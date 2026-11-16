Modena e provincia: gli eventi e le sagre di dicembre
Tra il Mercatino biologico Biopomposa e L'antico in Piazza Grande, dicembre si accende di appuntamenti
Lo zampone, protagonista della tavola invernale modenese, porta con sé il gusto pieno della stagione; accanto, zucche e verdure di stagione accompagnano giornate fredde e luci di festa. Nell’area di Modena, l’inverno invita a riscoprire i sapori locali e il piacere di stare insieme.
In provincia, il Mercatino biologico Biopomposa, con le sue date distribuite nel mese, offre un’occasione per incontrare le proposte biologiche; a fine dicembre torna anche L’antico in Piazza Grande, in programma il 26 e 27. Due esempi di un calendario che attraversa Modena, Mirandola, Sassuolo e Spilamberto.
Gli appuntamenti in provincia di Modena
- Mercatino biologico Biopomposa – Modena (MO), il 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22 e 29 dicembre 2026.
Mercatino di prodotti agricoli biologici certificati, con frutta, verdura, formaggi, vino, conserve, salumi e altre specialità fresche e trasformate.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Sassuolo Antiquariato Vintage, occasioni in piazza – Sassuolo (MO), il 5 dicembre 2026.
Mercatino mensile in piazza Garibaldi dedicato ad antiquariato, vintage e modernariato, tra oggetti da scoprire e occasioni per collezionisti e curiosi.
- Mirandolantiquaria 2026: antiquariato, ri-uso e opere dell'ingegno – Mirandola (MO), il 13 dicembre 2026.
Nel centro storico di Mirandola, decine di espositori propongono antiquariato, usato, libri, fumetti, stampe, oggetti da collezione, mobili e strumenti musicali.
- Mercato straordinario, occasioni da non perdere – Modena (MO), il 20 dicembre 2026.
Il mercato straordinario offre un assortimento che spazia dall’abbigliamento all’antiquariato, dagli alimentari agli articoli per la casa, con proposte a prezzi convenienti.
- "800 e dintorni", il mercatino storico con hobbisti dell'antico e dell'usato – Spilamberto (MO), il 20 dicembre 2026.
Nel centro storico di Spilamberto, circa 150 espositori propongono antiquariato e usato, tra mobili, monete, oggetti da collezione, modellismo, pizzi e ricami.
- L'antico in Piazza Grande, torna la fiera antiquaria – Modena (MO), dal 26 al 27 dicembre 2026.
In piazza Grande, nel centro storico di Modena, la fiera antiquaria riunisce antiquari ambulanti, artigiani restauratori e commercianti di antiquariato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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