Agosto a Forlì-Cesena e dintorni tra mare, notti di festa e profumo di piadina
Dalla Festa di Garibaldi alla Rustida dei pescatori, agosto in provincia di Forlì-Cesena sa di mare e tradizione
Piazze vivaci, borghi illuminati e il profilo dell’Adriatico al tramonto fanno da scenario a una stagione in cui i sapori d’estate si intrecciano con le serate all’aperto. Tra profumi di griglia, prodotti dell’orto e calici che brindano sotto le stelle, la provincia di Forlì-Cesena diventa un mosaico di incontri, racconti e sapori da scoprire lentamente.
Cesenatico, Gatteo e Castrocaro Terme e Terra del Sole animano il calendario con appuntamenti che uniscono storia, mare e gusto: dalla suggestiva Festa di Garibaldi alla sentita Festa di San Lorenzo 2026 a Gatteo a Mare, fino alla saporita “Rustida” dei pescatori e alla tradizionale Fiera di San Rocco, un itinerario perfetto per chi vuole vivere l’estate tra sagre, mercatini ed eventi enogastronomici.
Gli appuntamenti in provincia di Forlì-Cesena
- Festa di Garibaldi, torna la rievocazione dello sbarco dell'eroe – Cesenatico (FC), dal 1 al 2 agosto 2026.
La Festa di Garibaldi a Cesenatico rievoca l’imbarco dell’eroe del 1849 con cortei, escursioni in mare su barche storiche, concerti e fuochi d’artificio nelle principali piazze del paese.
- La Festa di San Lorenzo 2026, Gatteo a Mare festeggia il patrono – Gatteo (FC), dal 8 al 10 agosto 2026.
Festa di San Lorenzo, patrono di Gatteo, con artisti, intrattenimenti, musica di generi diversi, iniziative per bambini, mostre, visite guidate e tradizionali fuochi d’artificio.
- Torna la "Rustida" dei pescatori – Cesenatico (FC), il 14 agosto 2026.
Tradizionale rustida di Ferragosto a Cesenatico, con cozze, vongole, pasta al ragù di seppia, fritture miste e pesce azzurro alla griglia preparati dai pescatori nel piazzale del Mercato Ittico.
- Fiera di San Rocco – Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), il 16 agosto 2026.
Fiera storica di Castrocaro con mercatino creativo artigianale, spazi dedicati allo scambio e alla sostenibilità, animazione per tutte le età e attività per animali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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