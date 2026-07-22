Dalla Festa della Municeddha a Birra e Sound, un agosto di sapori ed eventi sotto le stelle salentine

Fichi maturi, mandorle tostate e profumo di erbe mediterranee accompagnano le serate più attese dell’estate salentina, quando le tavole si riempiono di ortaggi di stagione, legumi, olio extravergine e vini freschi da assaggiare all’aperto. Tra il caldo abbraccio delle masserie, i borghi accesi di luminarie e le piazze che si trasformano in salotti a cielo aperto, il territorio intorno a Lecce invita a rallentare, respirare la brezza serale e lasciarsi guidare dai sapori autentici e dalle musiche che risuonano fino a tardi.

In tutta la provincia di Lecce il calendario si infittisce di appuntamenti: dai boccali alzati al Mebimport Beer Festival, Birra e Sound di Leverano alle antiche ricette protagoniste della Festa della Municeddha di Cannole, fino ai sapori contadini della Sagra Te Li Piatti Te Na Fiata a Castri di Lecce. Un intreccio di sagre, feste patronali, mercatini ed eventi enogastronomici che disegna un vero e proprio viaggio tra borghi, piazze illuminate e campagne profumate di mosto e grano appena raccolto.

Gli appuntamenti in provincia di Lecce

Mebimport Beer Festival 2026, Birra e Sound – Leverano (LE), dal 1 al 9 agosto 2026.

Il Mebimport Beer Festival trasforma l’area mercatale di Leverano in un grande villaggio della birra, con centinaia di etichette alla spina, gastronomia, concerti, luna park e degustazioni guidate.

– Leverano (LE), dal 1 al 9 agosto 2026. Il Mebimport Beer Festival trasforma l’area mercatale di Leverano in un grande villaggio della birra, con centinaia di etichette alla spina, gastronomia, concerti, luna park e degustazioni guidate. Sagra de lu Noce – Nociglia (LE), dal 1 al 2 agosto 2026.

La Sagra de lu Noce celebra il legame tra Nociglia e il noce con degustazioni di prodotti tipici a base di noce nel giardino del Palazzo Baronale.

– Nociglia (LE), dal 1 al 2 agosto 2026. La Sagra de lu Noce celebra il legame tra Nociglia e il noce con degustazioni di prodotti tipici a base di noce nel giardino del Palazzo Baronale. Campagna Amica, i buoni prodotti della terra – Ugento (LE), il 4 agosto 2026.

I Mercati di Campagna Amica portano in città prodotti di stagione a km zero, venduti direttamente dagli agricoltori, con calendario suscettibile di aggiornamenti.

– Ugento (LE), il 4 agosto 2026. I Mercati di Campagna Amica portano in città prodotti di stagione a km zero, venduti direttamente dagli agricoltori, con calendario suscettibile di aggiornamenti. Festa patronale 2026 in onore di San Vito Martire – Tricase (LE), dal 9 al 11 agosto 2026.

La festa patronale in onore di San Vito Martire a Tricase unisce celebrazioni religiose e civili, nota per la spettacolare cascata di fuochi pirotecnici dal Castello principesco.

– Tricase (LE), dal 9 al 11 agosto 2026. La festa patronale in onore di San Vito Martire a Tricase unisce celebrazioni religiose e civili, nota per la spettacolare cascata di fuochi pirotecnici dal Castello principesco. Festa della Municeddha 2026, rivivono le antiche tradizioni gastronomiche locali – Cannole (LE), dal 10 al 14 agosto 2026.

A Cannole la Festa della Municeddha celebra le antiche tradizioni gastronomiche salentine con stand dedicati alle lumache cucinate in vari modi, accompagnate da musica folkloristica e spettacoli musicali.

– Cannole (LE), dal 10 al 14 agosto 2026. A Cannole la Festa della Municeddha celebra le antiche tradizioni gastronomiche salentine con stand dedicati alle lumache cucinate in vari modi, accompagnate da musica folkloristica e spettacoli musicali. La Sagra Agreste 2026, torna la festa più gustosa e ritmata dell'estate corsanese – Corsano (LE), il 13 agosto 2026.

La Sagra Agreste di Corsano, organizzata dalla Pro Loco, offre piatti tipici e musica in una scenografia rurale tra muretti a secco, pajare, ulivi e antichi pozzi della Zona Pozze.

– Corsano (LE), il 13 agosto 2026. La Sagra Agreste di Corsano, organizzata dalla Pro Loco, offre piatti tipici e musica in una scenografia rurale tra muretti a secco, pajare, ulivi e antichi pozzi della Zona Pozze. Festa di San Rocco – Ruffano (LE), il 15 agosto 2026.

A Torrepaduli la festa di San Rocco unisce celebrazioni religiose, appuntamenti enogastronomici e fieristici, organizzati dal Comitato festa San Rocco con il supporto dell’amministrazione comunale.

– Ruffano (LE), il 15 agosto 2026. A Torrepaduli la festa di San Rocco unisce celebrazioni religiose, appuntamenti enogastronomici e fieristici, organizzati dal Comitato festa San Rocco con il supporto dell’amministrazione comunale. Festa della Fica a Marittima 2026, tra ironia, cultura, buon vino e musica – Diso (LE), il 16 agosto 2026.

A Marittima di Diso la Festa della Fica unisce ironia, cultura e buon vino valorizzando la biodiversità agraria salentina, con dolci a base di fichi e piatti tradizionali preparati dalla comunità.

– Diso (LE), il 16 agosto 2026. A Marittima di Diso la Festa della Fica unisce ironia, cultura e buon vino valorizzando la biodiversità agraria salentina, con dolci a base di fichi e piatti tradizionali preparati dalla comunità. Festival I Colori dell'Olio a Presicce – Presicce-Acquarica (LE), dal 17 al 19 agosto 2026.

Il Festival I Colori dell'Olio a Presicce valorizza la tradizione olearia con concerti, visite e degustazioni guidate, giochi e spazi espositivi dedicati all’olio come filo conduttore tra passato e futuro.

– Presicce-Acquarica (LE), dal 17 al 19 agosto 2026. Il Festival I Colori dell'Olio a Presicce valorizza la tradizione olearia con concerti, visite e degustazioni guidate, giochi e spazi espositivi dedicati all’olio come filo conduttore tra passato e futuro. Sagra Te Li Piatti Te Na Fiata, alla riscoperta dei piatti di una volta – Castri di Lecce (LE), dal 21 al 23 agosto 2026.

La sagra Te Li Piatti Te Na Fiata riscopre i piatti tradizionali con specialità come muersi fritti, pittule, fae nette cu le cicore creste, pignata te pisieddhri, maccarruni fatti a casa, bruschette e arrosti.

– Castri di Lecce (LE), dal 21 al 23 agosto 2026. La sagra Te Li Piatti Te Na Fiata riscopre i piatti tradizionali con specialità come muersi fritti, pittule, fae nette cu le cicore creste, pignata te pisieddhri, maccarruni fatti a casa, bruschette e arrosti. Mostra Mercato della Ceramica Artigianale – Cutrofiano (LE), dal 25 al 30 agosto 2026.

La Mostra Mercato della Ceramica Artigianale di Cutrofiano riunisce ceramisti e artigiani con esposizioni e vendita di manufatti in vari materiali, arricchite da enogastronomia, musica, artigianato e mostre tra Palazzo Ducale, centro storico e museo.