Agosto in provincia di Grosseto tra colline dorate, mare caldo e profumo di sagre
Da Medioevo nel Borgo al Palio Marinaro dell’Argentario, agosto in Maremma tra storia, mare ed enogastronomia
Il profumo intenso dei pomodori maturi, dell’olio nuovo che esalta le bruschette e della frutta piena di sole racconta le tavole d’estate in Maremma. Tra luce abbagliante, colline dorate e serate all’aperto, i borghi si riempiono di appuntamenti che uniscono sapori, artigianato e musica, in un ritmo lento che invita a fermarsi e godersi ogni dettaglio del territorio intorno a Grosseto.
Tra vicoli in festa, piazze addobbate e lungomare illuminati, la provincia di Grosseto diventa un piccolo palcoscenico diffuso dove storia e gusto si incontrano. Le atmosfere storiche di Medioevo nel Borgo, la tradizione millenaria del Balestro del Girifalco e l’anima marinara del Palio Marinaro dell’Argentario sono solo alcuni degli eventi che scandiscono il calendario, affiancati da sagre e mercatini dedicati ai prodotti tipici della stagione.
Gli appuntamenti in provincia di Grosseto
- Medioevo nel Borgo – Roccastrada (GR), dal 7 al 9 agosto 2026.
Medioevo nel Borgo trasforma Roccatederighi in un villaggio medievale con abitanti in costume storico, artigiani al lavoro, spettacoli di giullari, cantastorie, maghi e saltimbanchi nei vicoli illuminati dalle torce.
- Balestro del Girifalco – Massa Marittima (GR), il 14 agosto 2026.
Il Balestro del Girifalco è una gara di balestrieri nella piazza del Duomo di Massa Marittima, dove 24 tiratori dei tre terzieri si sfidano colpendo un bersaglio raffigurante un girifalco.
- Palio dei Ciuchi a Roccatederighi – Roccastrada (GR), il 14 agosto 2026.
A Roccatederighi si corre il Palio dei Ciuchi, gara tra le cinque contrade su asini, preceduta da un corteo storico in costume medievale con figuranti e presentazione di cavalcature e fantini.
- Palio Marinaro dell’Argentario – Monte Argentario (GR), il 15 agosto 2026.
Il Palio Marinaro dell’Argentario è una regata remiera a Porto Santo Stefano, dove i quattro rioni si sfidano con gozzi tradizionali, ciascuno intitolato a un vento, percorrendo ripetutamente il tracciato tra due gavitelli.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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