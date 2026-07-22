Dal Fiordilatte FiorDiFesta alla Settembrata Anacaprese, un agosto di sapori e tradizioni in provincia di Napoli

Il calendario delle feste estive si riempie di piazze illuminate, tavolate all’aperto e prodotti che profumano di sole e mare: è il momento delle sagre, dei mercatini e delle serate lente tra chi è in vacanza e chi resta in città. Tra ortaggi di stagione, formaggi freschi, piatti di pesce e vini locali, l’estate nel territorio partenopeo diventa un invito a riscoprire i sapori autentici, circondati da panorami che al tramonto si accendono di luce dorata.

In tutta la provincia di Napoli, da Agerola a Vico Equense, agosto è un susseguirsi di appuntamenti che uniscono gusto e tradizione: dalla storica Fiordilatte FiorDiFesta alla vivace Sagra del Mare Flegrea di Monte di Procida, fino alla suggestiva Settembrata Anacaprese, la Festa dell’Uva che chiude il mese tra colori e profumi di vendemmia alle porte.

Gli appuntamenti in provincia di Napoli

Fiordilatte FiorDiFesta, torna la sagra del fiordilatte – Agerola (NA), dal 1 al 6 agosto 2026.

Ad Agerola Fiordilatte FiorDiFesta è una grande sagra dedicata al fiordilatte e ai prodotti tipici agerolesi, con concerti, percorsi guidati, degustazioni e notte bianca.

– Agerola (NA), dal 1 al 6 agosto 2026. Ad Agerola Fiordilatte FiorDiFesta è una grande sagra dedicata al fiordilatte e ai prodotti tipici agerolesi, con concerti, percorsi guidati, degustazioni e notte bianca. Sagra del Riavulillo – Vico Equense (NA), dal 2 al 4 agosto 2026.

Ad Arola la Sagra del Riavulillo propone il caratteristico formaggio alla brace con contorni, degustazioni di prodotti tipici come il Provolone del Monaco DOP, miele e dolci, accompagnati da musica e vino.

– Vico Equense (NA), dal 2 al 4 agosto 2026. Ad Arola la Sagra del Riavulillo propone il caratteristico formaggio alla brace con contorni, degustazioni di prodotti tipici come il Provolone del Monaco DOP, miele e dolci, accompagnati da musica e vino. Sagra del Mare Flegrea – Monte di Procida (NA), dal 6 al 8 agosto 2026.

Sagra enogastronomica affacciata sull’insenatura di Acquamorta, dedicata ai piatti di mare flegrei preparati dal vivo, fritture, dolci e vini locali.

– Monte di Procida (NA), dal 6 al 8 agosto 2026. Sagra enogastronomica affacciata sull’insenatura di Acquamorta, dedicata ai piatti di mare flegrei preparati dal vivo, fritture, dolci e vini locali. Sagra della melanzana – Vico Equense (NA), dal 12 al 13 agosto 2026.

Sagra in frazione Preazzano dedicata alla melanzana proposta in molte varianti, tra cui la celebre melanzana al cioccolato, con degustazione di altri prodotti tipici e musica dal vivo.

– Vico Equense (NA), dal 12 al 13 agosto 2026. Sagra in frazione Preazzano dedicata alla melanzana proposta in molte varianti, tra cui la celebre melanzana al cioccolato, con degustazione di altri prodotti tipici e musica dal vivo. Gusta la Patata, la Sagra della Patata Agerolese – Agerola (NA), il 14 agosto 2026.

Ad Agerola la Sagra della Patata Agerolese celebra la produzione locale nella valle di Agerola, con un evento gastronomico curato dal comitato festa, dalle famiglie e dagli operatori del borgo di Santa Maria.

– Agerola (NA), il 14 agosto 2026. Ad Agerola la Sagra della Patata Agerolese celebra la produzione locale nella valle di Agerola, con un evento gastronomico curato dal comitato festa, dalle famiglie e dagli operatori del borgo di Santa Maria. Il Pennone a Mare – Palo di Sapone – Pozzuoli (NA), il 15 agosto 2026.

Il Pennone a Mare – Palo di Sapone è una festa popolare puteolana legata alla devozione per la Madonna Assunta, con processione della statua per il centro storico e spettacolo pirotecnico sul molo.

– Pozzuoli (NA), il 15 agosto 2026. Il Pennone a Mare – Palo di Sapone è una festa popolare puteolana legata alla devozione per la Madonna Assunta, con processione della statua per il centro storico e spettacolo pirotecnico sul molo. Settembrata Anacaprese, la Festa dell'Uva – Anacapri (NA), il 30 agosto 2026.

La Settembrata Anacaprese rievoca la vita di Anacapri dei primi del ’900 con figuranti in costume, spettacoli musicali e di danza, mostre, tornei sportivi e altre iniziative.