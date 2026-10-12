Ottobre in provincia di Lecco: gli eventi e le sagre
Tra sapori di montagna e tradizioni contadine: da Premana rivive l’antico alla Fiera di Sant’Andrea di Oggiono
Il profumo intenso delle caldarroste e del mosto che ribolle accompagna i primi colori caldi dei boschi, mentre le tavole si riempiono di piatti che raccontano la stagione dei raccolti. È il momento in cui i borghi si riscoprono più raccolti e autentici, tra specialità tipiche, vino novello e panorami limpidi che invitano a rallentare il passo, soprattutto tra le valli e le rive del lago di Lecco.
Nella provincia, ottobre porta con sé un calendario fitto di appuntamenti da segnare in agenda: dalle atmosfere di Premana rivive l’antico, che celebra la vita e i mestieri del passato, alla storica Fiera di Sant’Andrea 2026 di Oggiono, cuore agricolo della Brianza lecchese, passando per i mercatini caratteristici come il Mercatino dell’Antico Monastero di Calolziocorte e le bancarelle de Il mercatino dell’antico 2026 di Imbersago.
Gli appuntamenti in provincia di Lecco
- Premana rivive l'antico – Premana (LC), dal 10 al 11 ottobre 2026.
Evento che trasforma Premana in un museo a cielo aperto, con itinerari tra centro storico e nuclei rurali per scoprire antichi mestieri, scene di vita contadina, lavori nei campi e tradizioni tramandate nel tempo.
- Fiera di Sant'Andrea 2026, torna la storica fiera agricola e zootecnica della Brianza lecchese – Oggiono (LC), dal 23 al 26 ottobre 2026.
Storica fiera agricola e zootecnica di Oggiono con mostra di bestiame, cavalli, ovini e macchine agricole, affiancata da numerose bancarelle nel centro cittadino e da una tensostruttura gastronomica con piatti tipici brianzoli.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Mercatino dell'Antico Monastero – Calolziocorte (LC), il 11 ottobre 2026.
Il Mercatino dell’Antico Monastero, da marzo a novembre, è una meta per appassionati e curiosi in cerca del pezzo raro, di buoni affari o di una domenica diversa dal solito.
- Il mercatino dell'antico 2026, antiquariato di qualità – Imbersago (LC), il 18 ottobre 2026.
A Imbersago il mercatino dell'antico propone antiquariato di qualità e occasioni di buon affare per curiosi, appassionati ed esperti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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