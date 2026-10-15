Tra le domeniche a Villa Arconati Far e i sapori del Mercato agricolo dei Navigli, l’autunno in provincia di Milano si assapora a ogni weekend

Funghi, castagne e vini rossi corposi riempiono i menù e colorano le tavole, accompagnati da formaggi stagionati e dolci che profumano di spezie. È la stagione in cui l’aria si fa più fresca, le luci si abbassano e l’autunno invita a rallentare il passo, tra passeggiate nei parchi, visite a ville storiche e soste golose nelle trattorie tipiche del territorio intorno a Milano.

Nel cuore di questo clima raccolto, le domeniche di apertura di Villa Arconati Far a Bollate diventano l’occasione perfetta per unire cultura e gusto, mentre il Mercato agricolo dei Navigli a Milano porta in città i prodotti freschi delle campagne. Per chi ama curiosare tra banchi e occasioni particolari, non mancano appuntamenti come Il Bagagliaio, mercatino di oggetti d’occasione a Segrate, ideali per completare un fine settimana d’autunno fuori porta.

Gli appuntamenti in provincia di Milano

Villa Arconati Far riapre tutte le domeniche per la stagione – Bollate (MI), ogni domenica dal 1 al 29 novembre 2026.

Villa Arconati-FAR apre le porte tutte le domeniche, offrendo visite guidate, mostre d’arte e la possibilità di passeggiare in uno storico giardino monumentale tra architetture e natura.

– Bollate (MI), ogni domenica dal 1 al 29 novembre 2026. Villa Arconati-FAR apre le porte tutte le domeniche, offrendo visite guidate, mostre d’arte e la possibilità di passeggiare in uno storico giardino monumentale tra architetture e natura. Mercato agricolo dei Navigli – Milano (MI), ogni sabato dal 7 al 28 novembre 2026.

Il mercato agricolo dei Navigli permette di acquistare direttamente dai produttori ortaggi, frutta, formaggi, pane, carne, riso, vini, farine, miele e altri prodotti a filiera corta tra Milano e Segrate.

– Milano (MI), ogni sabato dal 7 al 28 novembre 2026. Il mercato agricolo dei Navigli permette di acquistare direttamente dai produttori ortaggi, frutta, formaggi, pane, carne, riso, vini, farine, miele e altri prodotti a filiera corta tra Milano e Segrate. Antiquariato che passione! Torna a Cusago il mercatino – Cusago (MI), il 8 novembre 2026.

Nel centro storico di Cusago, accanto al Castello Medievale, il mercatino accoglie espositori di antiquariato, modernariato, collezionismo e alimenti biologici selezionati, con possibilità di assaggiare specialità lombarde.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Vecchi libri in piazza 2026, mostra mercato del libro antico – Milano (MI), il 8 novembre 2026.

Sotto i portici di Piazza Diaz la mostra mercato “Vecchi libri in piazza” riunisce oltre 100 espositori con libri antichi, rari, introvabili e da collezione, configurandosi come una delle più grandi manifestazioni all’aperto dedicate al libro antico.

– Milano (MI), il 8 novembre 2026. Sotto i portici di Piazza Diaz la mostra mercato “Vecchi libri in piazza” riunisce oltre 100 espositori con libri antichi, rari, introvabili e da collezione, configurandosi come una delle più grandi manifestazioni all’aperto dedicate al libro antico. Mandello Street Market 2026, torna il mercatino in centro storico – Milano (MI), il 13 e 27 novembre 2026.

Mercatino tematico nel centro storico di Mandello del Lario con bancarelle di artigianato artistico, creatività e handmade tra Piazza Italia, zona imbarcadero e vie del centro.

– Milano (MI), il 13 e 27 novembre 2026. Mercatino tematico nel centro storico di Mandello del Lario con bancarelle di artigianato artistico, creatività e handmade tra Piazza Italia, zona imbarcadero e vie del centro. Basar, il mercatino solidale – Milano (MI), il 14 novembre 2026.

Mercatino solidale dell'ASA a Milano con libri nuovi e usati, oggetti, vestiti, borse, accessori e altre occasioni a prezzi modici.

– Milano (MI), il 14 novembre 2026. Mercatino solidale dell'ASA a Milano con libri nuovi e usati, oggetti, vestiti, borse, accessori e altre occasioni a prezzi modici. Torna il Mercatone dell'antiquariato sui Navigli – Milano (MI), il 29 novembre 2026.

Grande mercato lungo il Naviglio Grande dedicato ad antiquariato, modernariato, vintage e oggettistica, con centinaia di espositori che propongono mobili, gioielli, libri, fumetti, stampe e collezioni varie.

– Milano (MI), il 29 novembre 2026. Grande mercato lungo il Naviglio Grande dedicato ad antiquariato, modernariato, vintage e oggettistica, con centinaia di espositori che propongono mobili, gioielli, libri, fumetti, stampe e collezioni varie. Il Bagagliaio, mercatino di oggetti d'occasione – Segrate (MI), il 29 novembre 2026.

Mercatino dell’usato aperto ai privati che vendono direttamente dal bagagliaio della propria auto una vasta gamma di oggetti, dagli accessori per la casa all’abbigliamento, libri, mobili e curiosità.