Dalla Vara di Messina alla festa U Signuri Longu: il lato più intenso di agosto in provincia

Il profumo del pane caldo condito con olio nuovo e pomodoro maturo si mescola alla salsedine che sale dal mare, mentre le colline si accendono di luce dorata e le piazze tornano a riempirsi al calare del sole. È il tempo in cui le sere d’estate si fanno più lente, tra prodotti tipici di stagione, dolci alla ricotta, agrumi, mandorle e mandorleti che profumano l’aria, in un equilibrio di colori e sapori che racconta la Sicilia in una delle sue espressioni più generose, anche nell’entroterra intorno a Messina.

In tutta la provincia, agosto diventa una lunga sequenza di appuntamenti tra devozione popolare e gusto: dalle grandi celebrazioni cittadine come la Processione della Vara a Messina, che richiama visitatori da ogni parte, alle sagre nei borghi dove il cibo è protagonista, come la Sagra dei Maccheroni a Librizzi o la Sagra della Bruschetta a Condrò, fino alle feste di tradizione secolare come U Signuri Longu a Castroreale, che chiudono il mese con atmosfere suggestive e profondamente legate al territorio.

Gli appuntamenti in provincia di Messina

Santa Maria Annunziata – Ficarra (ME), dal 3 al 5 agosto 2026.

A Ficarra la festa dell’Annunziata celebra l’antica devozione mariana con novena, statua sulla vara settecentesca e solenne processione lungo la tradizionale strada al grido dei portatori.

– Ficarra (ME), dal 3 al 5 agosto 2026. A Ficarra la festa dell’Annunziata celebra l’antica devozione mariana con novena, statua sulla vara settecentesca e solenne processione lungo la tradizionale strada al grido dei portatori. Sagra dei Maccheroni a Librizzi – Librizzi (ME), il 3 agosto 2026.

Sagra a Librizzi con protagonista il maccherone al sugo preparato al momento e altre specialità dei Nebrodi, accompagnate da musica e giochi nel centro storico.

– Librizzi (ME), il 3 agosto 2026. Sagra a Librizzi con protagonista il maccherone al sugo preparato al momento e altre specialità dei Nebrodi, accompagnate da musica e giochi nel centro storico. Sagra della Bruschetta a Condrò – Condrò (ME), il 14 agosto 2026.

Nel borgo di Condrò la Sagra della Bruschetta offre degustazioni di numerosi tipi di bruschetta, angolo anguria e caffè, sorprese, premi, musica e balli in un’atmosfera vivace e allegra.

– Condrò (ME), il 14 agosto 2026. Nel borgo di Condrò la Sagra della Bruschetta offre degustazioni di numerosi tipi di bruschetta, angolo anguria e caffè, sorprese, premi, musica e balli in un’atmosfera vivace e allegra. Processione della Vara a Messina – Messina (ME), il 15 agosto 2026.

Imponente carro votivo piramidale della Vara di Messina, trainato da centinaia di devoti lungo le strade cittadine, guidato da timonieri e vogatori secondo una tradizione di origine marinara.

– Messina (ME), il 15 agosto 2026. Imponente carro votivo piramidale della Vara di Messina, trainato da centinaia di devoti lungo le strade cittadine, guidato da timonieri e vogatori secondo una tradizione di origine marinara. Sagra del cannolo e Sfilata di carrettii siciliani a Gesso – Messina (ME), il 16 agosto 2026.

Nel borgo di Gesso (Messina) la Rassegna Popolare Ibbisota celebra la tradizione siciliana con sagra del cannolo, sfilata di carretti, cortei storici, spettacoli folkloristici, artigianato e una mega torta preparata da maestri pasticceri.

– Messina (ME), il 16 agosto 2026. Nel borgo di Gesso (Messina) la Rassegna Popolare Ibbisota celebra la tradizione siciliana con sagra del cannolo, sfilata di carretti, cortei storici, spettacoli folkloristici, artigianato e una mega torta preparata da maestri pasticceri. Festività di San Sebastiano – Mistretta (ME), il 18 agosto 2026.

A Mistretta la Festività di San Sebastiano celebra il patrono con una partecipatissima festa religiosa che è anche importante momento identitario, culturale e turistico, capace di richiamare numerosi fedeli e visitatori.

– Mistretta (ME), il 18 agosto 2026. A Mistretta la Festività di San Sebastiano celebra il patrono con una partecipatissima festa religiosa che è anche importante momento identitario, culturale e turistico, capace di richiamare numerosi fedeli e visitatori. U Signuri Longu – Castroreale (ME), il 25 agosto 2026.

A Castroreale la festa di “U Signuri Longu” onora il SS. Crocifisso con la suggestiva processione del grande simulacro tra la chiesa di S. Agata e il Duomo, seguita con profonda partecipazione dai fedeli.