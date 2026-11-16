Il Mercato agricolo dei Navigli e Villa Arconati Far accendono l’inverno

Il panettone torna protagonista delle tavole, insieme ai sapori avvolgenti e ai prodotti di stagione che accompagnano le feste. A Milano e dintorni, le giornate invernali invitano a riscoprire le tradizioni e a ritagliarsi momenti di convivialità.

La provincia di Milano offre occasioni diverse per vivere il mese: il Mercato agricolo dei Navigli torna ogni sabato, mentre Villa Arconati Far riapre le sue porte la domenica. Due appuntamenti per alternare sapori e visite nel clima dell’inverno.

Gli appuntamenti in provincia di Milano

Mercato agricolo dei Navigli – Milano (MI), ogni sabato dal 5 al 26 dicembre 2026.

Mercato agricolo con prodotti del territorio venduti direttamente dai produttori: frutta e verdura fresche, formaggi, pane, carne, riso, vini, farine, miele e altro. Si svolge in zona Navigli a Milano e a Segrate.

– Milano (MI), ogni sabato dal 5 al 26 dicembre 2026. Mercato agricolo con prodotti del territorio venduti direttamente dai produttori: frutta e verdura fresche, formaggi, pane, carne, riso, vini, farine, miele e altro. Si svolge in zona Navigli a Milano e a Segrate. Villa Arconati Far riapre tutte le domeniche per la stagione – Bollate (MI), il 6 e 13 dicembre 2026.

Villa Arconati riapre al pubblico la domenica con visite guidate, esposizioni d’arte e accesso al giardino storico.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

"Pulci e non solo" torna il mercatino a Corsico – Corsico (MI), il 6 dicembre 2026.

In via Togliatti e nel centro di Corsico, circa 200 espositori propongono antiquariato e oggetti da collezione. In occasione del mercatino trova spazio anche un’area per bambini con giochi, libri, videogiochi e indumenti usati.

– Corsico (MI), il 6 dicembre 2026. In via Togliatti e nel centro di Corsico, circa 200 espositori propongono antiquariato e oggetti da collezione. In occasione del mercatino trova spazio anche un’area per bambini con giochi, libri, videogiochi e indumenti usati. Mandello Street Market 2026, torna il mercatino in centro storico – Milano (MI), il 11 e 18 dicembre 2026.

Mercatino tematico nel centro storico e in Piazza Italia, con bancarelle di artigianato artistico, creatività e prodotti fatti a mano.

– Milano (MI), il 11 e 18 dicembre 2026. Mercatino tematico nel centro storico e in Piazza Italia, con bancarelle di artigianato artistico, creatività e prodotti fatti a mano. Basar, il mercatino solidale – Milano (MI), il 12 dicembre 2026.

Mercatino solidale con libri nuovi e usati, abbigliamento, borse, cappelli, scarpe e oggetti di vario genere, spesso a prezzi modici.

– Milano (MI), il 12 dicembre 2026. Mercatino solidale con libri nuovi e usati, abbigliamento, borse, cappelli, scarpe e oggetti di vario genere, spesso a prezzi modici. Antiquariato che passione! Torna a Cusago il mercatino – Cusago (MI), il 13 dicembre 2026.

Nel centro storico, accanto al Castello Medioevale, circa 70 espositori selezionati propongono antiquariato, collezionismo e modernariato. Sono presenti anche produttori di alimenti biologici e specialità lombarde.

– Cusago (MI), il 13 dicembre 2026. Nel centro storico, accanto al Castello Medioevale, circa 70 espositori selezionati propongono antiquariato, collezionismo e modernariato. Sono presenti anche produttori di alimenti biologici e specialità lombarde. Vecchi libri in piazza 2026, mostra mercato del libro antico – Milano (MI), il 13 dicembre 2026.

Mostra mercato dedicata a libri antichi, rari, introvabili e da collezione. Sotto i portici di Piazza Diaz partecipano oltre 100 espositori.

– Milano (MI), il 13 dicembre 2026. Mostra mercato dedicata a libri antichi, rari, introvabili e da collezione. Sotto i portici di Piazza Diaz partecipano oltre 100 espositori. "Pulci e non solo", torna il mercatino a San Donato Milanese – San Donato Milanese (MI), il 13 dicembre 2026.

Mercatino di brocantage con circa 200 venditori e un’ampia scelta di mobili, biancheria, libri, fumetti, quadri, modernariato e oggetti curiosi.

– San Donato Milanese (MI), il 13 dicembre 2026. Mercatino di brocantage con circa 200 venditori e un’ampia scelta di mobili, biancheria, libri, fumetti, quadri, modernariato e oggetti curiosi. Torna il Mercatone dell'antiquariato sui Navigli – Milano (MI), il 20 dicembre 2026.

Lungo il Naviglio Grande, da viale Gorizia al ponte di via Valenza, centinaia di espositori presentano antiquariato, modernariato, vintage e oggettistica, tra mobili, libri, gioielli, stampe e collezioni.

I mercatini di Natale

Banco di Garabombo 2026, torna il mercato etico di Natale – Milano (MI), dal 31 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027.

Mercato natalizio dedicato al commercio equo e solidale, con prodotti biologici e di filiera corta. Propone abbigliamento, cosmetici, mobili, ceramiche, giochi e libri realizzati nel rispetto dei diritti umani e dell’ambiente.