica di qualità e birre selezionate. Sagra dell'Assunta a Facca – Cittadella (PD), dal 31 luglio al 5 agosto 2026.

La Sagra dell'Assunta a Facca offre stand gastronomico, musica, djset, pesca di beneficenza e varie proposte di intrattenimento.

– Cittadella (PD), dal 31 luglio al 5 agosto 2026. La Sagra dell'Assunta a Facca offre stand gastronomico, musica, djset, pesca di beneficenza e varie proposte di intrattenimento. Sagra dell'Assunta – Saonara (PD), dal 11 al 17 agosto 2026.

Sagra dell'Assunta a Saonara con festeggiamenti religiosi e popolari, stand e iniziative che animano il paese.

– Saonara (PD), dal 11 al 17 agosto 2026. Sagra dell'Assunta a Saonara con festeggiamenti religiosi e popolari, stand e iniziative che animano il paese. Fiera dei Mussi e dell'Artigianato a Trebaseleghe – Trebaseleghe (PD), dal 28 agosto al 8 settembre 2026.

Edizione della tradizionale Fiera dei Mussi e dell’Artigianato a Trebaseleghe, grande appuntamento fieristico nazionale con funzione di incontro e scambio commerciale, culturale e artistico.