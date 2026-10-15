Profumi d’autunno in provincia di Mantova tra la Mostra Mercato "C’era una volta" e i mercatini d’antiquariato

Il profumo di castagne e mosto accompagna i colori caldi delle campagne, mentre le ultime foglie cadono e le giornate si accorciano. È il tempo dei piatti robusti, dei vini rossi che scaldano la tavola, delle passeggiate lente tra piazze e borghi che si accendono di luci soffuse e bancarelle, anche nei centri storici della zona di Mantova.

In questo clima raccolto, la provincia si anima di appuntamenti tra antiquariato, artigianato e collezionismo: dagli stand della Mostra Mercato “C’era una volta” 2026 a Gonzaga, al Mercato del Collezionismo di Mantova che richiama curiosi da tutta la zona, fino alle atmosfere d’altri tempi di Cose d’altri tempi, il mercatino antiquario di Suzzara, ideali per scoprire pezzi unici e regalarvi un weekend autunnale diverso dal solito.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mostra Mercato "C'era una volta" 2026, antiquariato e collezionismo a Gonzaga – Gonzaga (MN), il 1 e 22 novembre 2026.

A Gonzaga la mostra mercato “C’era una volta” propone numerosi espositori di antiquariato, collezionismo, hobbistica, modernariato, mobili e oggettistica, organizzati dal Circolo Filatelico Numismatico e Hobbistico locale.

– Gonzaga (MN), il 1 e 22 novembre 2026. A Gonzaga la mostra mercato “C’era una volta” propone numerosi espositori di antiquariato, collezionismo, hobbistica, modernariato, mobili e oggettistica, organizzati dal Circolo Filatelico Numismatico e Hobbistico locale. Mercatino delle Antichità alla Corte del Poggio – Poggio Rusco (MN), il 8 novembre 2026.

Nel centro storico di Poggio Rusco il Mercatino delle Antichità alla Corte del Poggio offre oggetti da collezione, numismatica e oggettistica d’epoca, reso confortevole in ogni stagione dai lunghi porticati.

– Poggio Rusco (MN), il 8 novembre 2026. Nel centro storico di Poggio Rusco il Mercatino delle Antichità alla Corte del Poggio offre oggetti da collezione, numismatica e oggettistica d’epoca, reso confortevole in ogni stagione dai lunghi porticati. Mercatino di Solferino – Solferino (MN), il 8 novembre 2026.

Nella cinquecentesca Piazza Castello di Solferino si tiene il mercatino del piccolo antiquariato, collezionismo e curiosità, con appuntamenti mensili da marzo a dicembre.

– Solferino (MN), il 8 novembre 2026. Nella cinquecentesca Piazza Castello di Solferino si tiene il mercatino del piccolo antiquariato, collezionismo e curiosità, con appuntamenti mensili da marzo a dicembre. Mercato del Collezionismo di Mantova – Mantova (MN), il 15 novembre 2026.

Mercato del collezionismo nel chiostro del Museo Diocesano di Mantova con espositori selezionati di antiquariato, modernariato e collezionismo.

– Mantova (MN), il 15 novembre 2026. Mercato del collezionismo nel chiostro del Museo Diocesano di Mantova con espositori selezionati di antiquariato, modernariato e collezionismo. Torna la Fiera del Broccante a Mantova – Mantova (MN), il 22 novembre 2026.

Fiera mantovana dedicata al brocantage con oggetti e curiosità dal fascino d'altri tempi, ospitata nei circoli ARCI cittadini.

– Mantova (MN), il 22 novembre 2026. Fiera mantovana dedicata al brocantage con oggetti e curiosità dal fascino d'altri tempi, ospitata nei circoli ARCI cittadini. Cose d'altri tempi, il mercatino antiquario di Suzzara – Suzzara (MN), il 29 novembre 2026.

Mercatino antiquario a Suzzara organizzato da Associazione Idea onlus con espositori da tutta Italia e oggetti d'antiquariato, curiosità, modernariato e collezionismo tra Piazza Garibaldi, vie limitrofe e, se necessario, Piazza Castello.