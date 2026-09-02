Tra Festa dell'Ospitalità e A.D.1387, profumi d’autunno in tutta la provincia

Nelle piazze dei borghi e tra le colline che guardano la pianura romagnola, l’aria si fa più tersa e i profumi cambiano: arrivano i sapori d’autunno, i mercatini di prodotti tipici, le prime castagne e i vini nuovi che colorano i calici. È il momento in cui tradizioni rurali e voglia di stare all’aperto si incontrano, tra stand enogastronomici, artigianato locale e serate illuminate dalle luci calde dei centri storici della provincia di Forlì-Cesena.

In questo clima conviviale, gli appuntamenti del mese diventano l’occasione perfetta per scoprire borghi e sapori: dalla Festa dell’Ospitalità 2026 a Bertinoro, che anima il paese dell’accoglienza, al ritmo di musica e stand con FestinVal 2026 a San Piero in Bagno, fino all’immersione nella storia con “A.D.1387”, la Battaglia a Terra del Sole e ai profumi di mosto e frutta della tradizionale Sagra del Savor a Sogliano al Rubicone.

Gli appuntamenti in provincia di Forlì-Cesena

Festa dell'Ospitalità 2026 a Bertinoro, da un secolo il paese dell'accoglienza – Bertinoro (FC), dal 2 al 6 settembre 2026.

Nel centro storico di Bertinoro si rinnova la Festa dell'Ospitalità, momento di incontro dedicato alla storica vocazione all'accoglienza del borgo e alla valorizzazione delle sue produzioni enogastronomiche locali.

– Bertinoro (FC), dal 2 al 6 settembre 2026. Nel centro storico di Bertinoro si rinnova la Festa dell'Ospitalità, momento di incontro dedicato alla storica vocazione all'accoglienza del borgo e alla valorizzazione delle sue produzioni enogastronomiche locali. FestinVal 2026, festa per le vie di San Piero in Bagno – Bagno di Romagna (FC), dal 19 al 20 settembre 2026.

FestinVal anima le vie e le piazze di San Piero in Bagno con bancarelle, degustazioni, artigianato locale, mostre, spettacoli itineranti, musica, teatro e intrattenimento per tutti.

– Bagno di Romagna (FC), dal 19 al 20 settembre 2026. FestinVal anima le vie e le piazze di San Piero in Bagno con bancarelle, degustazioni, artigianato locale, mostre, spettacoli itineranti, musica, teatro e intrattenimento per tutti. Rivive il passato con "A.D.1387", la Battaglia a Terra del Sole – Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), dal 19 al 20 settembre 2026.

Grande rievocazione storica medievale con combattimenti, spettacoli, accampamenti e botteghe d’epoca nel suggestivo scenario di Terra del Sole.

– Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), dal 19 al 20 settembre 2026. Grande rievocazione storica medievale con combattimenti, spettacoli, accampamenti e botteghe d’epoca nel suggestivo scenario di Terra del Sole. La sagra del Savor – Sogliano al Rubicone (FC), dal 26 al 27 settembre 2026.

Sagra legata alla festa della Madonna del Rosario, occasione per assaggiare il tradizionale Savor e altre antiche preparazioni dolci e conserve locali.