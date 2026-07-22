Dal Napoli Pizza Village al Luglio Sammaritano, una guida alle sagre e alle feste d’estate in tutta la provincia

Il calendario di feste, sagre e mercatini si fa fitto, mentre l’estate porta in tavola ortaggi, frutta e sapori che raccontano il territorio: pomodori, agrumi, erbe aromatiche e piatti della tradizione contadina. Tra il caldo che si stempera al tramonto e le serate all’aperto, l’area di Napoli diventa un mosaico di luci, tavolate condivise e musica, dove le piazze si trasformano in salotti a cielo aperto per chi ama scoprire i prodotti tipici direttamente dove nascono.

Dalla Sagra degli Gnocchi Cimitilesi alla costa sorrentina, passando per borghi interni e quartieri popolari, luglio in provincia di Napoli è un invito a muoversi tra sapori e storie diverse: si passa dalle notti di forno acceso del Napoli Pizza Village: tra sapore e spettacolo, alle atmosfere popolari del Luglio Sammaritano e ai canti tradizionali della Festa Popolare della Tammorra, in un vero e proprio itinerario enogastronomico a misura di weekend.

Gli appuntamenti in provincia di Napoli

Luglio Sammaritano – Santa Maria la Carità (NA), dal 27 giugno al 20 luglio 2026.

Rassegna estiva a Santa Maria la Carità tra tradizioni, folklore, arte e gastronomia, con tornei, pali con asini, sagra della melanzana e talent show per giovani artisti.

– Santa Maria la Carità (NA), dal 27 giugno al 20 luglio 2026. Rassegna estiva a Santa Maria la Carità tra tradizioni, folklore, arte e gastronomia, con tornei, pali con asini, sagra della melanzana e talent show per giovani artisti. Napoli Pizza Village: tra sapore e spettacolo – Napoli (NA), dal 7 al 12 luglio 2026.

Sul Lungomare Caracciolo di Napoli il Napoli Pizza Village propone una nuova edizione ricca di iniziative che unisce il sapore della pizza allo spettacolo, nella suggestiva cornice sul mare.

– Napoli (NA), dal 7 al 12 luglio 2026. Sul Lungomare Caracciolo di Napoli il Napoli Pizza Village propone una nuova edizione ricca di iniziative che unisce il sapore della pizza allo spettacolo, nella suggestiva cornice sul mare. La Sagra degli Gnocchi Cimitilesi – Cimitile (NA), dal 10 al 12 luglio 2026.

La Sagra degli Gnocchi Cimitilesi in Via Macello offre ogni sera gnocchi e altre specialità locali, richiamando una tradizione iniziata nei primi del Novecento in occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Carmine.

– Cimitile (NA), dal 10 al 12 luglio 2026. La Sagra degli Gnocchi Cimitilesi in Via Macello offre ogni sera gnocchi e altre specialità locali, richiamando una tradizione iniziata nei primi del Novecento in occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Carmine. 'La damigella del Re', la Festa Medievale di Roccarainola – Roccarainola (NA), dal 10 al 12 luglio 2026.

A Roccarainola la festa medievale "La damigella del Re" rievoca la storia d’amore tra Alfonso I d’Aragona e Lucrezia D’Alagno, animando il borgo con un appuntamento storico adatto a grandi e piccini.

– Roccarainola (NA), dal 10 al 12 luglio 2026. A Roccarainola la festa medievale "La damigella del Re" rievoca la storia d’amore tra Alfonso I d’Aragona e Lucrezia D’Alagno, animando il borgo con un appuntamento storico adatto a grandi e piccini. Limoni in Festa – Massa Lubrense (NA), dal 11 al 12 luglio 2026.

A Massa Lubrense "Limoni in Festa" invita a degustare piatti tipici a base di limone ovale massese, accompagnati da musiche popolari e da un percorso di riscoperta di palazzi, stradine e angoli caratteristici del centro cittadino.

– Massa Lubrense (NA), dal 11 al 12 luglio 2026. A Massa Lubrense "Limoni in Festa" invita a degustare piatti tipici a base di limone ovale massese, accompagnati da musiche popolari e da un percorso di riscoperta di palazzi, stradine e angoli caratteristici del centro cittadino. Mercato della Terra – Piano di Sorrento (NA), il 12 luglio 2026.

A Piano di Sorrento il Mercato della Terra di Slow Food Campania riunisce produttori locali e Presìdi con un’ampia varietà di specialità agroalimentari, affiancati da momenti culturali e Laboratori del Gusto per promuovere il consumo consapevole.

– Piano di Sorrento (NA), il 12 luglio 2026. A Piano di Sorrento il Mercato della Terra di Slow Food Campania riunisce produttori locali e Presìdi con un’ampia varietà di specialità agroalimentari, affiancati da momenti culturali e Laboratori del Gusto per promuovere il consumo consapevole. Festa Popolare della Tammorra – Napoli (NA), dal 17 al 19 luglio 2026.

Grande festa popolare campana dedicata alla tammorra, con artisti, musicanti e danzatori che celebrano la tradizione musicale come punto di partenza verso una musica senza frontiere.