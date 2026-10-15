Novembre in provincia di Modena: gli eventi e le sagre
Tra Sciocolà 2026 e i profumi del Biopomposa, novembre a Modena sa di cioccolato e sapori d’autunno
I profumi intensi del cioccolato e dei prodotti della terra appena raccolti accompagnano i giorni più freschi, tra foglie che scricchiolano sotto i passi e tavole imbandite con i colori caldi della stagione. L’autunno in provincia di Modena invita a rallentare, a passeggiare tra portici e borghi, a riscoprire sapori genuini e ritmi più lenti, mentre le colline e la pianura si preparano all’inverno con un ultimo, luminoso spettacolo di luci e sfumature.
Nel calendario di novembre 2026 spiccano gli appuntamenti golosi e le uscite in piazza: dal festival del cioccolato Sciocolà 2026, che accoglie curiosi e appassionati nel cuore di Modena, alle mattinate dedicate ai sapori naturali del mercatino biologico Biopomposa. Tra una tazza fumante e un assaggio tipico, c’è tempo anche per curiosare tra bancarelle e collezioni all’aria aperta, come nella fiera antiquaria L’antico in Piazza Grande, che chiude il mese con un tocco di charme storico nel centro cittadino.
Gli appuntamenti in provincia di Modena
- Sciocolà 2026, torna il festival del cioccolato a Modena – Modena (MO), dal 29 ottobre al 1 novembre 2026.
A Modena festival del cioccolato con maestri cioccolatieri e pasticceri, degustazioni, vendita di cioccolato artigianale, showcooking, laboratori, spettacoli e intrattenimento.
- Mercatino biologico Biopomposa – Modena (MO), ogni martedì e sabato dal 3 al 28 novembre 2026.
Mercatino biologico settimanale con produttori certificati che offrono un’ampia scelta di frutta, verdura, formaggi, salumi, vini e altri prodotti freschi e trasformati.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Sassuolo Antiquariato Vintage, occasioni in piazza – Sassuolo (MO), il 7 novembre 2026.
Mercatino di antiquariato e vintage in Piazza Garibaldi a Sassuolo, occasione per cercare pezzi rari o curiosare tra oggetti d’epoca, modernariato e collezionismo.
- Mirandolantiquaria 2026: antiquariato, ri-uso e opere dell'ingegno – Mirandola (MO), il 8 novembre 2026.
Mercatino nel centro storico di Mirandola con espositori di oggettistica antica, rigatteria, libri usati, fumetti, strumenti musicali e altri materiali d’antiquariato e riuso.
- Mercato straordinario, occasioni da non perdere – Modena (MO), il 15 novembre 2026.
Mercato straordinario con un vasto assortimento di articoli, dall’abbigliamento all’antiquariato, dal fai da te agli alimentari e casalinghi, con offerte convenienti oltre i consueti spazi e orari.
- "800 e dintorni", il mercatino storico con hobbisti dell'antico e dell'usato – Spilamberto (MO), il 15 novembre 2026.
Storico mercatino dell’antico e dell’usato nel centro di Spilamberto, con circa 150 espositori di mobili, monete, pezzi da collezione, modellismo, pizzi, ricami e oggettistica varia.
- L'antico in Piazza Grande, torna la fiera antiquaria – Modena (MO), dal 28 al 29 novembre 2026.
Fiera antiquaria di qualità in Piazza Grande a Modena, con antiquari ambulanti, artigiani restauratori e commercianti in sede fissa nel centro storico.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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