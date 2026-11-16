Eventi e sagre di dicembre in provincia di Mantova
Tra le luci dei Mercatini di Natale 2026 di Mantova e le curiosità di C’era una volta
Il profumo degli agrumi e i colori caldi della frutta secca accompagnano le giornate più fredde, mentre le tradizioni d’inverno invitano a rallentare. A Mantova, l’atmosfera del mese si intreccia con occasioni per ritrovarsi e curiosare.
In provincia, la guida di dicembre attraversa appuntamenti dedicati al Natale e agli oggetti d’altri tempi: tra gli esempi, i Mercatini di Natale 2026 di Mantova, la Mostra Mercato “C’era una volta” 2026 a Gonzaga e il Mercatino delle Antichità alla Corte del Poggio a Poggio Rusco.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Mostra Mercato "C'era una volta" 2026, antiquariato e collezionismo a Gonzaga – Gonzaga (MN), il 8 e 26 dicembre 2026.
La Mostra Mercato riunisce espositori di antiquariato, collezionismo, hobbistica, modernariato, mobilio e oggettistica.
- Mercatino delle Antichità alla Corte del Poggio – Poggio Rusco (MN), il 13 dicembre 2026.
Nel centro storico di Poggio Rusco, bancarelle propongono oggetti da collezione, numismatica e oggettistica d’epoca. I porticati riparano il mercatino dalle intemperie.
- Mercatino di Solferino – Solferino (MN), il 13 dicembre 2026.
Mercatino di piccolo antiquariato, collezionismo e curiosità nella cinquecentesca Piazza Castello di Solferino.
- Mercato del Collezionismo di Mantova – Mantova (MN), il 20 dicembre 2026.
Al chiostro del Museo Diocesano di Mantova, espositori selezionati propongono pezzi di antiquariato, modernariato e collezionismo.
- Torna la Fiera del Broccante a Mantova – Mantova (MN), il 27 dicembre 2026.
La Fiera del Broccante propone oggetti e curiosità dal fascino d’altri tempi presso i circoli ARCI di Mantova, principalmente Arci Papacqua e Arci Fuzzy.
- Cose d'altri tempi, il mercatino antiquario di Suzzara – Suzzara (MN), il 27 dicembre 2026.
Il mercatino anima il centro di Suzzara con espositori da tutta Italia e bancarelle di antiquariato, curiosità, modernariato e collezionismo. Gli spazi si trovano in piazza Garibaldi e nelle vie vicine, o in piazza Castello in caso di impedimenti.
I mercatini di Natale
- Mercatini di Natale 2026 di Mantova – Mantova (MN), dal 5 al 8 dicembre, dal 12 al 13 dicembre, dal 19 al 20 dicembre e dal 24 al 27 dicembre 2026.
In piazza Virgiliana, casette con prodotti tipici e manufatti artigianali affiancano la Christmas Arena, dedicata a eventi, musica e laboratori creativi per adulti e bambini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Allarme gambero rosso di Mazara del Vallo: cosa sta succedendo
-
Dove vivono Elodie e Franceska Nuredini: il loft a Milano
-
Cortina, venduto l'albergo di Vacanze di Natale: cosa diventerà
-
La pizzeria dell'anno secondo Gambero Rosso è in Calabria
-
Mare in autunno in Europa: tra le migliori mete una è in Italia
-
Doc di Ritorno al Futuro compie 88 anni: festa sul lago di Como
-
La luce artificiale sulla costa mette a rischio il Mar Adriatico
-
Dove vive Manuela Arcuri: la casa extra lusso alle porte di Roma
-
In vendita Villa Ginori del nobile a cui Puccini dedicò la Bohème