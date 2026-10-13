Dalla Festa del Riso di Carpiano al Palio dell'Oca di Lacchiarella, sapori d'autunno in provincia di Milano

Il profumo dei funghi e delle caldarroste annuncia il ritorno di piatti caldi, vini avvolgenti e passeggiate tra foglie che cambiano colore, mentre l’aria si fa più fresca anche nell’area di Milano. Tra tavole imbandite con prodotti di stagione e borghi che si accendono di luci e stand gastronomici, l’autunno richiama alla lentezza, ai sapori genuini e al piacere di scoprire le campagne e le piazze dietro l’angolo.

Nelle prossime settimane la provincia diventa un piccolo atlante di feste e tradizioni, dalle specialità contadine della Festa del Riso 2026 a Carpiano alle atmosfere popolari dell’autunno ciarlasco con il Palio dell’Oca di Lacchiarella 2026, fino ai calici da degustare tra le vie del centro con Milano Wine Week 2026. Un calendario diffuso di sagre, brindisi ed eventi enogastronomici per vivere il territorio weekend dopo weekend.

Gli appuntamenti in provincia di Milano

Festa del Riso 2026 a Carpiano – Carpiano (MI), dal 2 al 4 ottobre 2026.

Manifestazione storica delle associazioni di Carpiano, incentrata su gastronomia e tradizioni locali, con intrattenimento, musica, danza, iniziative di volontariato, attività per bambini e numerose proposte per il tempo libero.

– Carpiano (MI), dal 2 al 4 ottobre 2026. Manifestazione storica delle associazioni di Carpiano, incentrata su gastronomia e tradizioni locali, con intrattenimento, musica, danza, iniziative di volontariato, attività per bambini e numerose proposte per il tempo libero. "Un Cantuccio di Pace" per EMERGENCY in circa 500 piazze italiane – Milano (MI), dal 2 al 4 ottobre 2026.

In numerose piazze italiane l’iniziativa “Un Cantuccio di Pace” di EMERGENCY offre cantucci artigianali e una coccarda simbolica per raccogliere donazioni destinate all’assistenza sanitaria gratuita a donne in gravidanza, neomamme e neonati in aree di guerra e crisi umanitaria.

– Milano (MI), dal 2 al 4 ottobre 2026. In numerose piazze italiane l’iniziativa “Un Cantuccio di Pace” di EMERGENCY offre cantucci artigianali e una coccarda simbolica per raccogliere donazioni destinate all’assistenza sanitaria gratuita a donne in gravidanza, neomamme e neonati in aree di guerra e crisi umanitaria. Chiostro in Fiera 2026, torna la mostra mercato di alto artigianato – Milano (MI), dal 2 al 4 ottobre 2026.

Mostra mercato di alto artigianato con abbigliamento, gioielli, accessori, arredi antichi, ceramiche, fiori, piante e specialità gastronomiche del territorio.

– Milano (MI), dal 2 al 4 ottobre 2026. Mostra mercato di alto artigianato con abbigliamento, gioielli, accessori, arredi antichi, ceramiche, fiori, piante e specialità gastronomiche del territorio. Il Palio dell'Oca di Lacchiarella 2026, l'autunno ciarlasco – Lacchiarella (MI), dal 3 al 4 ottobre e dal 10 al 11 ottobre 2026.

Il Palio dell'Oca anima l'autunno di Lacchiarella con la sfida tra sette cantoni ispirati alla toponomastica storica, celebrando l’antica tradizione locale dell’allevamento delle oche con spettacoli, giochi, mostre, gastronomia e folclore.

– Lacchiarella (MI), dal 3 al 4 ottobre e dal 10 al 11 ottobre 2026. Il Palio dell'Oca anima l'autunno di Lacchiarella con la sfida tra sette cantoni ispirati alla toponomastica storica, celebrando l’antica tradizione locale dell’allevamento delle oche con spettacoli, giochi, mostre, gastronomia e folclore. Autunno Ciarlasco a Lacchiarella 2026 e Palio dell'Oca – Lacchiarella (MI), dal 3 al 4 ottobre e dal 10 al 11 ottobre 2026.

Autunno Ciarlasco propone il Palio dell'Oca con colorate sfide popolari, tra cui la corsa delle oche, sfilata di carri, giochi tradizionali e numerosi momenti di intrattenimento.

– Lacchiarella (MI), dal 3 al 4 ottobre e dal 10 al 11 ottobre 2026. Autunno Ciarlasco propone il Palio dell'Oca con colorate sfide popolari, tra cui la corsa delle oche, sfilata di carri, giochi tradizionali e numerosi momenti di intrattenimento. Mercato agricolo dei Navigli – Milano (MI), ogni sabato dal 3 al 31 ottobre 2026.

Mercato agricolo in zona Navigli a Milano e a Segrate, con ampia scelta di prodotti locali a filiera corta: frutta e verdura fresche, formaggi, pane, carne, riso, vini, farine, miele e altri alimenti genuini.

– Milano (MI), ogni sabato dal 3 al 31 ottobre 2026. Mercato agricolo in zona Navigli a Milano e a Segrate, con ampia scelta di prodotti locali a filiera corta: frutta e verdura fresche, formaggi, pane, carne, riso, vini, farine, miele e altri alimenti genuini. Villa Arconati Far riapre tutte le domeniche per la stagione – Bollate (MI), ogni domenica dal 4 al 25 ottobre 2026.

Villa Arconati apre la stagione domenicale con visite guidate, mostre d’arte e la possibilità di esplorare il grande giardino storico, tra percorsi di arte, natura e architettura.

– Bollate (MI), ogni domenica dal 4 al 25 ottobre 2026. Villa Arconati apre la stagione domenicale con visite guidate, mostre d’arte e la possibilità di esplorare il grande giardino storico, tra percorsi di arte, natura e architettura. Sagra della Paciarela 2026: torna la festa del dolce tipico della Martesana, della Brianza e dell'Altomilanese – Gessate (MI), il 4 ottobre 2026.

Sagra dedicata alla Paciarela, tradizionale torta di latte, affiancata da rievocazioni storiche, Palio del pane e Palio dei bambini, con degustazioni, mostre, visite guidate, mercatini, laboratori, giochi e dimostrazioni sportive.

– Gessate (MI), il 4 ottobre 2026. Sagra dedicata alla Paciarela, tradizionale torta di latte, affiancata da rievocazioni storiche, Palio del pane e Palio dei bambini, con degustazioni, mostre, visite guidate, mercatini, laboratori, giochi e dimostrazioni sportive. Fiori e sapori sul Naviglio Grande – Milano (MI), il 4 ottobre 2026.

Sul Naviglio Grande di Milano la manifestazione “Fiori e sapori” porta florovivaisti, laboratori artistici e produttori di specialità gastronomiche che allestiscono banchi scenografici per un percorso tra colori e degustazioni.

– Milano (MI), il 4 ottobre 2026. Sul Naviglio Grande di Milano la manifestazione “Fiori e sapori” porta florovivaisti, laboratori artistici e produttori di specialità gastronomiche che allestiscono banchi scenografici per un percorso tra colori e degustazioni. La Vendemmia 2026, torna l'evento che unisce lusso e vini pregiati – Milano (MI), dal 5 al 11 ottobre 2026.

A Milano La Vendemmia coinvolge le boutique del quadrilatero della moda con degustazioni di vini pregiati guidate da sommelier e un fitto programma di iniziative dedicate al mondo del vino.

– Milano (MI), dal 5 al 11 ottobre 2026. A Milano La Vendemmia coinvolge le boutique del quadrilatero della moda con degustazioni di vini pregiati guidate da sommelier e un fitto programma di iniziative dedicate al mondo del vino. Antiquariato che passione! Torna a Cusago il mercatino – Cusago (MI), il 11 ottobre 2026.

Nel centro storico di Cusago, accanto al Castello Medievale, il mercatino di antiquariato raduna espositori con mobili, oggetti da collezione, ceramiche, argenti, libri, stampe, modernariato e prodotti alimentari biologici, con possibilità di assaggiare specialità lombarde.

– Cusago (MI), il 11 ottobre 2026. Nel centro storico di Cusago, accanto al Castello Medievale, il mercatino di antiquariato raduna espositori con mobili, oggetti da collezione, ceramiche, argenti, libri, stampe, modernariato e prodotti alimentari biologici, con possibilità di assaggiare specialità lombarde. Milano Wine Week 2026: incontri, assaggi e scoperte – Milano (MI), dal 17 al 25 ottobre 2026.

Milano Wine Week trasforma la città in un grande palcoscenico dedicato al vino, con masterclass, degustazioni guidate ed esperienze immersive che mettono in contatto professionisti e appassionati.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

"Pulci e non solo" torna il mercatino a Corsico – Corsico (MI), il 4 e 18 ottobre 2026.

A Corsico il mercatino “Pulci e non solo” anima via Togliatti e il centro con circa 200 espositori di antiquariato e collezionismo, affiancato ogni terza domenica anche da uno spazio dedicato ai bambini.

– Corsico (MI), il 4 e 18 ottobre 2026. A Corsico il mercatino “Pulci e non solo” anima via Togliatti e il centro con circa 200 espositori di antiquariato e collezionismo, affiancato ogni terza domenica anche da uno spazio dedicato ai bambini. Mandello Street Market 2026, torna il mercatino in centro storico – Milano (MI), il 9 e 23 ottobre 2026.

Mandello Street Market anima il centro storico e la zona imbarcadero con un mercatino tematico di artigianato artistico, creatività e handmade, con bancarelle aperte dalle 9 alle 18.

– Milano (MI), il 9 e 23 ottobre 2026. Mandello Street Market anima il centro storico e la zona imbarcadero con un mercatino tematico di artigianato artistico, creatività e handmade, con bancarelle aperte dalle 9 alle 18. Basar, il mercatino solidale – Milano (MI), il 10 ottobre 2026.

Il Basar dell’ASA a Milano offre, ogni secondo sabato del mese, libri nuovi e usati, oggetti, vestiti, borse, cappelli e scarpe con numerose occasioni a prezzi contenuti, in un’ottica di mercatino solidale.

– Milano (MI), il 10 ottobre 2026. Il Basar dell’ASA a Milano offre, ogni secondo sabato del mese, libri nuovi e usati, oggetti, vestiti, borse, cappelli e scarpe con numerose occasioni a prezzi contenuti, in un’ottica di mercatino solidale. Vecchi libri in piazza 2026, mostra mercato del libro antico – Milano (MI), il 11 ottobre 2026.

Sotto i portici di Piazza Diaz si svolge una grande mostra mercato del libro antico, raro, introvabile e da collezione, con oltre 100 espositori e un calendario che va da settembre a luglio.

– Milano (MI), il 11 ottobre 2026. Sotto i portici di Piazza Diaz si svolge una grande mostra mercato del libro antico, raro, introvabile e da collezione, con oltre 100 espositori e un calendario che va da settembre a luglio. "Pulci e non solo", torna il mercatino a San Donato Milanese – San Donato Milanese (MI), il 11 e 25 ottobre 2026.

A San Donato Milanese il mercatino “Pulci e non solo” ospita circa 200 venditori con mobili, biancheria, libri, fumetti, militaria, quadri, attrezzi agricoli, modernariato e oggetti curiosi.

– San Donato Milanese (MI), il 11 e 25 ottobre 2026. A San Donato Milanese il mercatino “Pulci e non solo” ospita circa 200 venditori con mobili, biancheria, libri, fumetti, militaria, quadri, attrezzi agricoli, modernariato e oggetti curiosi. East Market presenta Pet Market, il nuovo spazio dedicato al mondo degli animali domestici – Milano (MI), il 18 ottobre 2026.

A Milano East Market propone espositori di vintage, second-hand e collezionismo e inaugura Pet Market, area dedicata agli animali domestici con accessori, alimenti, servizi e attività per pet e proprietari.

– Milano (MI), il 18 ottobre 2026. A Milano East Market propone espositori di vintage, second-hand e collezionismo e inaugura Pet Market, area dedicata agli animali domestici con accessori, alimenti, servizi e attività per pet e proprietari. Torna il Mercatone dell'antiquariato sui Navigli – Milano (MI), il 25 ottobre 2026.

Sul Naviglio Grande di Milano torna il grande mercatino all'aperto con centinaia di espositori di antiquariato, modernariato, vintage, collezionismo e oggettistica, lungo un esteso percorso affacciato sull’acqua.