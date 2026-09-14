Dal Bufala Fest a Pizza a Vico, settembre di sapori autentici in provincia di Napoli

Nel calendario di feste e appuntamenti che segnano l’inizio dell’autunno, l’aria si fa più tersa e i sapori si fanno intensi: tornano in primo piano i prodotti tipici della terra, dalle eccellenze casearie alle conserve di pomodoro, insieme ai profumi dell’uva matura e dell’olio nuovo. Tra colline e borghi affacciati sul mare dell’area di Napoli, sagre, mercatini e serate all’aperto diventano l’occasione per scoprire tradizioni enogastronomiche locali, assaggiando piatti legati alla stagionalità in un’atmosfera accogliente.

Nella provincia di Napoli, questo periodo è scandito da appuntamenti che mettono al centro il gusto: dal ritorno del Bufala Fest – Non solo Mozzarella sul lungomare partenopeo alla celebre Sagra del Pomodoro San Marzano DOP di Striano, fino a Pizza a Vico a Vico Equense, tre giorni dedicati al piatto simbolo della cucina campana. Un percorso ideale tra città e costiera per chi vuole vivere il territorio tra degustazioni, mercatini e riti della tradizione.

Gli appuntamenti in provincia di Napoli

Torna l'attesissimo "Bufala Fest – Non solo Mozzarella" a Napoli – Napoli (NA), dal 2 al 6 settembre 2026.

Sul lungomare di Napoli torna Bufala Fest, con stand gastronomici dedicati alla filiera bufalina, spettacoli di musica e comicità, show cooking di chef e talk tematici con operatori ed esperti.

– Napoli (NA), dal 2 al 6 settembre 2026. Sul lungomare di Napoli torna Bufala Fest, con stand gastronomici dedicati alla filiera bufalina, spettacoli di musica e comicità, show cooking di chef e talk tematici con operatori ed esperti. Palio a Somma Vesuviana – Somma Vesuviana (NA), dal 11 al 13 settembre 2026.

Il Palio di Somma Vesuviana unisce storia, giochi popolari, rievocazioni medievali, musica, danza ed eventi culturali in un grande momento di festa diffuso negli spazi cittadini.

– Somma Vesuviana (NA), dal 11 al 13 settembre 2026. Il Palio di Somma Vesuviana unisce storia, giochi popolari, rievocazioni medievali, musica, danza ed eventi culturali in un grande momento di festa diffuso negli spazi cittadini. Sagra del Pomodoro San Marzano DOP – Striano (NA), dal 11 al 13 settembre 2026.

Appuntamento gastronomico dedicato al Pomodoro San Marzano DOP, con piatti espressi preparati da chef specializzati, musica e intrattenimento per tutte le età.

– Striano (NA), dal 11 al 13 settembre 2026. Appuntamento gastronomico dedicato al Pomodoro San Marzano DOP, con piatti espressi preparati da chef specializzati, musica e intrattenimento per tutte le età. Mercato della Terra – Piano di Sorrento (NA), il 13 settembre 2026.

Mercato mensile organizzato da Slow Food Campania in un mercato coperto liberty, con produttori di Presìdi e comunità del cibo locali e momenti culturali e laboratori del gusto per promuovere il consumo consapevole di prodotti di stagione.

– Piano di Sorrento (NA), il 13 settembre 2026. Mercato mensile organizzato da Slow Food Campania in un mercato coperto liberty, con produttori di Presìdi e comunità del cibo locali e momenti culturali e laboratori del gusto per promuovere il consumo consapevole di prodotti di stagione. Pizza a Vico, tre giorni dedicati alla pizza – Vico Equense (NA), dal 15 al 17 settembre 2026.

Evento enogastronomico a Vico Equense dedicato alla pizza e alle eccellenze locali, con forni allestiti nelle vie del centro, musica, artisti di strada e laboratori per bambini.

– Vico Equense (NA), dal 15 al 17 settembre 2026. Evento enogastronomico a Vico Equense dedicato alla pizza e alle eccellenze locali, con forni allestiti nelle vie del centro, musica, artisti di strada e laboratori per bambini. Il Miracolo di San Gennaro – Napoli (NA), il 19 settembre 2026.

Festa religiosa in onore di San Gennaro con solenne processione e attesa del miracolo della liquefazione del sangue del Santo nel Duomo.