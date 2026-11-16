Milano e provincia: gli eventi e le sagre di dicembre
Il Mercato agricolo dei Navigli e Villa Arconati Far accendono l’inverno
Il panettone torna protagonista delle tavole, insieme ai sapori avvolgenti e ai prodotti di stagione che accompagnano le feste. A Milano e dintorni, le giornate invernali invitano a riscoprire le tradizioni e a ritagliarsi momenti di convivialità.
La provincia di Milano offre occasioni diverse per vivere il mese: il Mercato agricolo dei Navigli torna ogni sabato, mentre Villa Arconati Far riapre le sue porte la domenica. Due appuntamenti per alternare sapori e visite nel clima dell’inverno.
Gli appuntamenti in provincia di Milano
- Mercato agricolo dei Navigli – Milano (MI), ogni sabato dal 5 al 26 dicembre 2026.
Mercato agricolo con prodotti del territorio venduti direttamente dai produttori: frutta e verdura fresche, formaggi, pane, carne, riso, vini, farine, miele e altro. Si svolge in zona Navigli a Milano e a Segrate.
- Villa Arconati Far riapre tutte le domeniche per la stagione – Bollate (MI), il 6 e 13 dicembre 2026.
Villa Arconati riapre al pubblico la domenica con visite guidate, esposizioni d’arte e accesso al giardino storico.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- "Pulci e non solo" torna il mercatino a Corsico – Corsico (MI), il 6 dicembre 2026.
In via Togliatti e nel centro di Corsico, circa 200 espositori propongono antiquariato e oggetti da collezione. In occasione del mercatino trova spazio anche un’area per bambini con giochi, libri, videogiochi e indumenti usati.
- Mandello Street Market 2026, torna il mercatino in centro storico – Milano (MI), il 11 e 18 dicembre 2026.
Mercatino tematico nel centro storico e in Piazza Italia, con bancarelle di artigianato artistico, creatività e prodotti fatti a mano.
- Basar, il mercatino solidale – Milano (MI), il 12 dicembre 2026.
Mercatino solidale con libri nuovi e usati, abbigliamento, borse, cappelli, scarpe e oggetti di vario genere, spesso a prezzi modici.
- Antiquariato che passione! Torna a Cusago il mercatino – Cusago (MI), il 13 dicembre 2026.
Nel centro storico, accanto al Castello Medioevale, circa 70 espositori selezionati propongono antiquariato, collezionismo e modernariato. Sono presenti anche produttori di alimenti biologici e specialità lombarde.
- Vecchi libri in piazza 2026, mostra mercato del libro antico – Milano (MI), il 13 dicembre 2026.
Mostra mercato dedicata a libri antichi, rari, introvabili e da collezione. Sotto i portici di Piazza Diaz partecipano oltre 100 espositori.
- "Pulci e non solo", torna il mercatino a San Donato Milanese – San Donato Milanese (MI), il 13 dicembre 2026.
Mercatino di brocantage con circa 200 venditori e un’ampia scelta di mobili, biancheria, libri, fumetti, quadri, modernariato e oggetti curiosi.
- Torna il Mercatone dell'antiquariato sui Navigli – Milano (MI), il 20 dicembre 2026.
Lungo il Naviglio Grande, da viale Gorizia al ponte di via Valenza, centinaia di espositori presentano antiquariato, modernariato, vintage e oggettistica, tra mobili, libri, gioielli, stampe e collezioni.
I mercatini di Natale
- Banco di Garabombo 2026, torna il mercato etico di Natale – Milano (MI), dal 31 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027.
Mercato natalizio dedicato al commercio equo e solidale, con prodotti biologici e di filiera corta. Propone abbigliamento, cosmetici, mobili, ceramiche, giochi e libri realizzati nel rispetto dei diritti umani e dell’ambiente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Halloween 2026, le 7 creazioni speciali di Iginio Massari
-
Migliori città al mondo da visitare ad Halloween: una è in Italia
-
Migliori osterie d'Italia 2027 per Slow Food: tutte le Chiocciole
-
La pizzeria dell'anno secondo Gambero Rosso è in Calabria
-
Allarme mozzarella di bufala: produzione bloccata per le proteste
-
Lo Zecchino d'Oro lascia lo storico Antoniano: la nuova location
-
Perché i turisti sudcoreani vanno pazzi per le Dolomiti
-
Addio smartphone al ristorante: test al via dalla Sardegna
-
Le 30 città dove si vive meglio nel 2026: 3 sono in Italia