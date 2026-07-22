Da Medioevo nel Borgo al Palio Marinaro dell’Argentario, agosto in Maremma tra storia, mare ed enogastronomia

Il profumo intenso dei pomodori maturi, dell’olio nuovo che esalta le bruschette e della frutta piena di sole racconta le tavole d’estate in Maremma. Tra luce abbagliante, colline dorate e serate all’aperto, i borghi si riempiono di appuntamenti che uniscono sapori, artigianato e musica, in un ritmo lento che invita a fermarsi e godersi ogni dettaglio del territorio intorno a Grosseto.

Tra vicoli in festa, piazze addobbate e lungomare illuminati, la provincia di Grosseto diventa un piccolo palcoscenico diffuso dove storia e gusto si incontrano. Le atmosfere storiche di Medioevo nel Borgo, la tradizione millenaria del Balestro del Girifalco e l’anima marinara del Palio Marinaro dell’Argentario sono solo alcuni degli eventi che scandiscono il calendario, affiancati da sagre e mercatini dedicati ai prodotti tipici della stagione.

Gli appuntamenti in provincia di Grosseto

Medioevo nel Borgo – Roccastrada (GR), dal 7 al 9 agosto 2026.

Medioevo nel Borgo trasforma Roccatederighi in un villaggio medievale con abitanti in costume storico, artigiani al lavoro, spettacoli di giullari, cantastorie, maghi e saltimbanchi nei vicoli illuminati dalle torce.

– Roccastrada (GR), dal 7 al 9 agosto 2026. Medioevo nel Borgo trasforma Roccatederighi in un villaggio medievale con abitanti in costume storico, artigiani al lavoro, spettacoli di giullari, cantastorie, maghi e saltimbanchi nei vicoli illuminati dalle torce. Balestro del Girifalco – Massa Marittima (GR), il 14 agosto 2026.

Il Balestro del Girifalco è una gara di balestrieri nella piazza del Duomo di Massa Marittima, dove 24 tiratori dei tre terzieri si sfidano colpendo un bersaglio raffigurante un girifalco.

– Massa Marittima (GR), il 14 agosto 2026. Il Balestro del Girifalco è una gara di balestrieri nella piazza del Duomo di Massa Marittima, dove 24 tiratori dei tre terzieri si sfidano colpendo un bersaglio raffigurante un girifalco. Palio dei Ciuchi a Roccatederighi – Roccastrada (GR), il 14 agosto 2026.

A Roccatederighi si corre il Palio dei Ciuchi, gara tra le cinque contrade su asini, preceduta da un corteo storico in costume medievale con figuranti e presentazione di cavalcature e fantini.

– Roccastrada (GR), il 14 agosto 2026. A Roccatederighi si corre il Palio dei Ciuchi, gara tra le cinque contrade su asini, preceduta da un corteo storico in costume medievale con figuranti e presentazione di cavalcature e fantini. Palio Marinaro dell’Argentario – Monte Argentario (GR), il 15 agosto 2026.

Il Palio Marinaro dell’Argentario è una regata remiera a Porto Santo Stefano, dove i quattro rioni si sfidano con gozzi tradizionali, ciascuno intitolato a un vento, percorrendo ripetutamente il tracciato tra due gavitelli.