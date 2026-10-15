Tra Sciocolà 2026 e i profumi del Biopomposa, novembre a Modena sa di cioccolato e sapori d’autunno

I profumi intensi del cioccolato e dei prodotti della terra appena raccolti accompagnano i giorni più freschi, tra foglie che scricchiolano sotto i passi e tavole imbandite con i colori caldi della stagione. L’autunno in provincia di Modena invita a rallentare, a passeggiare tra portici e borghi, a riscoprire sapori genuini e ritmi più lenti, mentre le colline e la pianura si preparano all’inverno con un ultimo, luminoso spettacolo di luci e sfumature.

Nel calendario di novembre 2026 spiccano gli appuntamenti golosi e le uscite in piazza: dal festival del cioccolato Sciocolà 2026, che accoglie curiosi e appassionati nel cuore di Modena, alle mattinate dedicate ai sapori naturali del mercatino biologico Biopomposa. Tra una tazza fumante e un assaggio tipico, c’è tempo anche per curiosare tra bancarelle e collezioni all’aria aperta, come nella fiera antiquaria L’antico in Piazza Grande, che chiude il mese con un tocco di charme storico nel centro cittadino.

Gli appuntamenti in provincia di Modena

Sciocolà 2026, torna il festival del cioccolato a Modena – Modena (MO), dal 29 ottobre al 1 novembre 2026.

A Modena festival del cioccolato con maestri cioccolatieri e pasticceri, degustazioni, vendita di cioccolato artigianale, showcooking, laboratori, spettacoli e intrattenimento.

– Modena (MO), dal 29 ottobre al 1 novembre 2026. A Modena festival del cioccolato con maestri cioccolatieri e pasticceri, degustazioni, vendita di cioccolato artigianale, showcooking, laboratori, spettacoli e intrattenimento. Mercatino biologico Biopomposa – Modena (MO), ogni martedì e sabato dal 3 al 28 novembre 2026.

Mercatino biologico settimanale con produttori certificati che offrono un’ampia scelta di frutta, verdura, formaggi, salumi, vini e altri prodotti freschi e trasformati.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Sassuolo Antiquariato Vintage, occasioni in piazza – Sassuolo (MO), il 7 novembre 2026.

Mercatino di antiquariato e vintage in Piazza Garibaldi a Sassuolo, occasione per cercare pezzi rari o curiosare tra oggetti d’epoca, modernariato e collezionismo.

– Sassuolo (MO), il 7 novembre 2026. Mercatino di antiquariato e vintage in Piazza Garibaldi a Sassuolo, occasione per cercare pezzi rari o curiosare tra oggetti d’epoca, modernariato e collezionismo. Mirandolantiquaria 2026: antiquariato, ri-uso e opere dell'ingegno – Mirandola (MO), il 8 novembre 2026.

Mercatino nel centro storico di Mirandola con espositori di oggettistica antica, rigatteria, libri usati, fumetti, strumenti musicali e altri materiali d’antiquariato e riuso.

– Mirandola (MO), il 8 novembre 2026. Mercatino nel centro storico di Mirandola con espositori di oggettistica antica, rigatteria, libri usati, fumetti, strumenti musicali e altri materiali d’antiquariato e riuso. Mercato straordinario, occasioni da non perdere – Modena (MO), il 15 novembre 2026.

Mercato straordinario con un vasto assortimento di articoli, dall’abbigliamento all’antiquariato, dal fai da te agli alimentari e casalinghi, con offerte convenienti oltre i consueti spazi e orari.

– Modena (MO), il 15 novembre 2026. Mercato straordinario con un vasto assortimento di articoli, dall’abbigliamento all’antiquariato, dal fai da te agli alimentari e casalinghi, con offerte convenienti oltre i consueti spazi e orari. "800 e dintorni", il mercatino storico con hobbisti dell'antico e dell'usato – Spilamberto (MO), il 15 novembre 2026.

Storico mercatino dell’antico e dell’usato nel centro di Spilamberto, con circa 150 espositori di mobili, monete, pezzi da collezione, modellismo, pizzi, ricami e oggettistica varia.

– Spilamberto (MO), il 15 novembre 2026. Storico mercatino dell’antico e dell’usato nel centro di Spilamberto, con circa 150 espositori di mobili, monete, pezzi da collezione, modellismo, pizzi, ricami e oggettistica varia. L'antico in Piazza Grande, torna la fiera antiquaria – Modena (MO), dal 28 al 29 novembre 2026.

Fiera antiquaria di qualità in Piazza Grande a Modena, con antiquari ambulanti, artigiani restauratori e commercianti in sede fissa nel centro storico.