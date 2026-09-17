Marroni, mercatini e sapori d’autunno: da Boccaccesca alla Festa del Marrone

Nelle piazze dei borghi e tra le colline punteggiate di vigneti, l’aria si fa più frizzante e profuma di legna, mosto e castagne appena colte. L’autunno porta con sé i colori intensi dei boschi, i prodotti tipici di stagione dalla zucca ai funghi fino all’olio nuovo, e invita a rallentare il passo per assaporare con calma i piccoli riti della tavola, tra mercatini, stand gastronomici e degustazioni che animano la campagna intorno a Firenze.

Nella provincia fiorentina questo periodo è un invito a esplorare: tra colline e valli si susseguono sagre, fiere e rassegne dedicate ai sapori locali. Dalla storica Boccaccesca, rassegna di prodotti e piaceri del gusto di Certaldo alla vivace Fiera di ottobre a Dicomano, fino alla profumata Festa del Marrone a San Pietro e al mercato contadino Il Pagliaio di Greve in Chianti, ogni fine settimana offre un’occasione diversa per scoprire l’autunno toscano nel piatto.

Gli appuntamenti in provincia di Firenze

Festa del Marrone a San Pietro – Scarperia e San Piero (FI), il 4 ottobre 2026.

Al Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve torna la Festa del Marrone, dedicata ai prodotti tipici a base di marroni locali.

– Scarperia e San Piero (FI), il 4 ottobre 2026. Al Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve torna la Festa del Marrone, dedicata ai prodotti tipici a base di marroni locali. Boccaccesca, rassegna di prodotti e piaceri del gusto – Certaldo (FI), dal 8 al 11 ottobre 2026.

Rassegna enogastronomica che valorizza prodotti agricoli, agroalimentari e artigianali toscani, con stand, degustazioni, lezioni di cucina, artigiani al lavoro e iniziative per bambini.

– Certaldo (FI), dal 8 al 11 ottobre 2026. Rassegna enogastronomica che valorizza prodotti agricoli, agroalimentari e artigianali toscani, con stand, degustazioni, lezioni di cucina, artigiani al lavoro e iniziative per bambini. Fiera di ottobre a Dicomano – Dicomano (FI), dal 9 al 11 ottobre 2026.

A Dicomano la Fiera di ottobre propone un ricco programma dedicato alla tradizione locale, ai prodotti tipici e alle eccellenze del territorio in un clima di condivisione.

– Dicomano (FI), dal 9 al 11 ottobre 2026. A Dicomano la Fiera di ottobre propone un ricco programma dedicato alla tradizione locale, ai prodotti tipici e alle eccellenze del territorio in un clima di condivisione. Il Pagliaio di Greve in Chianti – Greve in Chianti (FI), il 25 ottobre 2026.

Mercato contadino e artigiano a Greve in Chianti con formaggi, pane, vino, olio, conserve, dolci e manufatti di artigianato naturale dei produttori locali.