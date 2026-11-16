Il profumo degli agrumi e i colori caldi della frutta secca accompagnano le giornate più fredde, mentre le tradizioni d’inverno invitano a rallentare. A Mantova, l’atmosfera del mese si intreccia con occasioni per ritrovarsi e curiosare.

In provincia, la guida di dicembre attraversa appuntamenti dedicati al Natale e agli oggetti d’altri tempi: tra gli esempi, i Mercatini di Natale 2026 di Mantova, la Mostra Mercato “C’era una volta” 2026 a Gonzaga e il Mercatino delle Antichità alla Corte del Poggio a Poggio Rusco.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.