Profumo di tartufo e sapore d’autunno: dalla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco alla Fiera del Grana Padano dei Prati Stabili

Il profumo intenso del tartufo, il colore caldo delle zucche, l’aria che si fa più frizzante: la stagione entra nel vivo tra piatti fumanti, vini corposi e passeggiate tra filari che cambiano colore. È il momento di riscoprire la tavola con i prodotti tipici d’autunno, tra eccellenze enogastronomiche, tradizioni contadine e piccoli borghi che si animano ogni weekend, anche nei dintorni di Mantova.

In provincia, il calendario di ottobre 2026 è un invito a mettersi in viaggio: dalla profumata Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Borgofranco sul Po a Borgocarbonara, alla grande protagonista dei formaggi con la Fiera Regionale del Grana Padano dei Prati Stabili a Goito, fino ai sapori della vendemmia con La Festa dell’Uva 2026 a Gonzaga. E per chi ama curiosare tra oggetti rari e pezzi unici, non mancano i mercatini antiquari e di collezionismo in diversi paesi della provincia.

Gli appuntamenti in provincia di Mantova

Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Borgofranco sul Po – Borgocarbonara (MN), dal 2 al 4 ottobre, dal 9 al 11 ottobre, dal 16 al 18 ottobre e dal 22 al 25 ottobre 2026.

Fiera dedicata al tartufo bianco e alle eccellenze enogastronomiche locali, con area gastronomica coperta, piatti tipici mantovani, incontri, degustazioni ed espositori di prodotti a base di tartufo, salumi, confetture, dolciumi, vini e birre artigianali.

– Borgocarbonara (MN), dal 2 al 4 ottobre, dal 9 al 11 ottobre, dal 16 al 18 ottobre e dal 22 al 25 ottobre 2026. Fiera dedicata al tartufo bianco e alle eccellenze enogastronomiche locali, con area gastronomica coperta, piatti tipici mantovani, incontri, degustazioni ed espositori di prodotti a base di tartufo, salumi, confetture, dolciumi, vini e birre artigianali. La Festa dell'Uva 2026, torna la tradizione a Bondeno – Gonzaga (MN), dal 2 al 4 ottobre 2026.

Festa dell'Uva dedicata alle tradizioni contadine, con piatti tipici mantovani, specialità gastronomiche, spettacoli, musica e intrattenimento per famiglie.

– Gonzaga (MN), dal 2 al 4 ottobre 2026. Festa dell'Uva dedicata alle tradizioni contadine, con piatti tipici mantovani, specialità gastronomiche, spettacoli, musica e intrattenimento per famiglie. Sagra dal Nedar e La Fiuma – San Benedetto Po (MN), dal 3 al 4 ottobre 2026.

San Benedetto Po ospita la Sagra dal Nedar con specialità gastronomiche locali e La Fiuma, festival di teatro di figura con burattini e marionette, accompagnati da mercatini e musica.

– San Benedetto Po (MN), dal 3 al 4 ottobre 2026. San Benedetto Po ospita la Sagra dal Nedar con specialità gastronomiche locali e La Fiuma, festival di teatro di figura con burattini e marionette, accompagnati da mercatini e musica. Autunno in Festa 2026 a Pegognaga, Zucchiamoci – Pegognaga (MN), il 11 ottobre 2026.

Autunno in Festa a Pegognaga propone una domenica condivisa tra colori d’autunno, spettacoli, bancarelle, iniziative e una grande tavolata conviviale.

– Pegognaga (MN), il 11 ottobre 2026. Autunno in Festa a Pegognaga propone una domenica condivisa tra colori d’autunno, spettacoli, bancarelle, iniziative e una grande tavolata conviviale. Torna a Goito la Fiera Regionale del Grana Padano dei Prati Stabili – Goito (MN), dal 16 al 18 ottobre 2026.

La Fiera Regionale del Grana Padano dei Prati Stabili celebra il Grana Padano DOP con animazioni, spettacoli, laboratori, fattorie didattiche, degustazioni e numerosi stand gastronomici.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mercatino delle Antichità alla Corte del Poggio – Poggio Rusco (MN), il 11 ottobre 2026.

Nel centro storico di Poggio Rusco il Mercatino delle Antichità offre bancarelle con oggetti da collezione, numismatica e oggettistica d'epoca, protette dai porticati e adatte a ogni stagione.

– Poggio Rusco (MN), il 11 ottobre 2026. Nel centro storico di Poggio Rusco il Mercatino delle Antichità offre bancarelle con oggetti da collezione, numismatica e oggettistica d'epoca, protette dai porticati e adatte a ogni stagione. Mercatino di Solferino – Solferino (MN), il 11 ottobre 2026.

A Solferino il mercatino del piccolo antiquariato, collezionismo e curiosità anima la cinquecentesca Piazza Castello con bancarelle dedicate agli appassionati.

– Solferino (MN), il 11 ottobre 2026. A Solferino il mercatino del piccolo antiquariato, collezionismo e curiosità anima la cinquecentesca Piazza Castello con bancarelle dedicate agli appassionati. Mercato del Collezionismo di Mantova – Mantova (MN), il 18 ottobre 2026.

Nel chiostro del Museo Diocesano di Mantova si tiene il Mercato del Collezionismo con espositori selezionati di antiquariato, modernariato e oggetti da collezione.

– Mantova (MN), il 18 ottobre 2026. Nel chiostro del Museo Diocesano di Mantova si tiene il Mercato del Collezionismo con espositori selezionati di antiquariato, modernariato e oggetti da collezione. Torna la Fiera del Broccante a Mantova – Mantova (MN), il 25 ottobre 2026.

A Mantova la Fiera del Broccante invita a una passeggiata tra oggetti e curiosità dal fascino d'altri tempi, ospitata principalmente nei circoli Arci Papacqua e Arci Fuzzy.

– Mantova (MN), il 25 ottobre 2026. A Mantova la Fiera del Broccante invita a una passeggiata tra oggetti e curiosità dal fascino d'altri tempi, ospitata principalmente nei circoli Arci Papacqua e Arci Fuzzy. Cose d'altri tempi, il mercatino antiquario di Suzzara – Suzzara (MN), il 25 ottobre 2026.

A Suzzara il mercatino Cose d'altri tempi anima il centro con espositori da tutta Italia che offrono antiquariato, modernariato, collezionismo e curiosità tra piazze e vie limitrofe.