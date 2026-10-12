Eventi e sagre di ottobre in provincia di Modena
Autunno di sapori e profumi in provincia di Modena, tra il Mercatino biologico Biopomposa e A spasso tra le rose 2026
I primi caldi piatti di zucca, funghi e castagne riempiono le tavole e annunciano la stagione delle passeggiate tra i filari, delle degustazioni lente e dei colori che virano all’oro. In questa cornice, colline, pianura e borghi della provincia di Modena diventano lo sfondo ideale per scoprire prodotti tipici, vini e specialità autunnali da gustare tra cortili, piazze e vie storiche.
Nelle prossime settimane il calendario si anima tra sapori, profumi e occasioni per curiosare tra le bancarelle: dal Mercatino biologico Biopomposa di Modena, appuntamento fisso per chi cerca prodotti genuini di stagione, alla giornata ricca di colori e fragranze di A spasso tra le rose 2026 a Formigine, fino alle atmosfere d’altri tempi di Mirandolantiquaria 2026 tra collezionismo, riuso e creatività.
Gli appuntamenti in provincia di Modena
- Mercatino biologico Biopomposa – Modena (MO), ogni sabato e martedì dal 3 al 31 ottobre 2026.
Il Mercatino biologico Biopomposa offre due volte a settimana prodotti agricoli certificati, freschi e trasformati, come frutta, verdura, formaggi, salumi, conserve, vino ed erbe aromatiche.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Sassuolo Antiquariato Vintage, occasioni in piazza – Sassuolo (MO), il 3 ottobre 2026.
Mercatino mensile in Piazza Garibaldi a Sassuolo dedicato ad antiquariato, vintage e modernariato, occasione per cercare oggetti particolari o curiosare tra le varie proposte.
- A spasso tra le rose 2026, torna l'evento più profumato dell'anno – Formigine (MO), il 11 ottobre 2026.
Al vivaio L'Ippocastano di Casinalbo espositori artigianali propongono verdure fresche, miele, uova, formaggi e prodotti genuini come torte, marmellate, conserve, olio e vino.
- Mirandolantiquaria 2026: antiquariato, ri-uso e opere dell'ingegno – Mirandola (MO), il 11 ottobre 2026.
Mercato nel centro storico di Mirandola con espositori di antiquariato, rigatteria, libri usati, fumetti, strumenti musicali, mobili e oggetti da collezione, in un'atmosfera particolare fin dal mattino.
- Mercato straordinario, occasioni da non perdere – Modena (MO), il 18 ottobre 2026.
Mercato straordinario con ampio assortimento di abbigliamento, antiquariato, fai da te, alimentari e articoli per la casa a prezzi convenienti, offrendo un’ulteriore occasione di shopping fuori dai consueti orari.
- "800 e dintorni", il mercatino storico con hobbisti dell'antico e dell'usato – Spilamberto (MO), il 18 ottobre 2026.
“800 e dintorni” porta nel centro storico di Spilamberto un importante mercatino dell’antico e dell’usato con circa 150 espositori di mobili, monete, modellismo, pizzi, ricami e oggettistica da collezione.
- L'antico in Piazza Grande, torna la fiera antiquaria – Modena (MO), dal 24 al 25 ottobre 2026.
“L’antico in Piazza Grande” è la fiera antiquaria del centro storico di Modena, mostra-mercato di qualità con antiquari ambulanti, artigiani restauratori e commercianti specializzati in pezzi selezionati.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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