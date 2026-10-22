Eventi e sagre di ottobre in provincia di Genova
Dalla Castagnata di Pentema a Chocomoments, l’autunno genovese si gusta tra castagne e cioccolato
La castagna torna protagonista delle tavole, insieme ai sapori di stagione e al piacere di ritrovarsi tra tradizioni e atmosfere autunnali. Anche nell’area di Genova, le giornate più fresche invitano a scoprire i prodotti e le feste del territorio.
In provincia di Genova, ottobre porta occasioni per assaporare l’autunno: dalla Castagnata di Pentema a Torriglia alla Festa della Castagna 2026 a Bargagli, fino a Chocomoments, la festa del cioccolato artigianale, a Rapallo.
Gli appuntamenti in provincia di Genova
- Castagnata di Pentema – Torriglia (GE), il 4 ottobre 2026.
La tradizionale Castagnata di Pentema propone caldarroste e castagnaccio cotto nel forno a legna, accompagnati da balli e musiche con piffero e fisarmonica.
- Festa patronale della Madonna del Rosario – Zoagli (GE), il 4 ottobre 2026.
A Zoagli si celebra la Madonna del Rosario con funzioni religiose e una tradizionale processione che attraversa le vie del paese.
- Bonjour Provence et la France – Genova (GE), dal 15 al 19 ottobre 2026.
In piazza Matteotti torna “Bonjour Provence et la France”, manifestazione dedicata alle eccellenze artigianali, gastronomiche e turistiche francesi, con particolare attenzione alla Provenza.
- Festa della Castagna 2026 a Bargagli – Bargagli (GE), il 18 ottobre 2026.
A Bargagli la Festa della Castagna propone specialità autunnali, musica e una caccia al tesoro, seguite da rostie, cioccolata calda e vin brulé. Il menù comprende trofie di castagne al pesto, polenta, wurstel, patate fritte e dolce.
- Chocomoments, la festa del cioccolato artigianale – Rapallo (GE), il 24 ottobre 2026.
La Festa del Cioccolato Artigianale propone praline, tavolette, creme, liquori e abbinamenti di frutta e cioccolato, con una mostra-mercato delle creazioni dei maestri cioccolatieri.
- Castagnata e Sagra della Mostardella a Vobbia – Vobbia (GE), il 24 ottobre 2026.
Nella zona sportiva di Vobbia torna la Castagnata e Sagra della Mostardella, appuntamento autunnale della Valle Scrivia caratterizzato da diverse iniziative e da una partecipazione numerosa.
- Festa della castagna a Velva – Castiglione Chiavarese (GE), il 25 ottobre 2026.
A Velva la festa propone specialità gastronomiche a base di castagne e frittelle. Sono previste anche l’apertura del museo e visite ed escursioni all’ecomuseo, a cura dell’Associazione Veleura.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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