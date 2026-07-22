Dal Mercatino del Gusto di Maglie alla Sagra de lu Ranu di Merine: il calendario enogastronomico dell’estate salentina

La melanzana lucida al sole, l’olio extravergine dorato e il grano appena raccolto riempiono le tavole d’estate, tra piatti semplici e sapori che sanno di mare e campagna. In queste sere calde le piazze si accendono di luci, le lunghe tavolate all’aperto si alternano ai banchi dei produttori locali, mentre il vento leggero porta con sé il profumo della cucina di casa tipica dell’area di Lecce.

Tra vicoli in festa e borghi che si animano, la provincia di Lecce propone un calendario fitto di appuntamenti: dalle serate del Mercatino del Gusto a Maglie agli stand di Campagna Amica, i buoni prodotti della terra a Ugento, fino ai giorni di devozione e convivialità della Festa di Santa Cristina a Gallipoli, ogni evento diventa l’occasione per scoprire prodotti tipici, tradizioni e atmosfere dell’estate salentina.

Gli appuntamenti in provincia di Lecce

Torna a Maglie il Mercatino del gusto – Maglie (LE), dal 1 al 7 luglio 2026.

Il Mercatino del Gusto anima il centro storico di Maglie con cibo di strada, prodotti tipici, degustazioni, laboratori, presentazioni, appuntamenti per bambini e musica dal vivo.

– Maglie (LE), dal 1 al 7 luglio 2026. Il Mercatino del Gusto anima il centro storico di Maglie con cibo di strada, prodotti tipici, degustazioni, laboratori, presentazioni, appuntamenti per bambini e musica dal vivo. Campagna Amica, i buoni prodotti della terra – Ugento (LE), il 7 luglio 2026.

I Mercati di Campagna Amica portano in città prodotti agricoli di stagione e a km zero, permettendo di acquistare direttamente dagli agricoltori secondo un calendario in aggiornamento.

– Ugento (LE), il 7 luglio 2026. I Mercati di Campagna Amica portano in città prodotti agricoli di stagione e a km zero, permettendo di acquistare direttamente dagli agricoltori secondo un calendario in aggiornamento. Festa di Santa Marina – Muro Leccese (LE), il 12 luglio 2026.

La Festa di Santa Marina a Muro Leccese celebra la martire protettrice delle donne incinte, in una chiesetta gemellata con la Basilica di San Nicola di Bari e divenuta luogo di dialogo tra ortodossi e cristiani.

– Muro Leccese (LE), il 12 luglio 2026. La Festa di Santa Marina a Muro Leccese celebra la martire protettrice delle donne incinte, in una chiesetta gemellata con la Basilica di San Nicola di Bari e divenuta luogo di dialogo tra ortodossi e cristiani. Sagra de lu Ranu: la sagra del grano di Merine – Lizzanello (LE), dal 17 al 19 luglio 2026.

La Sagra de lu Ranu di Merine valorizza pane e grano con ricette tradizionali, dolci tipici, grigliate, vino, momenti di arte, cultura e musica.

– Lizzanello (LE), dal 17 al 19 luglio 2026. La Sagra de lu Ranu di Merine valorizza pane e grano con ricette tradizionali, dolci tipici, grigliate, vino, momenti di arte, cultura e musica. Festa di Santa Cristina – Gallipoli (LE), dal 23 al 25 luglio 2026.

La Festa di Santa Cristina, patrona di Gallipoli, è la principale ricorrenza religiosa cittadina, annunciata allo spuntare del giorno dallo sparo delle “Carcasse” che introducono i riti salentini.

– Gallipoli (LE), dal 23 al 25 luglio 2026. La Festa di Santa Cristina, patrona di Gallipoli, è la principale ricorrenza religiosa cittadina, annunciata allo spuntare del giorno dallo sparo delle “Carcasse” che introducono i riti salentini. Marangiane in Festa – Castri di Lecce (LE), dal 24 al 28 luglio 2026.

Marangiane in Festa a Castrì di Lecce celebra la melanzana, dalla raccolta alle parmigiane e ad altre specialità tipiche, in un clima di sapori autentici e tradizione.

– Castri di Lecce (LE), dal 24 al 28 luglio 2026. Marangiane in Festa a Castrì di Lecce celebra la melanzana, dalla raccolta alle parmigiane e ad altre specialità tipiche, in un clima di sapori autentici e tradizione. Marangiana in festa 2026, torna la sagra della melanzana – Castri di Lecce (LE), dal 24 al 28 luglio 2026.

Marangiane in festa 2026 ripropone a Castri di Lecce la sagra della melanzana con piatti tipici, musica, canti e numerose varianti tra parmigiane, polpette, sagne cannulate, contorni a base di melanzane e dolce al cioccolato.