Tra Beat Garden e Expò del Chianti Classico, settembre in provincia di Firenze profuma già d’autunno

Dalle piazze di pietra dei borghi ai filari che iniziano a tingersi di giallo e rosso, l’aria si fa più fresca e profuma di legna, mosto e cucine di casa. È la stagione in cui le campagne si preparano alla vendemmia, tornano in tavola i primi piatti sostanziosi, l’olio nuovo si avvicina e le serate all’aperto si trasformano in occasioni per ascoltare musica, assaggiare prodotti tipici e ritrovare il piacere di una passeggiata tra banchi di artigianato e profumi di forno, con l’atmosfera unica dell’area di Firenze a fare da sfondo.

In provincia di Firenze questo periodo significa sagre, mercatini ed eventi enogastronomici che animano città e piccoli centri: dal ritmo di Beat Garden a Empoli alla tradizione golosa della Sagra del Tortello, della Salsiccia e del Bardiccio a Pelago, fino ai sapori del vino all’Expò del Chianti Classico a Greve in Chianti, il calendario è un invito a esplorare il territorio seguendo gusto, storia e buon vivere.

Gli appuntamenti in provincia di Firenze

Beat Garden, musica divertimento e streetfood – Empoli (FI), dal 29 agosto al 7 settembre 2026.

Beat Garden propone serate dal tramonto alla notte con musica, street food e intrattenimento, all’interno del cartellone del Beat Festival.

– Empoli (FI), dal 29 agosto al 7 settembre 2026. Beat Garden propone serate dal tramonto alla notte con musica, street food e intrattenimento, all’interno del cartellone del Beat Festival. Sagra del Tortello, della Salsiccia e del Bardiccio – Pelago (FI), dal 4 al 6 settembre 2026.

Sagra con specialità tipiche locali come tortelli di patate, salsiccia alla pelaghese, bardiccio, carne alla brace, piatti toscani tradizionali e bomboloni.

– Pelago (FI), dal 4 al 6 settembre 2026. Sagra con specialità tipiche locali come tortelli di patate, salsiccia alla pelaghese, bardiccio, carne alla brace, piatti toscani tradizionali e bomboloni. Fierucola del Pane – Firenze (FI), il 5 settembre 2026.

Mercato di prodotti biologici e artigianato ecocompatibile in piazza SS. Annunziata, con farine di grani antichi, prodotti di stagione, musica, giochi e balli popolari.

– Firenze (FI), il 5 settembre 2026. Mercato di prodotti biologici e artigianato ecocompatibile in piazza SS. Annunziata, con farine di grani antichi, prodotti di stagione, musica, giochi e balli popolari. Festa medievale Salamarzana – Fucecchio (FI), dal 5 al 6 settembre 2026.

Evento di rievocazione storica che trasforma il centro di Fucecchio in un borgo medievale, con visite guidate in costume, rievocazioni di mestieri, accampamenti militari, musici, figuranti e spettacolari scenografie.

– Fucecchio (FI), dal 5 al 6 settembre 2026. Evento di rievocazione storica che trasforma il centro di Fucecchio in un borgo medievale, con visite guidate in costume, rievocazioni di mestieri, accampamenti militari, musici, figuranti e spettacolari scenografie. Festa della Rificolona – Firenze (FI), il 7 settembre 2026.

La sera del 7 settembre i fiorentini sfilano lungo l’Arno con lanterne di carta su bastoni in una processione in onore della Natività della Vergine Maria.

– Firenze (FI), il 7 settembre 2026. La sera del 7 settembre i fiorentini sfilano lungo l’Arno con lanterne di carta su bastoni in una processione in onore della Natività della Vergine Maria. Festa della Rificolona – San Casciano in Val di Pesa (FI), il 7 settembre 2026.

A San Casciano si rinnova la tradizionale Festa della Rificolona, tra folclore locale e celebrazioni popolari.

– San Casciano in Val di Pesa (FI), il 7 settembre 2026. A San Casciano si rinnova la tradizionale Festa della Rificolona, tra folclore locale e celebrazioni popolari. Expò del Chianti Classico – Greve in Chianti (FI), dal 10 al 13 settembre 2026.

Expo Chianti Classico permette di scoprire il vino Chianti Classico nel suo territorio, con un ricco programma di eventi artistici, culturali, rurali e incontri con i viticoltori nelle vigne e cantine.

– Greve in Chianti (FI), dal 10 al 13 settembre 2026. Expo Chianti Classico permette di scoprire il vino Chianti Classico nel suo territorio, con un ricco programma di eventi artistici, culturali, rurali e incontri con i viticoltori nelle vigne e cantine. Fierucolina di San Michele – Firenze (FI), il 20 settembre 2026.

La Fierucolina di San Michele celebra il passaggio stagionale con prodotti di stagione, riflessioni sul rapporto con la natura e particolare attenzione ai frutti seccati al sole estivo.