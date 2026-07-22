Agosto in provincia di Lecce, tra stelle sul mare, vini freschi e sagre di piazza
Dalla Festa della Municeddha a Birra e Sound, un agosto di sapori ed eventi sotto le stelle salentine
Fichi maturi, mandorle tostate e profumo di erbe mediterranee accompagnano le serate più attese dell’estate salentina, quando le tavole si riempiono di ortaggi di stagione, legumi, olio extravergine e vini freschi da assaggiare all’aperto. Tra il caldo abbraccio delle masserie, i borghi accesi di luminarie e le piazze che si trasformano in salotti a cielo aperto, il territorio intorno a Lecce invita a rallentare, respirare la brezza serale e lasciarsi guidare dai sapori autentici e dalle musiche che risuonano fino a tardi.
In tutta la provincia di Lecce il calendario si infittisce di appuntamenti: dai boccali alzati al Mebimport Beer Festival, Birra e Sound di Leverano alle antiche ricette protagoniste della Festa della Municeddha di Cannole, fino ai sapori contadini della Sagra Te Li Piatti Te Na Fiata a Castri di Lecce. Un intreccio di sagre, feste patronali, mercatini ed eventi enogastronomici che disegna un vero e proprio viaggio tra borghi, piazze illuminate e campagne profumate di mosto e grano appena raccolto.
Gli appuntamenti in provincia di Lecce
- Mebimport Beer Festival 2026, Birra e Sound – Leverano (LE), dal 1 al 9 agosto 2026.
Il Mebimport Beer Festival trasforma l’area mercatale di Leverano in un grande villaggio della birra, con centinaia di etichette alla spina, gastronomia, concerti, luna park e degustazioni guidate.
- Sagra de lu Noce – Nociglia (LE), dal 1 al 2 agosto 2026.
La Sagra de lu Noce celebra il legame tra Nociglia e il noce con degustazioni di prodotti tipici a base di noce nel giardino del Palazzo Baronale.
- Campagna Amica, i buoni prodotti della terra – Ugento (LE), il 4 agosto 2026.
I Mercati di Campagna Amica portano in città prodotti di stagione a km zero, venduti direttamente dagli agricoltori, con calendario suscettibile di aggiornamenti.
- Festa patronale 2026 in onore di San Vito Martire – Tricase (LE), dal 9 al 11 agosto 2026.
La festa patronale in onore di San Vito Martire a Tricase unisce celebrazioni religiose e civili, nota per la spettacolare cascata di fuochi pirotecnici dal Castello principesco.
- Festa della Municeddha 2026, rivivono le antiche tradizioni gastronomiche locali – Cannole (LE), dal 10 al 14 agosto 2026.
A Cannole la Festa della Municeddha celebra le antiche tradizioni gastronomiche salentine con stand dedicati alle lumache cucinate in vari modi, accompagnate da musica folkloristica e spettacoli musicali.
- La Sagra Agreste 2026, torna la festa più gustosa e ritmata dell'estate corsanese – Corsano (LE), il 13 agosto 2026.
La Sagra Agreste di Corsano, organizzata dalla Pro Loco, offre piatti tipici e musica in una scenografia rurale tra muretti a secco, pajare, ulivi e antichi pozzi della Zona Pozze.
- Festa di San Rocco – Ruffano (LE), il 15 agosto 2026.
A Torrepaduli la festa di San Rocco unisce celebrazioni religiose, appuntamenti enogastronomici e fieristici, organizzati dal Comitato festa San Rocco con il supporto dell’amministrazione comunale.
- Festa della Fica a Marittima 2026, tra ironia, cultura, buon vino e musica – Diso (LE), il 16 agosto 2026.
A Marittima di Diso la Festa della Fica unisce ironia, cultura e buon vino valorizzando la biodiversità agraria salentina, con dolci a base di fichi e piatti tradizionali preparati dalla comunità.
- Festival I Colori dell'Olio a Presicce – Presicce-Acquarica (LE), dal 17 al 19 agosto 2026.
Il Festival I Colori dell'Olio a Presicce valorizza la tradizione olearia con concerti, visite e degustazioni guidate, giochi e spazi espositivi dedicati all’olio come filo conduttore tra passato e futuro.
- Sagra Te Li Piatti Te Na Fiata, alla riscoperta dei piatti di una volta – Castri di Lecce (LE), dal 21 al 23 agosto 2026.
La sagra Te Li Piatti Te Na Fiata riscopre i piatti tradizionali con specialità come muersi fritti, pittule, fae nette cu le cicore creste, pignata te pisieddhri, maccarruni fatti a casa, bruschette e arrosti.
- Mostra Mercato della Ceramica Artigianale – Cutrofiano (LE), dal 25 al 30 agosto 2026.
La Mostra Mercato della Ceramica Artigianale di Cutrofiano riunisce ceramisti e artigiani con esposizioni e vendita di manufatti in vari materiali, arricchite da enogastronomia, musica, artigianato e mostre tra Palazzo Ducale, centro storico e museo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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