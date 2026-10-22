Dalla Castagnata di Pentema a Chocomoments, l’autunno genovese si gusta tra castagne e cioccolato

La castagna torna protagonista delle tavole, insieme ai sapori di stagione e al piacere di ritrovarsi tra tradizioni e atmosfere autunnali. Anche nell’area di Genova, le giornate più fresche invitano a scoprire i prodotti e le feste del territorio.

In provincia di Genova, ottobre porta occasioni per assaporare l’autunno: dalla Castagnata di Pentema a Torriglia alla Festa della Castagna 2026 a Bargagli, fino a Chocomoments, la festa del cioccolato artigianale, a Rapallo.

Gli appuntamenti in provincia di Genova

Castagnata di Pentema – Torriglia (GE), il 4 ottobre 2026.

La tradizionale Castagnata di Pentema propone caldarroste e castagnaccio cotto nel forno a legna, accompagnati da balli e musiche con piffero e fisarmonica.

– Torriglia (GE), il 4 ottobre 2026. La tradizionale Castagnata di Pentema propone caldarroste e castagnaccio cotto nel forno a legna, accompagnati da balli e musiche con piffero e fisarmonica. Festa patronale della Madonna del Rosario – Zoagli (GE), il 4 ottobre 2026.

A Zoagli si celebra la Madonna del Rosario con funzioni religiose e una tradizionale processione che attraversa le vie del paese.

– Zoagli (GE), il 4 ottobre 2026. A Zoagli si celebra la Madonna del Rosario con funzioni religiose e una tradizionale processione che attraversa le vie del paese. Bonjour Provence et la France – Genova (GE), dal 15 al 19 ottobre 2026.

In piazza Matteotti torna “Bonjour Provence et la France”, manifestazione dedicata alle eccellenze artigianali, gastronomiche e turistiche francesi, con particolare attenzione alla Provenza.

– Genova (GE), dal 15 al 19 ottobre 2026. In piazza Matteotti torna “Bonjour Provence et la France”, manifestazione dedicata alle eccellenze artigianali, gastronomiche e turistiche francesi, con particolare attenzione alla Provenza. Festa della Castagna 2026 a Bargagli – Bargagli (GE), il 18 ottobre 2026.

A Bargagli la Festa della Castagna propone specialità autunnali, musica e una caccia al tesoro, seguite da rostie, cioccolata calda e vin brulé. Il menù comprende trofie di castagne al pesto, polenta, wurstel, patate fritte e dolce.

– Bargagli (GE), il 18 ottobre 2026. A Bargagli la Festa della Castagna propone specialità autunnali, musica e una caccia al tesoro, seguite da rostie, cioccolata calda e vin brulé. Il menù comprende trofie di castagne al pesto, polenta, wurstel, patate fritte e dolce. Chocomoments, la festa del cioccolato artigianale – Rapallo (GE), il 24 ottobre 2026.

La Festa del Cioccolato Artigianale propone praline, tavolette, creme, liquori e abbinamenti di frutta e cioccolato, con una mostra-mercato delle creazioni dei maestri cioccolatieri.

– Rapallo (GE), il 24 ottobre 2026. La Festa del Cioccolato Artigianale propone praline, tavolette, creme, liquori e abbinamenti di frutta e cioccolato, con una mostra-mercato delle creazioni dei maestri cioccolatieri. Castagnata e Sagra della Mostardella a Vobbia – Vobbia (GE), il 24 ottobre 2026.

Nella zona sportiva di Vobbia torna la Castagnata e Sagra della Mostardella, appuntamento autunnale della Valle Scrivia caratterizzato da diverse iniziative e da una partecipazione numerosa.

– Vobbia (GE), il 24 ottobre 2026. Nella zona sportiva di Vobbia torna la Castagnata e Sagra della Mostardella, appuntamento autunnale della Valle Scrivia caratterizzato da diverse iniziative e da una partecipazione numerosa. Festa della castagna a Velva – Castiglione Chiavarese (GE), il 25 ottobre 2026.

A Velva la festa propone specialità gastronomiche a base di castagne e frittelle. Sono previste anche l’apertura del museo e visite ed escursioni all’ecomuseo, a cura dell’Associazione Veleura.