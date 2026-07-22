Dalla Festa Artusiana alla Sagra del Cinghiale: luglio di gusto in tutta la provincia

Nelle piazze dei borghi, tra colline dolci e campagne che profumano d’estate, l’aria si riempie di luci, voci e aromi di cucina di casa. È il momento in cui i prodotti tipici di stagione, dalla carne alla frutta, incontrano le ricette della tradizione, tra tavolate all’aperto, mercatini serali e feste di paese che invitano a fermarsi e assaporare con calma il ritmo lento della Romagna forlivese e cesenate.

In provincia di Forlì-Cesena il calendario di luglio è un invito continuo a esplorare: dalla Festa Artusiana 2026, cultura a tavola che anima Forlimpopoli, a La Fiera della Conchiglia 2026, i gioielli del mare in mostra a San Mauro, fino alle serate intense della Sagra del Cinghiale 2026 a Montecoronaro di Verghereto e alla Sagra del cinghiale di Sogliano al Rubicone, tra sapori decisi, convivialità e panorami d’Appennino.

Gli appuntamenti in provincia di Forlì-Cesena

Festa Artusiana 2026, cultura a tavola – Forlimpopoli (FC), dal 27 giugno al 5 luglio 2026.

La Festa Artusiana celebra Pellegrino Artusi con un ricco programma che unisce cultura gastronomica, riflessioni sociali e spettacoli, nel segno della tradizione della città romagnola.

– Forlimpopoli (FC), dal 27 giugno al 5 luglio 2026. La Festa Artusiana celebra Pellegrino Artusi con un ricco programma che unisce cultura gastronomica, riflessioni sociali e spettacoli, nel segno della tradizione della città romagnola. La Fiera della Conchiglia 2026, i gioielli del mare in mostra a San Mauro – San Mauro Pascoli (FC), dal 4 al 5 luglio 2026.

La Fiera della Conchiglia trasforma San Mauro in una città dedicata alle conchiglie, con espositori, specialità gastronomiche locali, minerali, fossili, artigianato, erbe officinali, articoli esoterici e altre proposte.

– San Mauro Pascoli (FC), dal 4 al 5 luglio 2026. La Fiera della Conchiglia trasforma San Mauro in una città dedicata alle conchiglie, con espositori, specialità gastronomiche locali, minerali, fossili, artigianato, erbe officinali, articoli esoterici e altre proposte. Sagra del Cinghiale 2026 a Montecoronaro di Verghereto – Verghereto (FC), dal 18 al 19 luglio 2026.

A Montecoronaro di Verghereto la Sagra del Cinghiale unisce cucina tipica a base di cinghiale con intrattenimento musicale, mercatini, eventi culturali, gare per boscaioli e cacciatori, oltre a giochi per bambini.

– Verghereto (FC), dal 18 al 19 luglio 2026. A Montecoronaro di Verghereto la Sagra del Cinghiale unisce cucina tipica a base di cinghiale con intrattenimento musicale, mercatini, eventi culturali, gare per boscaioli e cacciatori, oltre a giochi per bambini. Sagra del cinghiale – Sogliano al Rubicone (FC), dal 24 al 26 luglio 2026.

A Ponte Uso di Sogliano al Rubicone la sagra del cinghiale offre piatti a base di cinghiale e specialità romagnole, con musica, intrattenimento e altre iniziative.